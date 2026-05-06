luxusjacht

Ne csodálkozzon rajta, ha az ikonikus Orient Express már a tengeren is szembe jön önnel

Vízre bocsátották az Orient Express Corinthianst, a világ legnagyobb vitorlásjachtját, ami új fejezetet nyit a hajózás történetében. A 220 méter hosszú, 15 ezer tonnás hajó a franciaországi Saint-Nazaire-i Chantiers de l'Atlantique hajógyárból a francia Riviéra felé vette az irányt. Májustól októberig a Földközi-tengeren és az Adriai-tengeren fogja szelni a habokat, majd átkel az Atlanti-óceánon, hogy az őszt és a telet a Karib-térségben töltse.
Egy évtizednyi fejlesztés eredményeként a Corinthian luxusjacht nemcsak a méretét tekintve, hanem technológiai szempontból is kiemelkedő vízi jármű. 

Corinthian, Pictures must credit: Orient Express The company behind the luxury Orient Express train is about to start taking bookings — for the world’s largest sailing ship. The Corinthian is a 220 metre sailing yacht which is said to redefine opulence at sea. It merges cutting-edge technology, design, and sustainability for a level of sophistication claimed to be “unmatched in modern luxury cruising.” Itineraries begin in June 2026 with the Corinthian cruising the French Riviera and Mediterranean; It has 54 cabins including six luxury suites for a total of 110 guests all offering ocean views, across four decks. Onboard, guests have a choice of five gourmet restaurants, one of which is helmed by Michelin-starred chef Yannick Alléno. These are complimented by eight bars offering curated cocktail menus in settings that range from intimate lounges to open-air terraces. The Corinthian has a spa, swimming pool and gym. There is also a state-of-the-art movie theatre showing screenings of classic films and new releases. For musicians who may be aboard, there is a recording studio said to help them to “capture inspiration while at sea.” The yacht is being built by French shipyard Chantiers de l'Atlantique based near Nantes. Picture supplied by JLPPA
A Corinthian a világ legnagyobb vitorlásjachtja 
Fotó: Northfoto/JLPPA / Bestimage

Corinthian: kiemelkedő műszaki tartalom és esztétikai csoda

Ez az első óceánjáró, amelyet a Chantiers de l'Atlantique által kifejlesztett új meghajtórendszerrel szereltek fel. Három, körülbelül 100 méter magas és több mint 1500 négyzetméternyi merev vitorlát tartó árbocát 360 fokban el lehet forgatni a szél hajtóerejének maximalizálása érdekében, ezáltal csökkentve az üzemanyag-fogyasztást. A februárban végzett tengeri tesztek azt mutatták, hogy 20 csomós szélben a Corinthian vitorlával 12 csomós sebességet tud elérni – ilyen méretű hajó erre korábban még nem volt képes. Az árbocok 70 fokban is megdönthetők, így a jacht könnyen áthaladhat az alacsony hidak alatt is.

Halkan és kibocsátásmentesen képes siklani pusztán szélenergiával, de a motorok is beindíthatók, ha nagyobb teljesítményre van szükség. 

A hibrid meghajtási rendszert cseppfolyósított földgáz (LNG) működteti, amely kevesebb károsanyagot bocsát ki a hagyományos dízel üzemanyagnál.

A Robb Report szerint a Corinthian egy esztétikai csoda is egyben. Az 1883-ban alapított és 2022 óta az Accor Group részeként működő Orient Express a tengeri gigászt a híres vonataira jellemző régimódi csillogással és pompával ruházta fel. A pazar belső terek a vasúti utazás és a legendás óceánjárók aranykora előtt tisztelegnek, miközben elegáns kortárs dizájnelemeket is alkalmaznak. Minden négyzetcentiméter a franica kézművességet dicséri, közel 2000 francia kézműves és műhely dolgozott a projekten.

A különleges hajó esztétikai csoda is egyben
Fotó: Northfoto/JLPPA / Bestimage

Négy fedélzet, luxuslakosztályok saját komornyikkal

A négy fedélzeten 54 lakosztály található, melyek mérete 46 és 237 négyzetméter között változik. Mindegyik tágas ablakokkal vagy saját terasszal rendelkezik, és bőrrel, fafurnérral, valamint márványburkolattal van ellátva. Valamennyi lakosztályhoz külön komornyik is tartozik.

Emellett a Corinthian öt éttermet és privát étkezőt kínál (mindegyiket egy Michelin-csillagos séf vezeti), valamint nyolc bárt és egy párizsi stílusú kabarétermet. 

De van itt gyógyfürdő és medence is.

A Corinthian az idei első szezonja után jövőre új útvonalakra indul, a keleti mediterrán térségbe és Észak-Európába. Időközben szintén elkészült testvérhajója, az Olympian pedig várhatóan a következő évben indul útjára.

 

