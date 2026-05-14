Mutatjuk, idén mikor érkezik a családi pótlék, és várható-e a duplázás

A családi pótlék Magyarországon alanyi jogon jár minden gyermek után, ami azt jelenti, hogy nem függ a szülők jövedelmétől. Két formája van: a nevelési támogatás (születéstől a tankötelezettségig) és az iskoláztatási támogatás (iskolás kortól a tanulmányok befejezéséig).

Ekkor érkezik a családi pótlék 2026-ban:

A családi pótlék utalása 2026 tavasz és nyár során is általában a hónap első munkanapján történik (az előző havi ellátásra vonatkozóan). Kivételt képez az augusztus, amikor az iskolakezdés miatt kétszer is érkezik utalás, valamint a szeptember, amikor emiatt nincs kifizetés – írja a Hóvége.

A májusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. június 2. (kedd)

A júniusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. július 2. (csütörtök)

A júliusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. augusztus 4. (kedd)

Az augusztusi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. augusztus 24. (hétfő)

A szeptemberi családi pótlék banki jóváírásának napja: augusztusban két utalás is van, hogy a családok könnyebben fel tudjanak készülni a tanévkezdésre, ezért szeptemberben nem érkezik családi pótlék.

Az októberi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. november 3. (kedd)

A novemberi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2026. december 2. (szerda)

A decemberi családi pótlék banki jóváírásának napja: 2027. január 5. (kedd)

Amennyiben valaki postai úton kéri az összeget, annak a Magyar Posta a kincstári utalást követő 2-4 munkanapon belül viszi ki a pénzt a lakcímére. Ez függ a helyi posta leterheltségétől is.

Így igényelheti a családi pótlékot:

Az igénylést a „Kérelem családi pótlék megállapítására” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani. A támogatás visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra igényelhető. A családi pótlék igénylés benyújtható:

személyesen

a lakóhely szerint illetékes fővárosi/vármegyei kormányhivatalok családtámogatási osztályán, az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablaknál)

a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen

postai úton (Magyar Államkincstár, 1919 Budapest)

elektronikusan: A kérelmet elektronikusan a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani a "Juttatás, segély" főcsoporton belül a "Családok támogatása" menüpont alatt található űrlap kitöltésével.

Valóban duplázódhat a családi pótlék?

Az eddigi nyilatkozatok alapján az új magyar kormány egyik legfontosabb családtámogatási terve a családi pótlék megduplázása. Magyar Péter az RTL Híradónak arról beszélt, hogy a Tisza gazdasági ígéretei közül több intézkedést már 2026-ban bevezetnének. Ezek között szerepel:

a családi pótlék megduplázása,

nyugdíjemelés,

100 ezer forintos iskolakezdési támogatás a rászoruló gyermekek után.

A jelenlegi családi pótlék megduplázása nagyjából így nézne ki: