Egy sor édességet hív vissza a gyártója – baj van velük

Különböző ízesítésű, krémmel töltött ostyák miatt adott ki figyelmeztetést a Nébih, az édességeket a gluténra érzékenységgel érintett fogyasztók védelme miatt visszahívják.

Krémmelt töltött ostyákat hív visszta a Nébih, az édességekben határérték feletti a gluténtartalom (képünk illusztráció!)

A visszahívással érintett édességek adatai:

Megnevezés: „Krémmel töltött ostyák - különböző ízesítésű”

Probléma jellege: határérték feletti gluténtartalom

Bejelentő: Karamell Choco Kft.

Gyártó: Karamell Choco Kft.

Intézkedés: önkéntes gyártói visszahívás

A visszahívással érintett termékek:

Forrás: Nébih

A Nébih kéri a gluténre érzékeny vásárlókat, hogy a fenti azonosító adatokkal megegyező termékeket ne fogyasszák el!

A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékekre vonatkozik.

Az allergénekről bővebben a hatóság tudásbázisában olvashat.

Visszahívást akár élelmiszer, akár hasonló termékek (pl. állatok takarmányozásása szolgáló termékek) kapcsán nem csak a hatóság rendelhet el ellenőrzés alapján, vagy a termékgyártók dönthetnek arról önkénetesen. Tavaly közel 250 alkalommal kellett beavatkozni Magyarországon kockázatos élelmiszerek és takarmányok miatt az uniós riasztási rendszer jelzései nyomán. Erről cikkünket itt találja.