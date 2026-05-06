Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni – mutatjuk, hogyan!

Már jövedelemigazolás és nullás adóigazolás is egyszerűen, néhány kattintással igényelhető a Digitális Állampolgár weboldalon. Ezzel a digitális állampolgárok számára jelentősen egyszerűbbé vált az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés.

Fotó: Anete Lūsiņa / Unsplash

Tovább egyszerűsíti az állampolgárok ügyintézési teendőit a Digitális Állampolgárság Program

Az igénylés elindításához az állampolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással, az oldalon megjelenő QR-kód beolvasásával. Az azonosítást követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét, ezt ellenőrizve és elfogadva ki kell választani, a felhasználó mely támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt igényli. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje hat naptári nap.

A jövedelemigazolás az állampolgár adott adóévre vonatkozó bevételeit és adatait tartalmazza. Az igénylést a dap.gov.hu/ugyintezes/jovedelemigazolas oldalon lehet elindítani. A nullás (hivatalos nevén nemleges) adóigazolás azt igazolja, hogy a felhasználónak nincs nyilvántartott adótartozása. Az igénylés a dap.gov.hu/ugyintezes/nemleges-adoigazolas oldalon indítható el, előtte azonban fontos ellenőrizni, hogy az állampolgár már benyújtotta a tavalyi adóbevallását.

A tb-jogviszony igazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban is elérhető ez a funkció.