Totális KO a nemzetközi dohánymaffiának

Huzamosabb felderítést követően a napokban egy nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. Először egy jelentős tétel adás-vétele közben érték tetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejér vármegyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Összesen több mint 5 tonna, 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállító üzemet is.
A nagyszabású akcióban a NAV nyomozói egy nemzetközi dohánycsempész hálózatot számoltak fel. Az eladók és a vevők éppen egy jogellenes ügyletet bonyolítottak le, amikor rajtuk ütöttek a pénzügyőrök. Hatalmas zsákokba csomagolva 1,5 tonna magyar adó- és zárjegy nélküli finomra vágott fogyasztási dohány cserélt volna gazdát, de a vevő telephelye helyett az áru a bűnjelraktárba került.

Dohánycsempész-hálózatra csaptak le a NAV nyomozói (képünk illusztráció)/Fotó: NAV

Amíg a gyanúsítottak a bíróságon izgultak a letartóztatásuk miatt, addig a NAV bűnügyi szakemberei forrónyomos intézkedés-sorozattal beazonosították az elkövetők által működtetett illegális dohánygyárat is, ahol további 3,5 tonna vágott dohányt találtak. Az ott észleltek beigazolták, hogy komplett gyártási munkafolyamat zajlott: 

  • ismeretlen forrásból származó alapanyagok feldolgozása, 
  • fermentálása, 
  • vágása, 
  • adagolása 
  • és kiskereskedelmi kiszerelése is zajlott. 

A higiéniai feltételeket teljesen nélkülöző illegális gyárban 13 500 csomag – feketepiacra szánt – legyártott és becsomagolt 50 grammos kiszerelésű finomra vágott fogyasztási dohány-csomagot találtak a pénzügyőrök.

Az elkövetők mindent megtettek, hogy az illegális gyártás rejtve maradjon a kíváncsi szemek és a hatóságok elől. Az áramellátást aggregátorokkal oldották meg, hogy a gépek kiugróan magas áramfogyasztása ne tűnjön fel. Katonai rádiófrekvenciás jelzavaró berendezést alkalmaztak, amely a mobilhálózatok mellett a GPS, WIFI és egyéb vezeték nélküli rendszerek blokkolására szolgál.

A bűnszövetség összetett nemzetközi kapcsolatokra épült. Egy Magyarországon élő büntetett előéletű horvát állampolgár bízott meg egy másik, szintén Magyarországon élő külföldi állampolgárt a nagy mennyiségű dohánytermék beszerzésével. Az adózatlan termék konspirált szállítását bosnyák állampolgárok bérelt szlovén kisteherautóval és ugyanilyen felségjelű felvezető autóval végezték, amelynek feladata a szállítójármű biztosítása, a közúti ellenőrzések elkerülése volt.

A szállítmányt Baranya Vármegyében három magyar személygépkocsiba és utánfutóba rakodták át, és innen folytatta volna útját a dohánykaraván, de itt a pénzügyi nyomozók a Bevetési Igazgatóság speciális támogató egységével kiegészülve gyorsan és kíméletlenül csaptak le a szállítókonvojra.

A NAV nyomozói az alapos felderítő munkát követő első intézkedéstől (adásvétel tetten érése) számított 48 óra alatt felszámolták az állami költségvetésnek jelentős kárt okozó bűncselekménysorozatot. Az abban résztvevő hat külföldi állampolgárt őrizetbe vették, gyanúsítottként hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a Kaposvári Járásbíróság elrendelt. A bűnszövetségben, üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntett miatt elrendelt nyomozásban több mint öt tonna vágott dohányt, valamint a feldolgozáshoz, fermentáláshoz, és piaci kiszereléshez használt ipari gépsor mellett 12 millió forint készpénzt is lefoglalt a NAV. 

 

