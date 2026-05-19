Egy sor édességet hív vissza a gyártója – baj van velük

Különböző ízesítésű, krémmel töltött ostyák miatt adott ki figyelmeztetést a Nébih, az édességeket a gluténra érzékenységgel érintett fogyasztók védelme miatt visszahívják.
A visszahívással érintett édességek adatai:
Megnevezés: „Krémmel töltött ostyák - különböző ízesítésű”
Probléma jellege: határérték feletti gluténtartalom
Bejelentő: Karamell Choco Kft.
Gyártó: Karamell Choco Kft.
Intézkedés: önkéntes gyártói visszahívás
A visszahívással érintett termékek:
A Nébih kéri a gluténre érzékeny vásárlókat, hogy a fenti azonosító adatokkal megegyező termékeket ne fogyasszák el!
A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékekre vonatkozik.
Az allergénekről bővebben a hatóság tudásbázisában olvashat.
Visszahívást akár élelmiszer, akár hasonló termékek (pl. állatok takarmányozásása szolgáló termékek) kapcsán nem csak a hatóság rendelhet el ellenőrzés alapján, vagy a termékgyártók dönthetnek arról önkénetesen. Tavaly közel 250 alkalommal kellett beavatkozni Magyarországon kockázatos élelmiszerek és takarmányok miatt az uniós riasztási rendszer jelzései nyomán. Erről cikkünket itt találja.