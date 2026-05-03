Idén nyáron több mint félmilliót is megkereshetnek a diákok: mutatjuk, hogyan

A tavasz beköszöntével nemcsak a jó idő érkezett meg, hanem a diákfoglalkoztatás főszezonjának előszele is. A fiatalok egyre tudatosabbak: már nem hagyják az utolsó pillanatra a diákmunka keresését, hiszen tudják, hogy a legzsírosabb pozíciókért komoly verseny folyik. A tét nem kicsi, egy átlagos vagy annál kicsit jobban fizető nyári munkával két hónap alatt tekintélyes, a tavalyinál is magasabb, akár 600-800 ezer forintos összeget is fel lehet halmozni.
Diákmunka matek: így jön ki a mesés nyári kereset
A legfrissebb piackutatások szerint a diákok bérezése idén is vonzó képet mutat. A Tudatos Diák Iskolaszövetkezet 2026 eleji, több mint 1400 hallgató bevonásával készült országos felmérése rávilágít: az átlagos bruttó diákórabér 2300 forint körül alakul, ami 9 százalékos növekedést jelent a tavalyi évhez képest.
Mivel a 25 év alatti fiatalok mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól, ezt az összeget teljes egészében kézhez is kapják. Ha egy diák a nyári szünetben heti 40 órás, azaz teljes munkaidős (nyáron az átlagos ledolgozott idő amúgy is 28-30 óra hetente a statisztikák szerint) munkát vállal ezen az átlagbéren, egyetlen hónap alatt közel 370 ezer forintot vihet haza. Két hónap alatt ez az összeg már bőven 700 ezer forint felett jár.
Természetesen a bérek szektoronként eltérnek. A jogszabályok értelmében a minimálbér óradíja 1856 forint, míg az érettségihez kötött feladatoknál a garantált bérminimum 2145 forint óránként – ez alá egyetlen munkáltató sem mehet.
A Tudatos Diák Iskolaszövetkezet adatai alapján így alakulnak a legjobban fizető szektorok átlagos órabérei 2026-ban:
- Műszaki/Mérnöki/IT: 2600 forint/óra
- Üzleti elemzés és tanácsadás: 2400 forint/óra
- Adminisztratív és irodai területek: 2300-2350 forint/óra
- Turizmus és vendéglátás: 2250 forint/óra
- Kereskedelem: 2150 forint/óra
Már nem csak a krumplisütésről szól a diákmunka
Bár a toplistákon továbbra is bérelt helye van a gyorséttermi, bolti kisegítő és kasszás munkáknak, a piac látványos átalakuláson megy keresztül. Mozgi-Járosi Dorina, a HSA Group kirendeltségvezetője a Szon.hu-nak adott interjújában kiemelte: egyre népszerűbbek a gyakornoki állások, különösen az IT, a HR és a műszaki területeken.
Ezek a gyakornoki pozíciók nem csupán a nyári pénzkereset miatt fontosak, hiszen kiváló ugródeszkát jelentenek a munka világába. Számos olyan sikersztoriról tudunk, amikor egy fiatal diákként kezdett dolgozni egy vállalatnál, majd a tanulmányai után főállásban alkalmazta az adott cég
– hívta fel a figyelmet a szakember.
A HSA Group kínálatában akadnak olyan speciális, például nyelvtudást igénylő gyakornoki munkák is, ahol az óradíj a 2500 forintot is eléri.
Ezt erősíti meg a MŰISZ Iskolaszövetkezet friss elemzése is, amely rámutat: a hallgatók körében az adminisztratív és irodai munkák a legkeresettebbek, a diákok 75,7 százaléka legszívesebben ilyen területen helyezkedne el. A fiatalok számára az elsődleges szempont a rugalmas időbeosztás (71,4%) és a magas órabér (67,1%).
Miért kapkodnak a cégek a fiatalok után?
A diákfoglalkoztatás nem jótékonyság a vállalatok részéről, hanem kőkemény és nagyon is racionális üzleti döntés. A MŰISZ Iskolaszövetkezet elemzése hangsúlyozza, hogy ez a modell gyakorlatilag kockázatmentes és tehermentesíti a cégek HR-osztályait. Nincs felmondási idő, a létszám rugalmasan alakítható, és a teljes adminisztrációt – a bejelentéstől a bérszámfejtésig – az iskolaszövetkezet végzi. Ráadásul rendkívül gyorsak: a csúcsszezonban akár 24 órán belül képesek nagyobb létszámot mozgósítani a partnercégek hirtelen megnövekedett igényeire.
Yilmaz Attila, a Tudatos Diák Iskolaszövetkezet társalapítója az Index.hu-n megjelent elemzésben ezt azzal egészítette ki, hogy a vállalatok továbbra is hatalmas volumenben igénylik a fiatalokat.
A diákfoglalkoztatás ma az egyik legjobb üzlet a munkaerőpiacon. Teljesen adó- és járulékmentes, rugalmasan skálázható, és olyan fiatalokhoz ad hozzáférést, akik digitálisan natívak, innovatívak, és friss szemmel közelítenek a feladatokhoz
– fogalmazott a szakember.
Yilmaz Attila a fiataloknak is üzent: véleménye szerint nem szabad csupán a bérre fókuszálni. Egy olyan cég, amely hajlandó energiát fektetni a diák betanításába és szakmai fejlődésébe, hosszú távon sokkal többet érhet egy hajszállal magasabb kezdő órabérnél.
A képlet tehát 2026 nyarára rendkívül egyszerű: a gazdaság éhes a rugalmas munkaerőre, a diákok pedig rekordösszegeket kereshetnek adómentesen. Aki azonban a legjobb irodai, informatikai vagy fesztiválos munkákra vágyik, annak nem szabad megvárnia az utolsó egyetemi vizsgát vagy az évzárót – a jelentkezéseket érdemes már most, a tavaszi hetekben leadni.