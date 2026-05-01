A Dior és a Louis Vuitton tulajdonosa nyit fényűző cukrászdát Budapesten – fotók

Nemsokára megnyitja első magyarországi egységének kapuit a milánói gyökerű Cova. A haute patisserie a belvárosi Matild-palota földszintjén várja majd vendégeit. A Cova 1817-ben indult Milánóban, a Teatro alla Scala közelében, a „Maison” (magyarul: ház) eredetileg találkozóhelyként működött a város művészeti és társadalmi életének szereplői számára. Az elmúlt több mint két évszázad alatt a márka nemzetközi hálózattá fejlődött, amely az olasz stílus egyik legautentikusabb képviselője a világban – számolt be róla a Turizmus.com. A budapesti nyitás a márka nemzetközi terjeszkedésének része: a Cova már több mint 35 helyszínen van jelen világszerte.

A képen a leghíresebb Milánói cukrászda látható. Fotó: AFP

Cova Budapest: tetőtől talpig átalakítják a Matild Cafét

A haute patisserie filozófiájának része a kézműves hagyományok tisztelete, a diszkrét luxus és a részletek iránti aprólékos figyelem. Így nem véletlen, hogy a cukrászdának helyet adó helyiségek restaurálása során is cél volt, hogy a műemléki környezet és a kortárs vendéglátói funkciók harmonikusan találkozzanak, anélkül hogy az épület eredeti karaktere háttérbe szorulna.

A tervek alapján a vendégtér központi eleme a desszertpult lesz, a kínálatban kézműves sütemények, pralinék és egyéb olasz édességek szerepelnek, amelyek generációkon át őrzött receptek alapján készülnek.

A Cova Budapest azonban nem kizárólag prémium cukrászdaként működik majd, hanem egész napos vendéglátóhelyként.