Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor személyesen tette közzé a nyílt levelet Orbán Anitához!

Fontos!

Lemondott Lázár János

járvány

Az ebolakötvényt már eltemették – máshogyan kell pénzt szerezni a halálos járvány ellen

12 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Világbank munkatársakat és erőforrásokat küldött a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) keleti részébe az ebolajárvány kezelésére, emellett pedig egy új finanszírozási csomag összeállításán dolgozik annak érdekében, hogy gyorsan további forrásokat tudjon biztosítani – közölte a nemzetközi pénzügyi szervezet egyik vezető tisztviselője. A KDK-ban jelenleg a 17. ebolajárvány pusztít, és úgy tűnik, a pénzügyi tehertételek enyhítésében és a források előteremtésében már a közvetlen támogatásnak szerepe. Néhány éve még ebolakötvényekkel próbálták a kérdést megoldani, a koncepció alkalmazása viszont rengeteg kritikát kapott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
járványKongói DKpénzügyi szervezetebola

A Világbank szerint folyamatban van az ebolajárvány elleni fellépés, további finanszírozást készítenek elő a célra, hogy enyhítsék a járvány okozta pénzügyi tehertételt. Monique Vledder, a Világbank globális egészségügyi részlegének vezetője a Reutersnek elmondta: az intézmény különösen aggódik a szomszédos Dél-Szudán és Burundi helyzete miatt, mivel ezek az országok gyenge egészségügyi ellátórendszerrel rendelkeznek. Hozzátette, hogy Uganda – ahol eddig két ebolás esetet regisztráltak – erősebb közegészségügyi rendszerrel bír, ugyanakkor ott is vannak finanszírozási hiányosságok. Vledder egyelőre nem közölt részleteket az előkészítés alatt álló pénzügyi csomag méretéről, ugyanakkor jelezte: a következő hónapokban további támogatásra lesz szükség.

Az ebola vírus számítógéppel készített képe
Az Ebola-vírus számítógéppel készített képe
Fotó: Science Photo Library/KATERYNA KON

Pénzügyi források kellenek az ebola elleni küzdelemhez

A KDK-ben jelenleg zajló, a vírus Bundibugyo-törzse által okozott ebolajárvány a 17. a sorban, a rendkívül veszélyes, magas halálozási rátát jelentő betegségre – szemben a Zaire-törzzsel – nincs elfogadott kezelés, védőoltás. Az eboljárvány nemcsak az emberéletekben pusztít, hanem – miként az Origón bemutattuk –, a keletkező gazdasági károk is jelentősek. Ugyanakkor a járvány elleni védekezéshez is pénzügyi háttérre van szükség.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A KDK jelenleg is rendelkezik egy 250 millió dolláros egészségügyi programmal a Világbanknál, amelyet 2024 márciusában hagytak jóvá. A program célja, hogy segítse a közép-afrikai országot a járványok és más egészségügyi vészhelyzetek felismerésében és kezelésében.

A Világbank adatai szerint ebből az összegből mintegy 200 millió dollárt még nem folyósítottak, így az továbbra is rendelkezésre áll.

Az ENSZ pedig múlt pénteken körülbelül 60 millió dollárt szabadított fel egy sürgősségi alapból a járvány megfékezésének támogatására. 

Az Egyesült Államok szintén gyorsreagálású csoportot küld a térségbe, és a héten bejelentette, hogy mintegy 50 sürgősségi ellátóközpont finanszírozását vállalja. „Átfogó csomagot állítunk össze, amely többféle finanszírozási mechanizmusból épül majd fel, és lehetővé teszi, hogy gyorsan további forrásokat biztosítsunk” – mondta az ebolajárvány kapcsán adandó pénzügyi válaszlépésekről Vledder.

A szakember szerint a Világbank nemzeti, regionális és globális partnerekkel, így

  • az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), és
  • az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal

együttműködve próbál a lehető leggyorsabban reagálni a járványra. Mint mondta, a pénzügyi szervezet hosszú ideje jelen van a KDK-ban, így például helyi nyelvi tolmácsokkal is rendelkezik, ami lehetővé tette, hogy szakértőket azonnal a két érintett tartományba küldjenek. Számos szükséges felszerelést már korábban az országban raktároztak el, készülve az esetleges újabb kitörésekre.

