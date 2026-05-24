Ha ezeket látja egy élelmiszerboltban, szinte biztos, hogy nem verik át

Az NKFH úgy ítéli meg, hogy fontos, hogy mind a fogyasztók, mind pedig a vállalkozások tisztában legyenek a jogaikkal és kötelezettségeikkel, ezáltal pedig tudatosan járjanak. A kereskedelemre vonatkozó szabályozásnak vannak eltérő elemei online illetve fizikai értékesítés viszonylatában, vagy egyes termékcsoportok esetében lehetnek speciális előírások, amiket be kell tartani. Mivel az élelmiszervásárlás általánosságban véve mindenkit érint a lakossági köréből, a jogszabályok alapján érdemes rendszerezetten áttekinteni a legfontosabb információkat a hagyományos üzletek kapcsán.

Érdemes mindenféle üzlettípusban, így az élelmiszerboltokban is figyelni pár dologra, amelyek ha teljesülnek, kisebb az esélye annak, hogy vásárlóként kárt szenvedjünk el

Élelmiszer vagy ruha? Így kell árazniuk a boltoknak

A hatóság egyik kiemelt célja a fogyasztók anyagi érdekeinek védelme, a fogyasztók megkárosításához, megtévesztéséhez vezető árfeltüntetési, illetve áralkalmazási szabálytalanságok felderítése, valamint a vállalkozások számára az ezzel kapcsolatos legfontosabb jogszabályi követelmények ismertetése.

Ezért az áltunk itt bemutatott összeállításukban arra hívják fel a figyelemet, hogy ezek szem előtt tartása esetén nem lehet eltekinteni attól, hogy a fogyasztók jelentős része kifejezetten különböző akciókhoz köti a vásárlásait, vagyis

tudatosan keresi a kereskedelmi egységek vásárlásra ösztönző ajánlatait, így kiemelt figyelmet szükséges fordítani a megvételre kínált termékek és szolgáltatások akciós árfeltüntetésének ellenőrzésére is.

Az „Árfeltüntetés, akciók” olyan téma, amit számos aspektusa miatt érdemes lehet külön is tárgyalni, de az alábbi, árfeltüntetéssel kapcsolatos információk kiemelten fontosak, azokat az általános fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatalok rendszeresen ellenőrzik a hagyományos üzletekben is.

Árról történő tájékoztatás (eladási ár, egységár, szolgáltatás díja): írásban, egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve, a ténylegesen fizetendő (az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó) árat kell feltüntetni.

Akciós árról történő tájékoztatás: meg kell jelölni az akciózást megelőző 30 napon belüli legalacsonyabb árat, ez a bázis ár, amelyhez képest kell meghatározni az akció mértékét. Nem elegendő az elmúlt 30 nap legalacsonyabb áráról tájékoztatást adni, az akció mértékét is ahhoz kell viszonyítani. Amennyiben az árcsökkentés fokozatos és arra „tűznek rá” egy új akciós időszakot, „kampányidőszakot”, azt önálló akciónak kell tekinteni, így az új kampányt megelőző 30 nap legalacsonyabb ára lesz a „bázis ár”. A fokozatos árcsökkentés szabálya ilyen esetben nem alkalmazható.

Túl az árfeltüntetésen: ezekre érdemes vásárlóként figyelnie a boltokban

A fogyasztóvédelmi hatóság vizsgálja az általános kereskedelmi feltételeket, vagyis azt, hogy azoknak eleget tesznek-e az üzletek. Ám a hatósági ellenrőzések mellett vásárlóként is érdemes lehet arra figyelni, hogy az alábbi kitételeknek eleget tesz-e a bolt:

Nyitvatartási idő: kihelyezték-e, annak változása esetén a fogyasztók tájékoztatása megtörtént-e.

Vásárlók könyve: jól látható, könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, rendelkeznie kell megfelelő hitelesítéssel, oldalainak folyamatos számozással kell rendelkeznie.

Az abba tett panasz írásbeli panasznak minősül, így azt a vállalkozás a bejegyzést követő 30 napon belül köteles írásban, érdemben, igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

Vállalkozások panaszkezelésének vizsgálata.

Tájékoztatás a panaszügyintézés helyéről és a békéltető testületekről.

Biztonsági szolgálatok: amennyiben a kereskedelmi egységekben működik biztonsági szolgálat, annak nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell.

Nyugta-, illetve számlaadási kötelezettség: a legalapvetőbb elvárások egyike, de továbbra sem teljesül minden esetben.

Elektronikus fizetési lehetőség biztosítása és folyamatos rendelkezésre állása: értve ezalatt a kártyás fizetési lehetőséget vagy pedig az azonnali átutalás lehetőségének biztosítását.

Mérőeszközök hitelessége: amennyiben joghatással jár a mérés, a mérőeszköznek hitelesítéssel kell rendelkeznie. Súlypótló eszközök használata tilos.

Ellenőrző mérleg elhelyezése az üzletben: ez különösen a lédig zöldség-gyümölcs áruk mennyiségének vásárlók általi ellenőrzése miatt fontos.

Az NKFH azt javasolja, hogy

a fentebb ismertetett információkra a fogyasztók fordítsanak különös figyelmet a hagyományos üzletekben történő vásárlás során,

Ezáltal tudatos fogyasztóként jóval kisebb eséllyel válhatnak átverés áldozatává.