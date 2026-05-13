Titkos támadások Irán ellen: újabb ország nevét mondták ki – ezek rángathatták az olajárakat

Szaúd-Arábia titkos csapásokat mért Iránra, miközben a regionális háború tovább szélesedett – állítják források. A két nyugati tisztviselő szerint a szaúdi légierő által végrehajtott akciókra március végén került sor. Egyikük úgy fogalmazott: „kölcsönös megtorló csapásokról volt szó válaszul arra, amikor Szaúd-Arábiát érték támadások.” A Reuters nem tudta megerősíteni, hogy pontosan milyen célpontokat támadtak. Az azonban, hogy erre fény derült, az iráni háború és annak gazdasági hatásainak további eszkalációját jelenti. Az olaj hordónkénti ára jelenleg is a 100 dollár feletti tartományban tartózkodik, még a néhány napja ennél alacsonyabb WTI is átlépte ezt a sávot, s úgy tűnik: csak a két ország önmérsékletén múlt, hogy sikerült elkerülni a 200 dolláros olajárat a nyilvánosságot nem kapó légicsapásokkal összefüggésben.

Szaúd Arábia titkos csapásokat hajthatott végre Irán ellen

Szaúd-Arábia, amely szoros katonai kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, hagyományosan az amerikai hadsereg védelmére támaszkodott. A tíz hete tartó háború azonban sebezhetővé tette a királyságot azokkal a támadásokkal szemben, amelyek áttörték az amerikai katonai védőernyőt.

A szaúdi külügyminisztérium nem válaszolt arra, történtek-e közvetlen szaúdi válaszcsapások Irán ellen, és az iráni külügyminisztérium nem reagált a megkeresésre.

A szaúdi csapások rávilágítanak a konfliktus kiszélesedésére – és arra, hogy az a háború, amely február 28-án az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni légicsapásaival kezdődött, milyen mértékben rántotta magával a tágabb Közel-Keletet, még ha ezt nyilvánosan nem is ismerték el.

A Wall Street Journal beszámolója szerint az Egyesült Arab Emírségek szintén katonai csapásokat hajtott végre Irán ellen.

A szaúdi és emirátusi lépések együtt egy olyan konfliktust rajzolnak ki, amelynek valódi természete nagyrészt rejtve maradt: az iráni támadások által sújtott öböl menti monarchiák visszavágtak.

A két ország megközelítése azonban eltérő volt az előzetes értékelések szerint:

az Egyesült Arab Emírségek keményebb álláspontot képviselt, és igyekezett komoly árat fizettetni Iránnal, miközben csak ritkán folytatott nyilvános diplomáciai egyeztetéseket Teheránnal;

Szaúd-Arábia ezzel szemben nyilvánosan igyekezett megakadályozni a konfliktus további eszkalációját, és folyamatos kapcsolatban maradt Iránnal, többek között Teherán rijádi nagykövetén keresztül.

A szaúdi külügy egyik vezető tisztviselője sem erősítette meg közvetlenül, hogy létrejött volna egy feszültségcsökkentési megállapodás Iránnal, ugyanakkor a minisztérium válaszában kijelentette: „Megerősítjük Szaúd-Arábia következetes álláspontját, amely a deeszkalációt, az önmérsékletet és a feszültségek csökkentését szorgalmazza a térség és népei stabilitása, biztonsága és jóléte érdekében.”