Megjelent az 5 000 forintos érme, de a jegybank kéri: senki ne fizessen vele

Új emlékérméket bocsát ki az MNB, ám a két emlékérme-bejelentés kapcsán hangsúlyozzák: azok célja az értékmegőrzés és értékközvetítés, ezért a két új emlékérme készpénzforgalmi használata kerülendő. Gyűjtendő és megőrzendő darabokról van szó. Mutatjuk a tudnivalókat!
Emlékérme a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulója alkalmából
A Magyar Labdarúgó Szövetséget (MLSZ) 1901-ben alapították Budapesten, a hazai egyesületek képviselőinek kezdeményezésére. Az MLSZ fontos szerepet tölt be a magyar labdarúgás fejlődésében, támogatja az utánpótlás-nevelést, a hazai bajnokságok szervezését és a válogatott sikeres működését.
A Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulója alkalmából 25 000 forint névértékű ezüst emlékérmét, és annak 5 000 forintos címletű színesfém változatát bocsátja ki a jegybank. Tervezőjük Horváth Andrea iparművész.
A „Magyar Labdarúgó Szövetség” ezüst emlékérme – a rendelkezésre álló készlet függvényében – 2026. május 11-től piaci (a névértéknél magasabb, ÁFA-val növelt) áron, a színesfém változat egy évig névértéken vásárolható meg a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.) és webáruházában (https://www.penzvero.hu/).
A jegybank tájékoztatása szerint az emlékérme előoldalán a Magyar Labdarúgó Szövetség által 1909-ben indított kupasorozat vándorserlege, a Magyar Kupa ábrázolása látható, háttérben a Puskás Aréna részletével. Az előlap szélén felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a vándorserleg ábrázolásától balra két-két vízszintes sorban, fent a „25000” és „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, lent – a Puskás Aréna ábrázolásába rejtve – a „2026” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható.
Az emlékérme hátlapján – a teljes hátlapot kitöltve – egy közel 100 évvel ezelőtt használatos fűzős futball-labda ábrázolása látható, a Magyar Labdarúgó Szövetség jubileumi logójával. A hátlap szélén, lent Horváth Andrea tervezőművész mesterjegye látható.
Mindkét emlékérme átmérője 38,61 mm, szélük recézett. A 25 000 forintos névértékű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. Az 5 000 forintos névértékű színesfém változat 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,80 gramm. Az ezüst emlékérméből 4000 darab készíthető tükörfényes kivitelben. A színesfém emlékérméből 5000 darab készíthető.
Emlékérme a nagycenki Széchenyi-kastélyról
A Nagycenki Nemzeti Emlékhely központi eleme a ma múzeumként működő Széchenyi-kastély. Az emlékhely a reformkor eszmeiségének bemutatása mellett a történelmi örökség és folytonosság, a múlt és a jelen közötti kapcsolatot is szimbolizálja. Mivel itt található Széchenyi István végső nyughelye is, a település kegyeleti helyként is ismertté vált.
A Magyar Nemzeti Bank a Nemzeti Örökség Intézetével 2014-ben közösen indított, a hazai nemzeti emlékhelyeket bemutató sorozatának 13. elemeként „Nagycenk, Széchenyi-kastély műemléki együttese Nemzeti Emlékhely” megnevezéssel, 5000 Ft névértékű bronzpatinázott színesfém emlékérmét bocsát ki. Az emlékérme tervezője Lebó Ferenc szobrászművész.
Az emlékérme előoldalának felső részén gróf Széchényi Antal és Barkóczy Zsuzsanna egyesített címerének ábrázolása látható, amely a nagycenki Széchenyi-kastély homlokzatán található. Az ábrázolás alatti emelt síkú vízszintes sávban a Széchényi család latin nyelvű jelmondata – „SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS?" („Ha Isten velünk, ki ellenünk?) – olvasható. Az előlap szélén, lent, köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, fölötte, két vízszintes sorban az „5000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, valamint a „BP.” verdejel és a „2026” verési évszám olvasható.
Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben a nagycenki Széchenyi-kastély műemléki együttese távlati képének ábrázolása látható, előtérben a Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj világörökségi helyszín részét képező barokk stílusú előkerttel. A hátlap szélén köriratban, fent a „NAGYCENK ● SZÉCHENYI-KASTÉLY MŰEMLÉKI EGYÜTTESE”, lent a „NEMZETI EMLÉKHELY” felirat olvasható. A feliratokat bal oldalon a nemzeti emlékhelyek emblémája, jobb oldalon Lebó Ferenc tervezőművész mesterjegye választja el egymástól.
Az emlékérme átmérője 37 mm, széle recézett. Az emlékérme 90% réz és 10% cink ötvözetéből készült, súlya 18,4 gramm. Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, bronzpatinázott kivitelben.
A két emlékérme kapcsán a jegybank jelzi: azok elsődleges szerepe
- az értékközvetítés, és
- a figyelemfelhívás.
Ezért fizetőeszközként való használatuk ugyanakkor kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja.