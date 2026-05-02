Hosszú szünet után újra elindult egy közkedvelt járat a debreceni reptérről

Újabb mérföldkőhöz ért szombaton a debreceni repülőtér, a Wizz Air járatának révén ugyanis újra elérhetővé vált a cívisvárosból Eindhoven. Az úti cél nem számít újnak, hiszen alig két évvel ezelőtt már járt menetrend szerint járat a két város között. Sokan talán még emlékeznek rá, hogy a légitársaság 2024-ben jelentette be, hogy bezárja a debreceni bázisát, és az itt állomásozó repülőgépét átviszik Budapestre. Ezzel a lépéssel hétről mindössze egyre csökkentették a hajdú-bihari székhelyről elérhető desztinációk számát – írja cikkében a Haon.

Az akkori döntés értelmében megszűnt az eindhoveni, isztambuli, római, lárnakai, burgaszi és antalyai járat is, mindössze a londoni gépek fordultak meg rendszerint a debreceni légikikötőben. A lépést akkor azzal indokolták, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik, mekkora az utasforgalom, ezért döntöttek a törlések mellett. Valamint az is nehezítette a cég helyzetét, hogy akkoriban gondok voltak a hajtóművekkel, ami miatt soron kívüli hajtómű-átvizsgálást kellett végrehajtani az akkor még 224 gépből álló flotta 40 repülőjén.

Az ezt követő időszakban fokozatosan tértek vissza járatok, bár azok legfőképpen csak a nyári időszakban álltak az utasok rendelkezésére. A fordulat 2025 végén következett be, amikor Széles Diána, Debrecen alpolgármestere bejelentette, 2026-ban több közkedvelt úti cél ismét elérhető lesz majd,

Eindhovenbe,

Tel-Avivba

és Isztambulba is lehet majd repülni.

Az akkori tervek szerint a holland városba hetente kettő, Izraelbe heti három, míg a Isztambulba június 2-től szintén heti három gép indul. Idő közben azonban az iráni háború miatt Tel-Avivba egyetlen járat sem indulhatott, azokat biztonsági okokra hivatkozva a cég felfüggesztette.

Szombaton már le is szállt az első visszatérő eindhoveni járat a debreceni repülőtéren

Az eindhoveni járat május 2-án, azaz ma kezdett ismét működni, a Flightradar24 információi szerint a Wizz Air Airbus A321-es gépe 9:22-kor szállt fel Eindhovenből, majd 11:27-kor szállt le a cívisvárosban. A megérkezés viszont nem volt teljesen sima, ugyanis első próbálkozásra a repülő nem tudott leszállni, így mennie kellett egy kört, hogy a pilóták sikeresen le tudják tenni. Az okokról tájékoztatást ugyan nem adtak, de valószínűleg az erősebb széllökések (nem sokkal korábban 37 km/h-át mértek) miatt dönthettek az átstartolás mellett.