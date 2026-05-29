Most ugrik a majom a vízbe: aratás előtt a gazdák – mekkora termés és ár várható?

Világszinten mérsékelt csökkenést vár a kukorica és búza termésmennyiségében az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA). A szervezet legfrissebb, májusi WASDE-jelentése szerint 2026/27-ben a világ teljes gabonatermése 2 945,5 millió tonna lehet, vagyis elmaradhat az előző szezon 2 993,5 millió tonnás szintjétől. A búza felhasználás közben 2 972,9 millió tonnára nőhet, így a globális zárókészlet 776,96 millió tonnára csökkenhet.
Búza és kukorica termésbecslés
A búzánál a terméscsökkenés főként az Egyesült Államokhoz, az EU-hoz, Argentínához és Ausztráliához köthető. A világ búzakészletei 275 millió tonnára eshetnek vissza.
A kukoricánál az USDA 1,295 milliárd tonnás globális terméssel számol. Ez 17,3 millió tonnával kevesebb az előző évinél, miközben a világ kukoricafogyasztása rekordközeli, 1,315 milliárd tonnás lehet. Emiatt a globális kukoricakészlet 277,5 millió tonnára csökkenhet, ami az USDA szerint a legalacsonyabb szint lehet 2013/14 óta.
Milyen árakat vetít előre az USDA?
A jentésben az amerikai termelői átlagáraknál egyértelmű emelkedését jelezték előre. A búzánál konkrétan jelentős drágulást: az USDA 6,50 dolláros bushelenkénti (nagyjából 239 dollár/tonna) átlagárat vár, szemben az előző szezon 5 dolláros szintjével. A kukoricánál kisebb, de szintén felfelé mutató elmozdulás látszik: 4,40 dollár/bushel, az előző szezon 4,15 dolláros becslése után.
Az árak várható alakulását azzal magyarázták, hogy a búzánál a termelés érdemben visszaeshet, miközben a készletek is csökkennek. A kukoricánál viszont a termés továbbra is magas lehet, de a fogyasztás meghaladja a termelést, ezért a készletek apadása ármegtámasztó hatású.
Magyar szempontból ez azért fontos, mert a világpiaci gabona- és kukoricaárak emelkedése közvetve megjelenhet a takarmányköltségekben, az állattenyésztésben, majd az élelmiszerárakban is. Hazai országos és végleges 2026-os termésbecslés búzára és kukoricára még nincs, mert a búzánál az aratás előtt vagyunk, a kukoricánál pedig a májusi–júniusi időjárás még döntő lehet.
Így alakulhat a hazai termés
Az USDA EU-jelentése szerint Magyarországon a 2026/27-es búzaterület kismértékben csökkenhet, mert több gazda árpára váltott, amely kevésbé érzékeny az aszálykárokra. Ugyanakkor márciusban a talajnedvesség és a hőösszeg Magyarországon az átlag felett, az optimálishoz közeli szinten volt.
A 2025-ös bázis erős volt: a KSH szerint
- tavaly 1,05 millió hektárról 5,8 millió tonna búza termett, 5,5 tonnás hektáronkénti átlaggal.
- ehhez képest 2026-ban egyelőre óvatosabb várakozás indokolt: ha az időjárás nem romlik érdemben, 5 millió tonna feletti búzatermés reális lehet, de a tavalyi 5,8 millió tonnás szint megismétlése már erősen időjárásfüggő.
A kukoricánál sokkal nagyobb a bizonytalanság. Az Agrárközgazdasági Kutatóintézet (AKI) április végi tavaszi vetési helyzetképe szerint 2026-ban a kukorica tervezett vetésterülete 674,7 ezer hektár, ebből április 16-ig 105,7 ezer hektárt vetettek be. Ez megerősíti azt a piaci képet, hogy a kukorica vetésterülete látványosan visszaesett: a Magosz korábban közzétett adatai szerint, Magyarországon 2026-ban nagyjából 670 ezer hektár lehet a kukorica területe, szemben a 2020-as 959 ezer hektárral. Ez pedig azt jelenti, hogy jó termésátlag mellett is kisebb lehet a hazai kukoricatermés potenciálja, mint a korábbi években. A kukoricánál tehát nem elsősorban a világpiaci kínálat, hanem a magyar vetésterület zsugorodása és a nyári csapadék lesz a kulcskérdés.
Hogyan alakulhatnak a hazai árak?
Rövid távon a hazai árakat lefelé nyomja, hogy a tavalyi termés erős volt, és Európában sem látszik klasszikus hiányhelyzet. Ugyanakkor az USDA globálisan szűkülő készleteket és magasabb amerikai búzaárat jelez, ami a magyar piacra is átszűrődhet. Emiatt a búzánál 60–75 ezer forint/tonna közötti sáv tűnik reálisnak, de gyengébb európai termés vagy forintgyengülés esetén ennél magasabb ár is kialakulhat.
Kukorica esetében feszesebb lehet a magyar helyzet, mert a vetésterület nagyon visszaesett. Jelenleg 70–74 ezer forint körül forog a takarmánykukorica, de ha nyáron aszályos idő jön, a piac könnyen 80 ezer forint/tonna fölé mozdulhat. Ha viszont jó lesz a termés, és a régi készletek is nyomják a piacot, akkor inkább 70 ezer forint körüli oldalazás jöhet.