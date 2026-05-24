Ezen a strandon éjjel is csak nők fürödhetnek, fotózni szigorúan tilos!

A Dubajban található Al Mamzar strand a hónap elején nyílt meg a helyi lakosok és a turisták előtt. Kerítés veszi körül, szigorú fényképezési tilalmat rendeltek el és intelligens biztonsági megfigyelőrendszerekkel szerelték fel.

Dubajban átadták a világ első nonstop nyitvatartású, kizárólag nők számára fenntartott strandját

Ilyen strand még sehol nem volt a világon

Az Al Mamzar Corniche zárt strandját egy szélesebb körű felújítási projekt részeként adták át, amelynek célja a főváros, Dubaj strandjainak és tengerparti infrastruktúrájának bővítése. Az Al Mamzar strandok egy szélesebb körű, 3 milliárd dirham (kb. 274 milliárd forint) értékű tengerparti fejlesztési program részét képezik.

Az Egyesült Arab Emírségekben számos helyen már eddig is rendelkezésre álltak kizárólag a hölgyek számára fenntartott strandzónák, illetve külön női napokat is rendeztek. Azonban ez az első olyan létesítmény, amely nonstop látogatható.

Az Independent cikke szerint a 125 ezer négyzetméteres strandterületen kizárólag nők dolgoznak, beleértve a biztonsági őröket és a vízimentőket is.

Vízimentő őrtornyok és csúcstechnológiás világítási rendszer gondoskodik arról, hogy a női látogatók a nap minden szakában, így éjszaka is biztonságosan mártózhassanak meg a tengerben.

Családbarát kezdeményezésként kialakítottak egy játszóteret is, ahová a hat év alatti fiúk szülői felügyelet mellett beléphetnek.

Dubaj a közel-keleti konfliktus nagy vesztese

A városi önkormányzat várakozásai szerint a strandfejlesztéseknek köszönhetően a látogatók száma elérheti az évi hétmilliót, tovább erősítve az emírségek fővárosának pozícióját, mint kiváló tengerparti turisztikai és életmódélményt nyújtó úti cél.

Ugyanakkor az iráni konfliktus alaposan próbára teszi Dubaj globális utazási központként betöltött státuszát: ahogy nemrégiben beszámoltunk róla, a híres, és általában vendégekkel teli Jumeirah Beach Residence napozóágyai szinte teljesen üresek, az éttermek teraszain elvétve ülnek csak vendégek, a világ legmagasabb óriáskerekét, az Ain Dubait pedig leállították.

Hamar kiderült, hogy közel-keleti háború kitörése óta a régió egyik legnagyobb vesztese Dubaj lett, amely évtizedek óta vonzó, biztonságos és luxus úti célként építette fel a hírnevét.

A közel-keleti konfliktus következtében kialakult turistahiány jelenleg a turisztikai ágazatban dolgozók tízezreinek veszélyezteti a megélhetését.

