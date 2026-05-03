Nem csak ön érzi így – elmondjuk, miért drágul jobban a dízel, mint a benzin

Az Eurostat 2026. áprilisi jelentése szerint márciusban az Európai Unióban az üzemanyagárak jelentősen emelkedtek. Ennek hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus piaci hatásai álltak. Az EU-ban a dízel- és benzinárakat tekintve 2026 márciusában a dízel ára 19,8 százalékkal, a benziné pedig 9,4 százalékkal emelkedett 2025 márciusához képest. Havi szinten a dízelárak 19,1 százalékkal, a benzinárak pedig 10,6 százalékkal emelkedtek az EU-ban 2026 februárjához képest. Az országonkénti emelkedést vizsgálva szintén a dízel előzi a benzint, melynél a legnagyobb növekedés Csehországban és Svédországban volt márciusban (mindkettő 27,6 százalék). A hazai vonatkozások kapcsán elegendő a Holtankoljak.hu nevű oldal árváltozásokat gyűjtő felületére utalni: a dízel szabadpiaci árváltozása (tehát most nem a védett árakkal, hanem a piaci árakkal foglalkozunk) nálunk is lekörözi a benzinét. Mutatjuk, mi áll ennek hátterében!

Nem csak érzet: a dízel valóban nagyobb ütemben drágul válságok idején, mint a benzin

A benzinre figyelünk, pedig gazdaságilag inkább dízelérzékenyek vagyunk

Ismert, hogy Magyarországon már (az azóta újraindult) Barátság vezeték leállása után megnyílt a stratégiai kőolajtartalékból való kivétel lehetősége a szükségletek pótlására, amely lépéssel ha akaratlanul is, de elébe lehetett menni annak, hogy a nem sokkal később kitört iráni háború (február 28.) kínálati hiányt okozott a kőolajpiacán. Bár a közel-keleti szállításokkal Magyarország legfeljebb áttételesen érintett, a Barátság vezeték kiesése miatt szükségessé vált tengeri szállítású olajbeszerzés drágábbá és nehézkesebbé válása már érinti a hazai ellátást (a Dunai Finomítóba kb. 30 százalékban már tengeri szállítású olaj kerül, ami orosz és más termelésű is lehet, utóbbit keverve tudja a finomító feldolgozni). Emlékezetes az is, hogy kormányzati döntés nyomán (február 18.) Magyarország a Barátság vezeték kiesése miatt leállította az ukrajnai dízelszállításokat (Ukrajnának nagy szüksége van dízelre, míg magyar oldalról az ellátás fenntartása is indokolta a lépést).

Most tegyük ezek mellé azt, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint április 22-ig motorbenzinből 121,5 millió liter, motorikus gázolajból pedig 270,3 millió liter mennyiséget pótolt vissza a tartalékba, amivel a biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel 62 napnyi nettó importnak felel meg. Állítsuk e mellé azt az adatot, hogy Magyar Ásványiolaj Szövetség forgalmi adatai szerint a 2026 január-március három hónapos időszakában dízel üzemanyagokból 13,3 százalékkal többet adtak el (611+ millió litert), mint a tavalyi év azonos időszakában - s kb. 75 százalékkal többet, mint benzinből.