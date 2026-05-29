Most ugrik a majom a vízbe: aratás előtt a gazdák – mekkora termés és ár várható?

Világszinten mérsékelt csökkenést vár a kukorica és búza termésmennyiségében az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA). A szervezet legfrissebb, májusi WASDE-jelentése szerint 2026/27-ben a világ teljes gabonatermése 2 945,5 millió tonna lehet, vagyis elmaradhat az előző szezon 2 993,5 millió tonnás szintjétől. A búza felhasználás közben 2 972,9 millió tonnára nőhet, így a globális zárókészlet 776,96 millió tonnára csökkenhet.

Búza tavalyi aratása Debrecen közelében. Rövidesen indul az idei betakarítás (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Búza és kukorica termésbecslés

A búzánál a terméscsökkenés főként az Egyesült Államokhoz, az EU-hoz, Argentínához és Ausztráliához köthető. A világ búzakészletei 275 millió tonnára eshetnek vissza.

A kukoricánál az USDA 1,295 milliárd tonnás globális terméssel számol. Ez 17,3 millió tonnával kevesebb az előző évinél, miközben a világ kukoricafogyasztása rekordközeli, 1,315 milliárd tonnás lehet. Emiatt a globális kukoricakészlet 277,5 millió tonnára csökkenhet, ami az USDA szerint a legalacsonyabb szint lehet 2013/14 óta.

Milyen árakat vetít előre az USDA?

A jentésben az amerikai termelői átlagáraknál egyértelmű emelkedését jelezték előre. A búzánál konkrétan jelentős drágulást: az USDA 6,50 dolláros bushelenkénti (nagyjából 239 dollár/tonna) átlagárat vár, szemben az előző szezon 5 dolláros szintjével. A kukoricánál kisebb, de szintén felfelé mutató elmozdulás látszik: 4,40 dollár/bushel, az előző szezon 4,15 dolláros becslése után.

Az árak várható alakulását azzal magyarázták, hogy a búzánál a termelés érdemben visszaeshet, miközben a készletek is csökkennek. A kukoricánál viszont a termés továbbra is magas lehet, de a fogyasztás meghaladja a termelést, ezért a készletek apadása ármegtámasztó hatású.

Magyar szempontból ez azért fontos, mert a világpiaci gabona- és kukoricaárak emelkedése közvetve megjelenhet a takarmányköltségekben, az állattenyésztésben, majd az élelmiszerárakban is. Hazai országos és végleges 2026-os termésbecslés búzára és kukoricára még nincs, mert a búzánál az aratás előtt vagyunk, a kukoricánál pedig a májusi–júniusi időjárás még döntő lehet.