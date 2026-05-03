Beindult az eperszezon: mikor várható az árak csökkenése?

Az idei eperszezon a szokásosnál is korábban indult, ami elsősorban a kedvező dél-európai időjárásnak köszönhető. Február végén és márciusban a piacokat még szinte kizárólag a görög szamóca uralta, amely stabilan 2000–2500 forintos kilónkénti áron volt elérhető. Bár áprilisban megjelent a hazai, fóliás termesztésből származó gyümölcs is, az igazi áttörés és a szélesebb körű kínálat most, május elején várható.

Külföldi dömping a boltokban: spanyol, görög és román eper a piacon

A hazai piac jelentős importra szorul, különösen a szezon elején. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács adatai szerint az elmúlt években nagyságrendileg 2000–3500 tonna import szamóca érkezett Magyarországra. Ennek több mint felét Spanyolország adja, emellett Görögországból (500–600 tonna), valamint Hollandiából és Olaszországból (együttesen 500–550 tonna) érkezik még jelentős tétel.

A FruitVeB felhívta a figyelmet egy új, egyre meghatározóbb piaci szereplőre is: az utóbbi két évben a román szamóca jelentősen megerősödött a hazai ellátásban. Főleg a határ menti területekről érkeznek nagy mennyiségek Magyarországra, ami a főszezonban lefelé nyomja az árakat. A szakmaközi szervezet szerint a román import ráadásul jellemzően lazább adminisztratív fegyelem mellett történik, ami komoly versenyhátrányt és fejtörést okoz a magyar gazdáknak.

Ennek az importdömpingnek köszönhetően a diszkontláncokban (például a Lidlben vagy az Aldiban) már 1600–2000 forintért, akciók idején pedig akár 1400–1500 forintért is beszerezhető az importeper kilója.

Miért olyan drága még a magyar eper?

Ezzel szemben a magyar szamóca a szezon ezen szakaszában még prémium terméknek számít. A DUOL piaci körképe szerint áprilisban a dunaújvárosi piacon akár 3800 forintot is elkértek a hazai eper kilójáért, és a nagyobb szupermarketekben sem volt ritka a 3500–4500 forintos árcédula.

A magasabb hazai árak mögött racionális gazdasági okok húzódnak meg. Egyrészt a jelenleg kapható magyar szamóca fűtött fóliákból vagy üvegházakból származik, aminek a termelési és energiaköltségei jóval magasabbak.