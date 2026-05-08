Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megtörte a csendet, váratlan üzenetet tett közzé

Nézze!

Elképesztő, amit Varga Judit csinál – ezt önnek is látnia kell!

kastély

Elvis Presley eljött az ősvámpírért: amerikai kézbe került a Drakula-kastély

37 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amerikai befektető többségi tulajdonába került a Drakula-kastélyként közismert törcsvári (Bran) kastély. A műemléket múzeumként működtető cég mostanáig az utolsó román király, I. Mihály leszármazottainak és rokonainak a tulajdonában volt. A Drakula alakjával társított kastély igen népszerű turisztikai attrakció.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kastélyDrakulabefektetőElvis Presley

A román sajtóban megjelent hírek szerint az Egyesült Államokban bejegyzett Ad Populum csoporthoz tartozó QAVAH Co. Inc. 80 százalékos tulajdonrészt szerzett a Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB) SRL-ben. Az Ad Populum működteti Elvis Presley egykori birtokát, Gracelandet – emlékeztet az economedia.ro. Ezzel amerikai, döntő befolyást biztosító befektetői tulajdonba kerül a Brassó melletti törcsvári kastély. A híres és turisták által nagy számban látogatott Drakula-kastély mellett Románia új fejlesztésekkel is keresne Drakulán.

A Drakula kastélyaként is ismert törcsvári kastély Romániában, Brassó szomszédságában
A Drakula kastélyaként is ismert törcsvári kastély Romániában, Brassó szomszédságában
Fotó: Unsplash

Népszerű attrakcióként működik a Drakula kastély

A CADB kisebbségi része továbbra is a román királyi család örököseinek tulajdonában maradt. A tranzakció eredményeként a korábban 33,34 százalékos részvénycsomagot birtokló Habsburg-Lotharingiai Dominic nagyherceg tulajdonrésze 6,67 százalékra csökkent. A fennmaradó 13,33 százalék a Holzhausen és a Sandhofer családok hét tagja között oszlik meg. A tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra. 

A 80 főt foglalkoztató CADB 2009. évi bejegyzése óta folyamatosan nyereséges, 2024-ben 61,976 millió lej (mintegy 4,2 milliárd forint) árbevétel mellett 30,152 millió lej (mintegy 2 milliárd forint) nettó profitot ért el.

A Brassótól mintegy 30 kilométerre, a Déli-Kárpátok lábánál fekvő törcsvári várkastély 1377-ben, I. Lajos magyar király engedélyével épült, feladata a határ védelme és a közelében elhaladó kereskedelmi út ellenőrzése volt. A vár Brassó városának tulajdonában volt 1916-ig, amikor a városi tanács koronázási ajándékként Zita magyar királynénak adományozta. A trianoni diktátumot követően Brassó városa a kastélyt Mária román királynőnek ajándékozta. 

A Drakula-kastélyként is emlegetett, 1948-ban államosított műemlék 2009-ben, restitúció révén került vissza a román királyi család tulajdonába. 

Jelenleg múzeum működik benne, a leglátogatottabb romániai idegenforgalmi látványosságok egyike, évente 1 milliónál többen keresik fel. A hírhedten kegyetlen Vlad Tepes havasalföldi vajda ezen a vidéken élt a 15. században, és a fáma szerint néhány hónapig a kastélyban raboskodott. Bram Stoker róla mintázta híres hősét, Drakula grófot, akinek halhatatlanságához a Christoper Lee főszereplésével forgatott filmek is hozzájárultak.

Élménypark épülne Drakula figurájára

A törcsvári kastély mellett Romániában egy nagyszabású turisztikai projektet is a hírhedt irodalmi-popkulturális figura alakjával próbálnak megalapozni. Miként az Origón megírtuk,

 egymilliárd euróból valósulna meg Bukarest közelében egy Drakula tematikájú üdülőfalu és élménypark, mely a legendákkal övezett erdélyi gróf alakjának turisztikai vonzerejét kihasználva válna üzletileg sikeres vállalkozássá.

A mintegy 780 000 m2-en elterülő, hatalmas komplexum talán már 2026 végén megnyithatja kapuit a hírhedt Drakula iránt érdeklődő látogatók és pihenni vágyók örömére.

A román fővárostól mintegy 20 km-nyi távolságra épülő komplexum üzemelni kezd, azzal 

  • a kelet-európai régió legnagyobb ilyen típusú fejlesztése lesz, 
  • de kialakítása, paraméterei alapján európai viszonylatban is jelentős turisztikai projektnek fog számítani. 

A Dracula Land névre keresztelt resort áttételes célja az, hogy Bukarestet és környékét egész évben vonzó úti céllá formálja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!