Vledder hangsúlyozta: a mostani járványhoz kapcsolódó Bundibugyo-törzs ellen jelenleg nem áll rendelkezésre vakcina vagy célzott kezelés. Korai tünetei ráadásul nagyon hasonlítanak a maláriáéhoz és a tífuszéhoz, ami megnehezíti a diagnózist.

 A Bundibugyo-ebolavírus (BDBV) halálozási aránya akár a 40 százalékot is elérheti.

„A járvány megfékezése nagymértékben azon múlik, hogy milyen gyorsan és széles körben sikerül közegészségügyi intézkedéseket bevezetni – például az esetek felderítését, a kontaktkutatást, a biztonságos és méltó temetéseket, valamint a közösségek intenzív bevonását” – fogalmazott.

Hozzátette: 

a Világbank a Gavi vakcinaszövetséggel és más partnerekkel együttműködve igyekszik felgyorsítani egy lehetséges vakcina fejlesztését.

Szerinte várhatóan még legalább egy hétre lesz szükség ahhoz, hogy teljes mértékben felmérjék a kongói járvány súlyosságát és hatásait.

Ebola-járvány: Egy határőr az Uganda és a Kongói Demokratikus Köztársaság közötti Busunga határátkelőhelyen egy utazó hőmérsékletét méri egy érintésmentes infravörös hőmérővel Bundibugyóban, 2026. május 18-án. - A border health officer at the Busunga crossing between Uganda and the Democratic Republic of Congo checks a travelers temperature using a contactless infrared thermometer in Bundibugyo, on May 18, 2026. Ugandan officials confirmed that a 59-year-old man from Democratic Republic of Congo had died in Kampala after being admitted earlier in the week. Tests showed the victim in Uganda was infected with the Bundibugyo strain of Ebola, first identified in 2007. The World Health Organization declared an international health emergency on May 17, 2026 over an outbreak of an Ebola strain in the Democratic Republic of Congo that has killed more than 80 and for which there is no vaccine. Fears of further spread grew when a laboratory confirmed a case in the major eastern DRC city of Goma, which is controlled by the Rwanda-backed M23 militia. (Photo by Badru KATUMBA / AFP)
Ebolajárvány: egy határőr az Uganda és a Kongói Demokratikus Köztársaság közötti Busunga határátkelőhelyen egy utazó hőmérsékletét méri egy érintésmentes infravörös hőmérővel Bundibugyóban, 2026. május 18-án.
Fotó: BADRU KATUMBA / AFP

Az ebolakötvény már a múlté

Cikkünk készítéséig 82 megerősített esetet regisztráltak Kongóban, hét megerősített halálesettel. Emellett 177 feltételezett halálesetet és csaknem 750 gyanús esetet tartanak nyilván. Ugandában szintén két fertőzést erősítettek meg. 

A WHO nemzetközi horderejű egészségügyi vészhelyzetnek minősítette a járványt, a KDK-ban kialakuló, országos szintű ebolajárvány kockázatát „nagyon magas” szintre emelte.

A nemzetközi pénzügyi szervezetek már a korábbi ebolajárványok idején is tettek arra lépéseket, hogy újfajta eszközökkel finanszírozzák a járvány elleni küzdelmet.

A Világbank részéről ilyen volt a Pandémiás Vészhelyzeti Finanszírozási Eszköz, melynek egyik előnye az volt, hogy a pénzt közvetlenül a járvány elleni védekezésre kapták a kormányok, valamint a frontvonalban dolgozó szervezetek.

 Ugyanakkor a „pandémiakötvények” vagy specifikusan az ebolára vonatkozó katasztrófakötvények (ilyen volt az imént említett is) a 2018-2020-as járványok után sok kritikát kaptak lassú kifizetéseik miatt. A Világbank 2021 áprilisában végül meg is szüntette ezt az eszközét.

Az „ebolakötvények” körüli nehézségekkel és a kritikákkal az Origón is foglalkoztunk, cikkünket ide kattintva nyithatja meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!