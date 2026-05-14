Luxusélet egy hollywoodi színész pénzéből – így játszhatta ki a rendszert a bankkártyás csaló

Ahogy arról nemrég az Origo is beszámolt, egy Budapesten élő jordán férfi közel két éven át használhatta egy hollywoodi filmsztár bankkártyaadatait anélkül, hogy a tulajdonos vagy akár a bank időben észlelte volna a csaló visszaéléseit. Az ügy nemcsak a kifinomult online csalási módszerekre, hanem a modern banki rendszerek és digitális fizetések sérülékeny pontjaira is ráirányította a figyelmet.

A nyomozás adatai szerint a 27 éves férfi több mint 300 tranzakciót hajtott végre, összesen mintegy 720 ezer dollár, vagyis több mint 200 millió forint értékben. A pénzt főként internetes vásárlásokra és szállásfoglalásokra költötte, miközben az érintett színésznek hosszú ideig fel sem tűnt, hogy illetéktelenek is használják a számláját. Az FBI és a Magyar Nemzeti Nyomozó Iroda közös akcióban jutott el a budapesti elkövetőig.

A hatóságok szerint a csaló 2024 elején, egy Budapesten forgatott hollywoodi produkció, valószínűleg a Nürnberg című film készítése idején szerezhette meg a bankkártyaadatokat. Ez azonban önmagában még nem magyarázza meg, pontosan hogyan kerülhetett hozzá egy világsztár érzékeny pénzügyi információihoz. A szakértők szerint több lehetséges forgatókönyv is elképzelhető.

Így szerezhette meg a csaló a színész bankkártyaadatait

Az egyik leggyakoribb módszer az úgynevezett „skimming”, amikor a bűnözők egy bankkártyaolvasó eszközzel lemásolják a kártyaadatokat. Ez történhet ATM-eknél, éttermekben, hotelekben vagy akár olyan üzletekben is, ahol a kártya fizikailag kikerül a tulajdonos látóköréből. Egy nemzetközi filmes stáb tagjai gyakran luxusszállodákban, éttermekben és privát szolgáltatóknál fizetnek, így számos ponton adhatják át a bankkártyájukat idegeneknek.

Nem kizárt az sem, hogy a csaló egy online adatlopás során jutott hozzá az információkhoz.

Egy rosszul védett hotelhálózat,

feltört foglalási rendszer

vagy kompromittált wifi-hálózat

elegendő lehet ahhoz, hogy a támadó megszerezze a kártyaszámot, a lejárati dátumot és a biztonsági kódot. Az ilyen adatokat ma már automatizált programokkal is lehet gyűjteni, majd internetes vásárlásokra használni.