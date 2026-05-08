Elvis Presley eljött az ősvámpírért: amerikai kézbe került a Drakula-kastély

A román sajtóban megjelent hírek szerint az Egyesült Államokban bejegyzett Ad Populum csoporthoz tartozó QAVAH Co. Inc. 80 százalékos tulajdonrészt szerzett a Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB) SRL-ben. Az Ad Populum működteti Elvis Presley egykori birtokát, Gracelandet – emlékeztet az economedia.ro. Ezzel amerikai, döntő befolyást biztosító befektetői tulajdonba kerül a Brassó melletti törcsvári kastély. A híres és turisták által nagy számban látogatott Drakula-kastély mellett Románia új fejlesztésekkel is keresne Drakulán.

A Drakula kastélyaként is ismert törcsvári kastély Romániában, Brassó szomszédságában

Népszerű attrakcióként működik a Drakula kastély

A CADB kisebbségi része továbbra is a román királyi család örököseinek tulajdonában maradt. A tranzakció eredményeként a korábban 33,34 százalékos részvénycsomagot birtokló Habsburg-Lotharingiai Dominic nagyherceg tulajdonrésze 6,67 százalékra csökkent. A fennmaradó 13,33 százalék a Holzhausen és a Sandhofer családok hét tagja között oszlik meg. A tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra.

A 80 főt foglalkoztató CADB 2009. évi bejegyzése óta folyamatosan nyereséges, 2024-ben 61,976 millió lej (mintegy 4,2 milliárd forint) árbevétel mellett 30,152 millió lej (mintegy 2 milliárd forint) nettó profitot ért el.

Élménypark épülne Drakula figurájára

A törcsvári kastély mellett Romániában egy nagyszabású turisztikai projektet is a hírhedt irodalmi-popkulturális figura alakjával próbálnak megalapozni. Miként az Origón megírtuk,

egymilliárd euróból valósulna meg Bukarest közelében egy Drakula tematikájú üdülőfalu és élménypark, mely a legendákkal övezett erdélyi gróf alakjának turisztikai vonzerejét kihasználva válna üzletileg sikeres vállalkozássá.

A mintegy 780 000 m2-en elterülő, hatalmas komplexum talán már 2026 végén megnyithatja kapuit a hírhedt Drakula iránt érdeklődő látogatók és pihenni vágyók örömére.