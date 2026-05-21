A jövő metróvonala épül meg egy európai fővárosban

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Dublin régóta várt automatizált metróvonala, amely közvetlen kapcsolatot teremthet a repülőtér és a belváros között, egy lépéssel közelebb került a megvalósításhoz, kiírták ugyanis a közbeszerzési eljárást. A beruházás jelentős előrelépést jelenthet az ír főváros tömegközlekedésében, hiszen jelenleg csupán buszjárat üzemel a belső városrészek és a reptér között.
Dublin régóta tervezett automatizált metrórendszere egy lépéssel közelebb kerül a megvalósításhoz. A Railway Gazette információi szerint ugyanis a Transport Infrastructure Ireland elindította a közbeszerzési eljárást, ami azt jelenti, hogy megnyílt a pályázati lehetőség Dublin hatalmas, 9,5 milliárd eurós (kb. 3800 milliárd forint) MetroLink elnevezésre hallgató projektjének legnagyobb szerződésére.

A fejlesztés célja, hogy gyors, környezetbarát összeköttetést biztosítson a dublini repülőtér és

  • az Irish Rail, 
  • a DART, vagyis elővárosi vasúthálózat, 
  • illetve a busz- és a villamos-hálózatok között.  

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a leendő metróvonal stratégiai jelentőségű a dublini repülőtér szempontjából, hiszen oda jelenleg csak buszjáratok közlekednek.

Világszínvonalú közlekedési infrastruktúrát épít Dublin

A TimeOut magazin kiemeli, hogy a hét év alatt megvalósuló beruházás során a kivitelező feladata lesz a sínpálya kiépítése, a felsővezetékes energiaellátó rendszerek, a kommunikációs infrastruktúra, valamint a gépészeti és elektromos munkák elvégzése, például az alagutak szellőztetésének megoldása, továbbá a mozgólépcsők kialakítása. Emellett a közbeszerzés nyertese végzi majd az üzemeltetési és karbantartási feladatokat is az első 25 évben.

Darragh O’Brien közlekedési miniszter a fejlesztéssel kapcsolatban kiemelte, hogy az egyértelmű jelzése annak a törekvésüknek, hogy világszínvonalú, fenntartható közlekedési infrastruktúrát hozzanak létre.

A nagyrészt föld alatt futó MetroLink metróvonal 18,8 kilométer hosszú lesz, 16 állomással.

 Az ír főváros északi és déli városrészét köti össze, azaz Swords és Charlemont között létesít közlekedési kapcsolatot. 

A szerelvények sűrűn járnak majd, amitől a városvezetés a felszíni közelekedés jelentős csillapítását várja.

 

