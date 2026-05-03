Nem csak ön érzi így – elmondjuk, miért drágul jobban a dízel, mint a benzin

Az Eurostat 2026. áprilisi jelentése szerint márciusban az Európai Unióban az üzemanyagárak jelentősen emelkedtek. Ennek hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus piaci hatásai álltak. Az EU-ban a dízel- és benzinárakat tekintve 2026 márciusában a dízel ára 19,8 százalékkal, a benziné pedig 9,4 százalékkal emelkedett 2025 márciusához képest. Havi szinten a dízelárak 19,1 százalékkal, a benzinárak pedig 10,6 százalékkal emelkedtek az EU-ban 2026 februárjához képest. Az országonkénti emelkedést vizsgálva szintén a dízel előzi a benzint, melynél a legnagyobb növekedés Csehországban és Svédországban volt márciusban (mindkettő 27,6 százalék). A hazai vonatkozások kapcsán elegendő a Holtankoljak.hu nevű oldal árváltozásokat gyűjtő felületére utalni: a dízel szabadpiaci árváltozása (tehát most nem a védett árakkal, hanem a piaci árakkal foglalkozunk) nálunk is lekörözi a benzinét. Mutatjuk, mi áll ennek hátterében!
A benzinre figyelünk, pedig gazdaságilag inkább dízelérzékenyek vagyunk
Ismert, hogy Magyarországon már (az azóta újraindult) Barátság vezeték leállása után megnyílt a stratégiai kőolajtartalékból való kivétel lehetősége a szükségletek pótlására, amely lépéssel ha akaratlanul is, de elébe lehetett menni annak, hogy a nem sokkal később kitört iráni háború (február 28.) kínálati hiányt okozott a kőolajpiacán. Bár a közel-keleti szállításokkal Magyarország legfeljebb áttételesen érintett, a Barátság vezeték kiesése miatt szükségessé vált tengeri szállítású olajbeszerzés drágábbá és nehézkesebbé válása már érinti a hazai ellátást (a Dunai Finomítóba kb. 30 százalékban már tengeri szállítású olaj kerül, ami orosz és más termelésű is lehet, utóbbit keverve tudja a finomító feldolgozni). Emlékezetes az is, hogy kormányzati döntés nyomán (február 18.) Magyarország a Barátság vezeték kiesése miatt leállította az ukrajnai dízelszállításokat (Ukrajnának nagy szüksége van dízelre, míg magyar oldalról az ellátás fenntartása is indokolta a lépést).
Most tegyük ezek mellé azt, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint április 22-ig motorbenzinből 121,5 millió liter, motorikus gázolajból pedig 270,3 millió liter mennyiséget pótolt vissza a tartalékba, amivel a biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel 62 napnyi nettó importnak felel meg. Állítsuk e mellé azt az adatot, hogy Magyar Ásványiolaj Szövetség forgalmi adatai szerint a 2026 január-március három hónapos időszakában dízel üzemanyagokból 13,3 százalékkal többet adtak el (611+ millió litert), mint a tavalyi év azonos időszakában - s kb. 75 százalékkal többet, mint benzinből.
Mi rajzolódik ki ezekből? Az, hogy Magyarországon a gázolaj-felhasználás mintázata – noha struktúrája némileg más szerkezetű – nem tér el jelentősen a nemzetközi tendenciáktól. Vagyis – némi leegyszerűsítéssel fogalmazva – Magyarország is elsősorban a dízellel kapcsolatban mutat nagyobb sérülékenységet a benzinhez képest, és folyamatosan importra is szorul abból. Emögött a dízel felhasználásának nemzetközi tendenciákhoz illeszkedő komplexebb jellege húzódik, ami az egyik magyarázat arra, hogy a dízel ára jobbam emelkedik, mint a benziné (s ez a Föld másik oldalán, az Egyesült Államokban sincs másként). Április 30-i piaci ára pedig továbbra is magasabb mint a benziné, ami az imént ismertetett nagyobb léptékű drágulásnak köszönhető. Nézzük meg ezt a strukturáltságot részletesebben a nemzetközi tapasztalatok mentén!
Ezt jelenti dízeldrágulás a fogyasztói árakban
A dízelfelhasználás a szállítás és a logisztika alapját képezi, így az egész gazdaságban erősíti az inflációs nyomást, és a történeti adatok alapján úgy tűnik, hogy érzékenyebben is reagál a piaci zavarokra. A desztillátum üzemanyagok – ide tartozik a dízel és a fűtőolaj – készletei általában alacsonyabbak, mint a benziné. Mind 2022 elején, az orosz-ukrán háború kitörésekor, mind a legutóbbi piaci zavarok idején a készletek már a geopolitikai sokk előtt is az átlagos szezonális szint alatt voltak. Ez azt jelenti, hogy ellátási zavar esetén kisebb a tartalék mértéke.
A benzin ezzel szemben nagyobb tárolókapacitással, inkább lokális termeléssel és jól kiszámítható szezonális kereslettel rendelkezik. A dízel nem bír ezzel a „luxussal”.
Ha a kínálat csökken, azt általában a dízel érzi meg először – és a leggyorsabban.
