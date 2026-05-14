családi pótlék

Mutatjuk, idén mikor érkezik a családi pótlék, és várható-e a duplázás

A családi pótlék a gyermek születésétől kezdődően addig jár, amíg a gyermek köznevelési vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytat, legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti. Az kaphatja, aki a gyermeket a saját háztartásában neveli, lehet szülő, nevelőszülő, gyám, bizonyos esetekben pedig a gyermek saját jogán is. Mutatjuk az év elkövetkező részében, mikor érkezik, és azt is, hogy valóban duplázódhat-e a családi pótlék?
A családi pótlék Magyarországon alanyi jogon jár minden gyermek után, ami azt jelenti, hogy nem függ a szülők jövedelmétől. Két formája van: a nevelési támogatás (születéstől a tankötelezettségig) és az iskoláztatási támogatás (iskolás kortól a tanulmányok befejezéséig).

Mutatjuk mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban
Fotó: Illusztráció (RDNE Stock project /Pexels)

Ekkor érkezik a családi pótlék 2026-ban:

A családi pótlék utalása 2026 tavasz és nyár során is általában a hónap első munkanapján történik (az előző havi ellátásra vonatkozóan). Kivételt képez az augusztus, amikor az iskolakezdés miatt kétszer is érkezik utalás, valamint a szeptember, amikor emiatt nincs kifizetés – írja a Hóvége.

  • A májusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. június 2. (kedd)
  • A júniusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. július 2. (csütörtök)
  • A júliusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. augusztus 4. (kedd)
  • Az augusztusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. augusztus 24. (hétfő)
  • A szeptemberi családi pótlék banki jóváírásának napja: augusztusban két utalás is van, hogy a családok könnyebben fel tudjanak készülni a tanévkezdésre, ezért szeptemberben nem érkezik családi pótlék.
  • Az októberi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. november 3. (kedd)
  • A novemberi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. december 2. (szerda)
  • A decemberi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2027. január 5. (kedd)

Amennyiben valaki postai úton kéri az összeget, annak a Magyar Posta a kincstári utalást követő 2-4 munkanapon belül viszi ki a pénzt a lakcímére. Ez függ a helyi posta leterheltségétől is.

Így igényelheti a családi pótlékot:

Az igénylést a „Kérelem családi pótlék megállapítására” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani. A támogatás visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra igényelhető. A családi pótlék igénylés benyújtható:

Valóban duplázódhat a családi pótlék?

Az eddigi nyilatkozatok alapján az új magyar kormány egyik legfontosabb családtámogatási terve a családi pótlék megduplázása. Magyar Péter az RTL Híradónak arról beszélt, hogy a Tisza gazdasági ígéretei közül több intézkedést már 2026-ban bevezetnének. Ezek között szerepel:

  • a családi pótlék megduplázása,
  • nyugdíjemelés,
  • 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás a rászoruló gyermekek után.

A jelenlegi családi pótlék megduplázása nagyjából így nézne ki:

Jelenlegi helyzetMostani összegDuplázva
1 gyermekes család12 200 Ft24 400 Ft
1 gyermeket nevelő egyedülálló13 700 Ft27 400 Ft
2 gyermekes család13 300 Ft / gyermek26 600 Ft / gyermek
3 vagy több gyermekes család16 000 Ft / gyermek32 000 Ft / gyermek
Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után23 300 Ft46 600 Ft

Mekkora költségvetési tétel lenne?

A G7 számítása szerint a családi pótlék megduplázása önmagában körülbelül 305 milliárd forintba kerülne a költségvetésnek. A nyugdíjemeléssel és a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatással együtt a már idénre ígért pluszkiadások legalább 600 milliárd forint körül alakulhatnak.

Fontos megemlíteni, hogy jelenleg ez csupán egy kormányzati ígéret, az erről szóló jogszabályok még hiányoznak. A részletes ütemezésről és a finanszírozás pontos módjáról még nincs teljes, elfogadott terv.

 

