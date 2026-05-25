Az ebolakötvényt már eltemették – máshogyan kell pénzt szerezni a halálos járvány ellen

A Világbank szerint folyamatban van az ebolajárvány elleni fellépés, további finanszírozást készítenek elő a célra, hogy enyhítsék a járvány okozta pénzügyi tehertételt. Monique Vledder, a Világbank globális egészségügyi részlegének vezetője a Reutersnek elmondta: az intézmény különösen aggódik a szomszédos Dél-Szudán és Burundi helyzete miatt, mivel ezek az országok gyenge egészségügyi ellátórendszerrel rendelkeznek. Hozzátette, hogy Uganda – ahol eddig két ebolás esetet regisztráltak – erősebb közegészségügyi rendszerrel bír, ugyanakkor ott is vannak finanszírozási hiányosságok. Vledder egyelőre nem közölt részleteket az előkészítés alatt álló pénzügyi csomag méretéről, ugyanakkor jelezte: a következő hónapokban további támogatásra lesz szükség.
Pénzügyi források kellenek az ebola elleni küzdelemhez
A KDK-ben jelenleg zajló, a vírus Bundibugyo-törzse által okozott ebolajárvány a 17. a sorban, a rendkívül veszélyes, magas halálozási rátát jelentő betegségre – szemben a Zaire-törzzsel – nincs elfogadott kezelés, védőoltás. Az eboljárvány nemcsak az emberéletekben pusztít, hanem – miként az Origón bemutattuk –, a keletkező gazdasági károk is jelentősek. Ugyanakkor a járvány elleni védekezéshez is pénzügyi háttérre van szükség.
A KDK jelenleg is rendelkezik egy 250 millió dolláros egészségügyi programmal a Világbanknál, amelyet 2024 márciusában hagytak jóvá. A program célja, hogy segítse a közép-afrikai országot a járványok és más egészségügyi vészhelyzetek felismerésében és kezelésében.
A Világbank adatai szerint ebből az összegből mintegy 200 millió dollárt még nem folyósítottak, így az továbbra is rendelkezésre áll.
Az ENSZ pedig múlt pénteken körülbelül 60 millió dollárt szabadított fel egy sürgősségi alapból a járvány megfékezésének támogatására.
Az Egyesült Államok szintén gyorsreagálású csoportot küld a térségbe, és a héten bejelentette, hogy mintegy 50 sürgősségi ellátóközpont finanszírozását vállalja. „Átfogó csomagot állítunk össze, amely többféle finanszírozási mechanizmusból épül majd fel, és lehetővé teszi, hogy gyorsan további forrásokat biztosítsunk” – mondta az ebolajárvány kapcsán adandó pénzügyi válaszlépésekről Vledder.
A szakember szerint a Világbank nemzeti, regionális és globális partnerekkel, így
- az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), és
- az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal
együttműködve próbál a lehető leggyorsabban reagálni a járványra. Mint mondta, a pénzügyi szervezet hosszú ideje jelen van a KDK-ban, így például helyi nyelvi tolmácsokkal is rendelkezik, ami lehetővé tette, hogy szakértőket azonnal a két érintett tartományba küldjenek. Számos szükséges felszerelést már korábban az országban raktároztak el, készülve az esetleges újabb kitörésekre.
Vledder hangsúlyozta: a mostani járványhoz kapcsolódó Bundibugyo-törzs ellen jelenleg nem áll rendelkezésre vakcina vagy célzott kezelés. Korai tünetei ráadásul nagyon hasonlítanak a maláriáéhoz és a tífuszéhoz, ami megnehezíti a diagnózist.
A Bundibugyo-ebolavírus (BDBV) halálozási aránya akár a 40 százalékot is elérheti.
„A járvány megfékezése nagymértékben azon múlik, hogy milyen gyorsan és széles körben sikerül közegészségügyi intézkedéseket bevezetni – például az esetek felderítését, a kontaktkutatást, a biztonságos és méltó temetéseket, valamint a közösségek intenzív bevonását” – fogalmazott.
Hozzátette:
a Világbank a Gavi vakcinaszövetséggel és más partnerekkel együttműködve igyekszik felgyorsítani egy lehetséges vakcina fejlesztését.
Szerinte várhatóan még legalább egy hétre lesz szükség ahhoz, hogy teljes mértékben felmérjék a kongói járvány súlyosságát és hatásait.
Az ebolakötvény már a múlté
Cikkünk készítéséig 82 megerősített esetet regisztráltak Kongóban, hét megerősített halálesettel. Emellett 177 feltételezett halálesetet és csaknem 750 gyanús esetet tartanak nyilván. Ugandában szintén két fertőzést erősítettek meg.
A WHO nemzetközi horderejű egészségügyi vészhelyzetnek minősítette a járványt, a KDK-ban kialakuló, országos szintű ebolajárvány kockázatát „nagyon magas” szintre emelte.
A nemzetközi pénzügyi szervezetek már a korábbi ebolajárványok idején is tettek arra lépéseket, hogy újfajta eszközökkel finanszírozzák a járvány elleni küzdelmet.
A Világbank részéről ilyen volt a Pandémiás Vészhelyzeti Finanszírozási Eszköz, melynek egyik előnye az volt, hogy a pénzt közvetlenül a járvány elleni védekezésre kapták a kormányok, valamint a frontvonalban dolgozó szervezetek.
Ugyanakkor a „pandémiakötvények” vagy specifikusan az ebolára vonatkozó katasztrófakötvények (ilyen volt az imént említett is) a 2018-2020-as járványok után sok kritikát kaptak lassú kifizetéseik miatt. A Világbank 2021 áprilisában végül meg is szüntette ezt az eszközét.
Az „ebolakötvények” körüli nehézségekkel és a kritikákkal az Origón is foglalkoztunk, cikkünket ide kattintva nyithatja meg.