A Forbes elemzője cikkében erről úgy fogalmaz, hogy „a dízel globális üzemanyag, a benzin nem”, amely például abban nyilvánul meg, hogy a benzin jellemzően regionális termék: ugyanazon a piacon finomítják és használják fel. A dízel ezzel szemben a globális kereskedelem üzemanyaga, mégpedig szó szerinti értelemben, hiszen használják
- egyes hajók (a konténerhajók bunkerolajjal üzemelnek), teherautók,
- vonatok és nehézgépek hajtására, amelyek árukat szállítanak országhatárokon át.
Emiatt a dízel ára szorosan összefügg a nemzetközi kereskedelmi folyamatokkal. Amikor zavar keletkezik kulcsfontosságú pontokon – például a Hormuzi-szorosban –, annak hatása világszerte végiggyűrűzik a dízelpiacokon. Még azok az országok is megérzik ezt, amelyek kevés közel-keleti olajat importálnak, mivel a dízel globálisan kereskedett termék, és ára is globálisan alakul. Egyetlen zavar mindenhol szűkítheti a kínálatot.
Egy másik lényeges különbség a kereslet szerkezetében rejlik. Míg a benzin iránti kereslet főként a személyautó-használattól függ (pl. ha az árak emelkednek, a fogyasztók kevesebbet autózhatnak, megoszthatják az utazást, vagy tömegközlekedésre válthatnak), addig a fent említett felhasználási területek miatt a dízel iránti kereslet sokkal kevésbé rugalmas. A közúti, tengeri áruszállítás mellett ugyanis olyan ágazatokban is jelen van, mint az építőipar és bányászat, a mezőgazdaság és az ipari ipari termelés (épp ezért jött különösen rosszkor a mostani energiaválság, hiszen a vetési szezon, azaz a mezőgazdasági gépek felvonulásának időszakára esik). Ezekben a szektorokban nincsenek könnyen elérhető alternatívák. A 2022-ben kezdődött orosz-ukrán háború megindulása is a vetési szezon kezdetével esett egybe, tovább növelve a keresletet egy már amúgy is szűkös globális kínálat mellett, és okozva a mostanit megelőző energiaválságot. Amikor pedig több ágazat versenyez a korlátozott kínálatért, az árak gyorsan emelkednek.
Nem olyan egyszerű „több dízelt gyártani”
Persze mindezen nehézségekre válasz lehetne az, hogy a drága és keresett dízelt nagyobb mennyiségben kell előállítani. Elméletben a magasabb árak nagyobb termelést ösztönöznének. A gyakorlatban a finomítók nem így működnek – legalábbis nem lehet egyik pillanatról a másikra átállítani őket. Például a Mol összesített finomítói kapacitása évente körülbelül 20,9 millió tonna kőolaj feldolgozására elég, ennek a mennyiségnek jelentős részét teszi ki a dízelgyártás, mivel a vállalat termékpalettájának nagyjából 60 százalékát a gázolaj és a benzin adja. A termelési korlátok és a piaci egyensúly miatt mégsem lehet varázsszóra ebből vagy abból azonnal többet gyártani.
A dízel és a benzin a kőolaj különböző frakcióiból készül, és a termelési arányok megváltoztatása nem egyszerű. A dízel előállítása függ a nyersolaj minőségétől, a hidrogénező kapacitásoktól és az alacsony kéntartalomra vonatkozó előírásoktól. A finomítók gyakran közel maximális kapacitással működnek, különösen nagy kereslet idején. A szezonális karbantartások tovább csökkentik a rugalmasságot. Például az Egyesült Államokban például jelenleg a finomítók a nyári utazási szezonra készülve növelik a benzin termelését, így nem tudják jelentősen átcsoportosítani a kapacitást dízelre.
Ennek eredményeként, amikor a dízel iránti kereslet nő vagy az ellátás megszakad, a termelés nem növelhető gyorsan a piac stabilizálására. Ez a merevség tovább erősíti az áremelkedési tendenciát.
A dízelpiacot szezonális tényezők is terhelik. Télen a fűtőolaj iránti kereslet ugyanabból a desztillátumkészletből merít, tovább csökkentve az elérhető mennyiséget. Bár ez tavasszal és nyáron kevésbé releváns, jól mutatja a piac állandó feszítettségét. Az év többi részében a mezőgazdaság, az építőipar és a szállítás ciklusai gyakran átfedik egymást, így a kereslet folyamatosan magas marad a dízel iránt.
Ebben rejlik a dízel talán legfontosabb gazdasági hatása: mivel a dízel hajtja az áruszállítást, amikor az ára nő, a szállítási költségek is emelkednek. Ez közvetlenül befolyásolja az élelmiszerek, az építőanyagok és a fogyasztási cikkek árát, azokon keresztül az inflációt.
A benzinnek mérsékeltebb e téren a rendszerszintű hatása: az közvetlenül a fogyasztókat érinti, míg a dízel mindenkit.
Az orosz–ukrán háború után a dízel ára jóval nagyobb mértékben emelkedett, mint a benziné, főként a csökkenő globális desztillátumkészletek miatt. A jelenlegi zavarok hasonló hatást váltanak ki, még ha az okok eltérőek is. A dízel ára azért emelkedik gyorsabban, mint a benziné a globális válságok idején, mert piaca szerkezetileg szűkebb, globálisan összekapcsoltabb és kevésbé rugalmas ahhoz képest.