Ne csodálkozzon rajta, ha az ikonikus Orient Express már a tengeren is szembe jön önnel

Egy évtizednyi fejlesztés eredményeként a Corinthian luxusjacht nemcsak a méretét tekintve, hanem technológiai szempontból is kiemelkedő vízi jármű.

A Corinthian a világ legnagyobb vitorlásjachtja

Fotó: Northfoto/JLPPA / Bestimage

Corinthian: kiemelkedő műszaki tartalom és esztétikai csoda

Ez az első óceánjáró, amelyet a Chantiers de l'Atlantique által kifejlesztett új meghajtórendszerrel szereltek fel. Három, körülbelül 100 méter magas és több mint 1500 négyzetméternyi merev vitorlát tartó árbocát 360 fokban el lehet forgatni a szél hajtóerejének maximalizálása érdekében, ezáltal csökkentve az üzemanyag-fogyasztást. A februárban végzett tengeri tesztek azt mutatták, hogy 20 csomós szélben a Corinthian vitorlával 12 csomós sebességet tud elérni – ilyen méretű hajó erre korábban még nem volt képes. Az árbocok 70 fokban is megdönthetők, így a jacht könnyen áthaladhat az alacsony hidak alatt is.

Halkan és kibocsátásmentesen képes siklani pusztán szélenergiával, de a motorok is beindíthatók, ha nagyobb teljesítményre van szükség.

A hibrid meghajtási rendszert cseppfolyósított földgáz (LNG) működteti, amely kevesebb károsanyagot bocsát ki a hagyományos dízel üzemanyagnál.

A Robb Report szerint a Corinthian egy esztétikai csoda is egyben. Az 1883-ban alapított és 2022 óta az Accor Group részeként működő Orient Express a tengeri gigászt a híres vonataira jellemző régimódi csillogással és pompával ruházta fel. A pazar belső terek a vasúti utazás és a legendás óceánjárók aranykora előtt tisztelegnek, miközben elegáns kortárs dizájnelemeket is alkalmaznak. Minden négyzetcentiméter a franica kézművességet dicséri, közel 2000 francia kézműves és műhely dolgozott a projekten.

A különleges hajó esztétikai csoda is egyben

Fotó: Northfoto/JLPPA / Bestimage

Négy fedélzet, luxuslakosztályok saját komornyikkal

A négy fedélzeten 54 lakosztály található, melyek mérete 46 és 237 négyzetméter között változik. Mindegyik tágas ablakokkal vagy saját terasszal rendelkezik, és bőrrel, fafurnérral, valamint márványburkolattal van ellátva. Valamennyi lakosztályhoz külön komornyik is tartozik.

Emellett a Corinthian öt éttermet és privát étkezőt kínál (mindegyiket egy Michelin-csillagos séf vezeti), valamint nyolc bárt és egy párizsi stílusú kabarétermet.

De van itt gyógyfürdő és medence is.