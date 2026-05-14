Luxusélet egy hollywoodi színész pénzéből – így játszhatta ki a rendszert a bankkártyás csaló

Ahogy arról nemrég az Origo is beszámolt, egy Budapesten élő jordán férfi közel két éven át használhatta egy hollywoodi filmsztár bankkártyaadatait anélkül, hogy a tulajdonos vagy akár a bank időben észlelte volna a csaló visszaéléseit. Az ügy nemcsak a kifinomult online csalási módszerekre, hanem a modern banki rendszerek és digitális fizetések sérülékeny pontjaira is ráirányította a figyelmet.
A nyomozás adatai szerint a 27 éves férfi több mint 300 tranzakciót hajtott végre, összesen mintegy 720 ezer dollár, vagyis több mint 200 millió forint értékben. A pénzt főként internetes vásárlásokra és szállásfoglalásokra költötte, miközben az érintett színésznek hosszú ideig fel sem tűnt, hogy illetéktelenek is használják a számláját. Az FBI és a Magyar Nemzeti Nyomozó Iroda közös akcióban jutott el a budapesti elkövetőig.
A hatóságok szerint a csaló 2024 elején, egy Budapesten forgatott hollywoodi produkció, valószínűleg a Nürnberg című film készítése idején szerezhette meg a bankkártyaadatokat. Ez azonban önmagában még nem magyarázza meg, pontosan hogyan kerülhetett hozzá egy világsztár érzékeny pénzügyi információihoz. A szakértők szerint több lehetséges forgatókönyv is elképzelhető.
Így szerezhette meg a csaló a színész bankkártyaadatait
Az egyik leggyakoribb módszer az úgynevezett „skimming”, amikor a bűnözők egy bankkártyaolvasó eszközzel lemásolják a kártyaadatokat. Ez történhet ATM-eknél, éttermekben, hotelekben vagy akár olyan üzletekben is, ahol a kártya fizikailag kikerül a tulajdonos látóköréből. Egy nemzetközi filmes stáb tagjai gyakran luxusszállodákban, éttermekben és privát szolgáltatóknál fizetnek, így számos ponton adhatják át a bankkártyájukat idegeneknek.
Nem kizárt az sem, hogy a csaló egy online adatlopás során jutott hozzá az információkhoz.
- Egy rosszul védett hotelhálózat,
- feltört foglalási rendszer
- vagy kompromittált wifi-hálózat
elegendő lehet ahhoz, hogy a támadó megszerezze a kártyaszámot, a lejárati dátumot és a biztonsági kódot. Az ilyen adatokat ma már automatizált programokkal is lehet gyűjteni, majd internetes vásárlásokra használni.
Különösen érdekes kérdés, hogyan tudott a férfi ilyen hosszú ideig és ilyen nagy összegben tranzakciókat végrehajtani anélkül, hogy a bank rendszere riasztást küldött volna. A modern pénzintézetek ugyanis fejlett csalásmegelőző algoritmusokat használnak, amelyek figyelik a szokatlan költési mintákat, a földrajzi eltéréseket vagy a hirtelen megugró tranzakciószámot.
Ebben az esetben több tényező is közrejátszhatott. Ha a színész eleve sokat utazik, gyakran fizet különböző országokban és magas összegekben költ, akkor a rendszer kevésbé érzékelhette gyanúsnak a tranzakciókat.
A prémium ügyfelek számláin ráadásul sokszor jóval magasabb limitek vannak, így egy-egy luxusszállás vagy nagyobb online vásárlás nem feltétlenül tűnik ki az átlagból.
Az is elképzelhető, hogy a csaló tudatosan kerülte a feltűnést. Ahelyett, hogy egyszerre emelt volna le nagy összegeket, kisebb-nagyobb tranzakciókat hajtott végre hosszú időn keresztül. A kibercsalások világában ezt „lassú csapolásnak” nevezik: az elkövetők inkább sok kisebb vásárlást indítanak, mert ezek kevésbé keltenek gyanút a banki rendszerekben és az ügyfelek számára is nehezebben észrevehetők.
A bank is hibázhatott, nem hárítható minden felelősség az ügyfélre
Felmerül a bank felelőssége is. Bár a pénzintézetek általában hangsúlyozzák, hogy ügyfeleiknek is figyelniük kell számlaforgalmukat, egy több száz tranzakcióból álló, közel két éven át tartó csalássorozat esetében nehéz teljes egészében az ügyfélre hárítani a felelősséget. A bankoknak ma már valós idejű csalásfigyelő rendszereik vannak, amelyeknek elvileg ki kellene szűrniük az ilyen anomáliákat.
Kérdéses például, hogy történt-e erős ügyfélhitelesítés a vásárlások során. Az Európai Unióban már évek óta kötelező a kétlépcsős azonosítás számos online tranzakciónál, de nem minden országban azonosak a szabályok.
Egyes amerikai rendszerekben még ma is elegendő lehet a bankkártyaadatok megadása egy online fizetéshez, külön SMS-kód vagy biometrikus azonosítás nélkül.
A történet arra is rámutat, hogy a hírességek kiemelt célpontjai a pénzügyi csalóknak. A közszereplők sokat utaznak, gyakran vesznek igénybe exkluzív szolgáltatásokat, és sok esetben asszisztensek, sofőrök vagy szervezők kezelik a foglalásaikat. Minél több ember fér hozzá egy bankkártyához vagy annak adataihoz, annál nagyobb a visszaélés kockázata.
A nyomozók végül IP-címek, e-mailes nyomok és telefonszámok alapján azonosították a férfit, akit budapesti albérletében fogtak el. A gyanúsított tagadja a bűncselekményt, de információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt folyik ellene eljárás, amely akár tíz év szabadságvesztéssel is végződhet.