Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kitört a világbotrány: az ukránok már a NATO-t bombázzák?

Fontos

Vitézy Dávid lemondott, már azt is tudni, ki veszi át a helyét

üzemszünet

Ma estétől leáll az egyik legnagyobb hazai bank, majd újabb üzemszünetek jönnek

20 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Előre tervezett bankszünnapokról adott ki tájékoztatást ma estére, valamint júniusra vonatkozóan több napra is a CIB Bank. A pénzintézet felhívja ügyfelei figyelmét arra, hogy több elektronikus szolgáltatásban átmeneti kiesés várható, egyes szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
üzemszünetbankbankszünnapCIB Bankszolgáltatás

Előre tervezett bankszünnapokról ad tájékoztatást a CIB Bank az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) alapján. Ezért átmeneti kiesés várható egyes szolgáltatások elérhetőségében ma estétől, illetve június hónapban több alkalommal is. 

ATM, CIB Bank
Több leállás is lesz a CIB Banknál a digitális szolgáltatásokban 
Fotó: Unsplash

„Folyamatosan dolgozunk a szolgáltatásaink fejlesztésén, melynek része informatikai rendszereink karbantartása is” – tájékoztat honlapján a CIB Bank.

Az alábbi időpontokban várható üzemszünet a CIB Banknál

2026.05.18. 22:00 - 2026.05.19. 02:00 közötti időszakokban

  • A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. 
  • Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
  • A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

Emellett júniusban több alkalommal is lesznek leállások a banknál, az alábbiak szerint:

2026.06.02. 22:00 - 2026.06.03. 02:00
2026.06.03. 22:00 - 2026.06.04. 02:00
2026.06.04. 22:00 - 2026.06.05. 05:00
2026.06.08. 22:00 - 2026.06.09. 02:00
2026.06.11. 22:00 - 2026.06.12. 03:00
2026.06.15. 22:00 - 2026.06.16. 05:00
2026.06.16. 22:00 - 2026.06.17. 02:00
2026.06.18. 22:00 - 2026.06.19. 03:00
2026.06.19. 22:00 - 2026.06.20. 05:00
2026.06.22. 22:00 - 2026.06.23. 02:00
2026.06.23. 22:00 - 2026.06.24. 02:00 
2026.06.25. 22:00 - 2026.06.26. 03:00 
2026.06.29. 22:00 - 2026.06.30. 02:00 közötti időszakokban

  • A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. 
  • Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
  • A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

2026.06.10. 00:00 – 2026.06.10. 05:00 közötti időszakban

  • Fennakadás várható a Mol benzinkutakon található ATM-eken végzett tranzakciók esetén.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!