Megjelent az 5 000 forintos érme, de a jegybank kéri: senki ne fizessen vele

Új emlékérméket bocsát ki az MNB, ám a két emlékérme-bejelentés kapcsán hangsúlyozzák: azok célja az értékmegőrzés és értékközvetítés, ezért a két új emlékérme készpénzforgalmi használata kerülendő. Gyűjtendő és megőrzendő darabokról van szó. Mutatjuk a tudnivalókat!

Az MNB homlokzata

Emlékérme a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulója alkalmából

A Magyar Labdarúgó Szövetséget (MLSZ) 1901-ben alapították Budapesten, a hazai egyesületek képviselőinek kezdeményezésére. Az MLSZ fontos szerepet tölt be a magyar labdarúgás fejlődésében, támogatja az utánpótlás-nevelést, a hazai bajnokságok szervezését és a válogatott sikeres működését.

A Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulója alkalmából 25 000 forint névértékű ezüst emlékérmét, és annak 5 000 forintos címletű színesfém változatát bocsátja ki a jegybank. Tervezőjük Horváth Andrea iparművész.

A „Magyar Labdarúgó Szövetség” ezüst emlékérme – a rendelkezésre álló készlet függvényében – 2026. május 11-től piaci (a névértéknél magasabb, ÁFA-val növelt) áron, a színesfém változat egy évig névértéken vásárolható meg a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.) és webáruházában (https://www.penzvero.hu/).

A jegybank tájékoztatása szerint az emlékérme előoldalán a Magyar Labdarúgó Szövetség által 1909-ben indított kupasorozat vándorserlege, a Magyar Kupa ábrázolása látható, háttérben a Puskás Aréna részletével. Az előlap szélén felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a vándorserleg ábrázolásától balra két-két vízszintes sorban, fent a „25000” és „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, lent – a Puskás Aréna ábrázolásába rejtve – a „2026” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható.

Az emlékérme hátlapján – a teljes hátlapot kitöltve – egy közel 100 évvel ezelőtt használatos fűzős futball-labda ábrázolása látható, a Magyar Labdarúgó Szövetség jubileumi logójával. A hátlap szélén, lent Horváth Andrea tervezőművész mesterjegye látható.

Mindkét emlékérme átmérője 38,61 mm, szélük recézett. A 25 000 forintos névértékű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. Az 5 000 forintos névértékű színesfém változat 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,80 gramm. Az ezüst emlékérméből 4000 darab készíthető tükörfényes kivitelben. A színesfém emlékérméből 5000 darab készíthető.