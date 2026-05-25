Az ebolakötvényt már eltemették – máshogyan kell pénzt szerezni a halálos járvány ellen

A Világbank szerint folyamatban van az ebolajárvány elleni fellépés, további finanszírozást készítenek elő a célra, hogy enyhítsék a járvány okozta pénzügyi tehertételt. Monique Vledder, a Világbank globális egészségügyi részlegének vezetője a Reutersnek elmondta: az intézmény különösen aggódik a szomszédos Dél-Szudán és Burundi helyzete miatt, mivel ezek az országok gyenge egészségügyi ellátórendszerrel rendelkeznek. Hozzátette, hogy Uganda – ahol eddig két ebolás esetet regisztráltak – erősebb közegészségügyi rendszerrel bír, ugyanakkor ott is vannak finanszírozási hiányosságok. Vledder egyelőre nem közölt részleteket az előkészítés alatt álló pénzügyi csomag méretéről, ugyanakkor jelezte: a következő hónapokban további támogatásra lesz szükség.

Pénzügyi források kellenek az ebola elleni küzdelemhez

A KDK-ben jelenleg zajló, a vírus Bundibugyo-törzse által okozott ebolajárvány a 17. a sorban, a rendkívül veszélyes, magas halálozási rátát jelentő betegségre – szemben a Zaire-törzzsel – nincs elfogadott kezelés, védőoltás. Az eboljárvány nemcsak az emberéletekben pusztít, hanem – miként az Origón bemutattuk –, a keletkező gazdasági károk is jelentősek. Ugyanakkor a járvány elleni védekezéshez is pénzügyi háttérre van szükség.

A KDK jelenleg is rendelkezik egy 250 millió dolláros egészségügyi programmal a Világbanknál, amelyet 2024 márciusában hagytak jóvá. A program célja, hogy segítse a közép-afrikai országot a járványok és más egészségügyi vészhelyzetek felismerésében és kezelésében.

A Világbank adatai szerint ebből az összegből mintegy 200 millió dollárt még nem folyósítottak, így az továbbra is rendelkezésre áll.

Az ENSZ pedig múlt pénteken körülbelül 60 millió dollárt szabadított fel egy sürgősségi alapból a járvány megfékezésének támogatására.

Az Egyesült Államok szintén gyorsreagálású csoportot küld a térségbe, és a héten bejelentette, hogy mintegy 50 sürgősségi ellátóközpont finanszírozását vállalja. „Átfogó csomagot állítunk össze, amely többféle finanszírozási mechanizmusból épül majd fel, és lehetővé teszi, hogy gyorsan további forrásokat biztosítsunk” – mondta az ebolajárvány kapcsán adandó pénzügyi válaszlépésekről Vledder.