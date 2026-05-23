Totális KO a nemzetközi dohánymaffiának

A nagyszabású akcióban a NAV nyomozói egy nemzetközi dohánycsempész hálózatot számoltak fel. Az eladók és a vevők éppen egy jogellenes ügyletet bonyolítottak le, amikor rajtuk ütöttek a pénzügyőrök. Hatalmas zsákokba csomagolva 1,5 tonna magyar adó- és zárjegy nélküli finomra vágott fogyasztási dohány cserélt volna gazdát, de a vevő telephelye helyett az áru a bűnjelraktárba került.

Dohánycsempész-hálózatra csaptak le a NAV nyomozói (képünk illusztráció)/Fotó: NAV

Amíg a gyanúsítottak a bíróságon izgultak a letartóztatásuk miatt, addig a NAV bűnügyi szakemberei forrónyomos intézkedés-sorozattal beazonosították az elkövetők által működtetett illegális dohánygyárat is, ahol további 3,5 tonna vágott dohányt találtak. Az ott észleltek beigazolták, hogy komplett gyártási munkafolyamat zajlott:

ismeretlen forrásból származó alapanyagok feldolgozása,

fermentálása,

vágása,

adagolása

és kiskereskedelmi kiszerelése is zajlott.

A higiéniai feltételeket teljesen nélkülöző illegális gyárban 13 500 csomag – feketepiacra szánt – legyártott és becsomagolt 50 grammos kiszerelésű finomra vágott fogyasztási dohány-csomagot találtak a pénzügyőrök.

Az elkövetők mindent megtettek, hogy az illegális gyártás rejtve maradjon a kíváncsi szemek és a hatóságok elől. Az áramellátást aggregátorokkal oldották meg, hogy a gépek kiugróan magas áramfogyasztása ne tűnjön fel. Katonai rádiófrekvenciás jelzavaró berendezést alkalmaztak, amely a mobilhálózatok mellett a GPS, WIFI és egyéb vezeték nélküli rendszerek blokkolására szolgál.

A bűnszövetség összetett nemzetközi kapcsolatokra épült. Egy Magyarországon élő büntetett előéletű horvát állampolgár bízott meg egy másik, szintén Magyarországon élő külföldi állampolgárt a nagy mennyiségű dohánytermék beszerzésével. Az adózatlan termék konspirált szállítását bosnyák állampolgárok bérelt szlovén kisteherautóval és ugyanilyen felségjelű felvezető autóval végezték, amelynek feladata a szállítójármű biztosítása, a közúti ellenőrzések elkerülése volt.

A szállítmányt Baranya Vármegyében három magyar személygépkocsiba és utánfutóba rakodták át, és innen folytatta volna útját a dohánykaraván, de itt a pénzügyi nyomozók a Bevetési Igazgatóság speciális támogató egységével kiegészülve gyorsan és kíméletlenül csaptak le a szállítókonvojra.