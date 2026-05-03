Idén nyáron több mint félmilliót is megkereshetnek a diákok: mutatjuk, hogyan

A tavasz beköszöntével nemcsak a jó idő érkezett meg, hanem a diákfoglalkoztatás főszezonjának előszele is. A fiatalok egyre tudatosabbak: már nem hagyják az utolsó pillanatra a diákmunka keresését, hiszen tudják, hogy a legzsírosabb pozíciókért komoly verseny folyik. A tét nem kicsi, egy átlagos vagy annál kicsit jobban fizető nyári munkával két hónap alatt tekintélyes, a tavalyinál is magasabb, akár 600-800 ezer forintos összeget is fel lehet halmozni.

Diákmunka matek: így jön ki a mesés nyári kereset

A legfrissebb piackutatások szerint a diákok bérezése idén is vonzó képet mutat. A Tudatos Diák Iskolaszövetkezet 2026 eleji, több mint 1400 hallgató bevonásával készült országos felmérése rávilágít: az átlagos bruttó diákórabér 2300 forint körül alakul, ami 9 százalékos növekedést jelent a tavalyi évhez képest.

Mivel a 25 év alatti fiatalok mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól, ezt az összeget teljes egészében kézhez is kapják. Ha egy diák a nyári szünetben heti 40 órás, azaz teljes munkaidős (nyáron az átlagos ledolgozott idő amúgy is 28-30 óra hetente a statisztikák szerint) munkát vállal ezen az átlagbéren, egyetlen hónap alatt közel 370 ezer forintot vihet haza. Két hónap alatt ez az összeg már bőven 700 ezer forint felett jár.

Természetesen a bérek szektoronként eltérnek. A jogszabályok értelmében a minimálbér óradíja 1856 forint, míg az érettségihez kötött feladatoknál a garantált bérminimum 2145 forint óránként – ez alá egyetlen munkáltató sem mehet.

A Tudatos Diák Iskolaszövetkezet adatai alapján így alakulnak a legjobban fizető szektorok átlagos órabérei 2026-ban:

Műszaki/Mérnöki/IT: 2600 forint/óra

2600 forint/óra Üzleti elemzés és tanácsadás: 2400 forint/óra

2400 forint/óra Adminisztratív és irodai területek: 2300-2350 forint/óra

2300-2350 forint/óra Turizmus és vendéglátás: 2250 forint/óra

2250 forint/óra Kereskedelem: 2150 forint/óra

Már nem csak a krumplisütésről szól a diákmunka

Bár a toplistákon továbbra is bérelt helye van a gyorséttermi, bolti kisegítő és kasszás munkáknak, a piac látványos átalakuláson megy keresztül. Mozgi-Járosi Dorina, a HSA Group kirendeltségvezetője a Szon.hu-nak adott interjújában kiemelte: egyre népszerűbbek a gyakornoki állások, különösen az IT, a HR és a műszaki területeken.

Ezek a gyakornoki pozíciók nem csupán a nyári pénzkereset miatt fontosak, hiszen kiváló ugródeszkát jelentenek a munka világába. Számos olyan sikersztoriról tudunk, amikor egy fiatal diákként kezdett dolgozni egy vállalatnál, majd a tanulmányai után főállásban alkalmazta az adott cég

– hívta fel a figyelmet a szakember.