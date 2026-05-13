Mesterséges intelligenciával veszik fel a harcot a hazai pénzintézetek a trükkös tolvajokkal

Az Erste Bank adatai kiválóan szemléltetik a hazai helyzet súlyosságát. A pénzintézet szakemberei csupán az idei első negyedévben több mint hétezer csalási kísérletet regisztráltak. A támadók összesen 2,8 milliárd forintot próbáltak megkaparintani a lakossági ügyfelektől. A bank belső védelmi rendszerei jól vizsgáztak, a szakemberek tízből nyolc esetben időben kiszűrték a csalók mozgásait, és ezzel 2,3 milliárd forint ellopását akadályozták meg.

A bankok elég jók a csalók elleni védekezésben, de nem minden esetben tudnak segíteni rajtunk.

Különbség csaló és csaló között

A statisztikák éles különbséget mutatnak a bankkártyás és az átutalásos visszaélések között. A bűnözők az esetek többségében, mintegy hatezer alkalommal a kártyaadatokat próbálták megszerezni, és ezzel a módszerrel félmilliárd forintot céloztak meg. Az átutalásos tranzakciók száma lényegesen alacsonyabb volt, a kárérték azonban itt ugrott meg igazán. A csalók átlagosan 84 ezer forintot emelnek le egy kártyáról egyetlen sikeres akció során. Ezzel szemben az átutalásos módszernél az egy esetre jutó átlagos veszteség az idei év elején már meghaladta az 1,6 millió forintot.

Zsiga Krisztina, a hitelintézet kockázatkezelési vezérigazgató-helyettese rámutatott, a legnagyobb kockázatot azok az esetek jelentik, amikor az elkövetők közvetlenül a számlatulajdonos netbankjához férnek hozzá.

Kihasználják a pszichológiát

A legsikeresebb támadások kivétel nélkül a pszichológiai manipulációra épülnek. A bűnözők sok esetben telefonon jelentkeznek, és magukat banki ügyintézőnek, biztonsági szakembernek vagy a jegybank munkatársának adják ki. Az utóbbi időben hatalmas károkat okoznak a hamis befektetési ajánlatok is. A magukat pénzügyi tanácsadónak álcázó csalók kezdetben kisebb összegek befektetésére veszik rá az áldozatot. Később profin felépített, hamis weboldalakon mutatják meg a nem létező hozamokat, ezzel ösztönzik újabb és újabb utalásokra a gyanútlan embereket. A dörzsölt elkövetők még arra is betanítják a megkárosított ügyfeleket, hogy mit hazudjanak a valódi banki ügyintézőnek, ha a pénzintézet gyanúsnak találja a tranzakciót és ellenőrző hívást indít.