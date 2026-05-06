360 lett, maradhat? Brutális erőt mutat a forint, kérdés, lehet-e ennél is erősebb még a nyaralás előtt

A választások utáni első kamatülésén a monetáris tanács nem módosította az alapkamatot, amely így 6,25 százalékon maradt, összhangban a piaci várakozásokkal. A kamatfolyosó sem változott: az egynapos betéti kamat 5,25 százalék, a hitelkamat pedig 7,25 százalék maradt. A döntést követően a forint erősödni kezdett. A hazai fizetőeszköz szempontjából további kedvező fejleményt jelent, hogy közben az infláció a vártnál alacsonyabb lett – bár továbbra is vannak felfelé mutató kockázatok abban, erre összeállításunk végén visszatérünk. Ugyanakkor az iráni konfliktus miatt kialakuló energiapiaci feszültségek és az árfolyam ingadozása kihívások elé állíthatják a jegybankot. A hivatalos kommunikáció szerint a kamatcsökkentési ciklus szünetel, a hangsúly pedig a forint stabilitásán és az alacsony infláció fenntartásán van. A forint így erős támaszt kapott a mostani négyéves, 360 forintos csúcsot jelentő eredményéhez. Érthető, hogy a nyaralási szezon előtt sokan azon gondokodnak, érdemes-e most váltani eurót a nyaralásra, vagy esetleg kivárni még egy kicsit.

Az euróárfolyam alakulása miatt sokan érezhetik úgy, hogy eljött az ideje a nyaralási célú váltásnak (illusztráció)

Fotó: Pexels

Euróváltás: kicsit elektronikusan, kicsit készpénz formájában is

Ha valaki nem befektetési céllal, hanem nyaralás miatt vált pénzt, érdemes azzal tisztában lennie, hogy a tudósításokban szereplő árfolyamok a bankközi piacra vonatkoznak, amelyekhez képest az utcai pénzváltók jelentős eltéréseket alkalmazhatnak (már csak költségeik miatt is, ami az üzlet fennntartása, a személyezet bérköltségére vonatkozik). Éppen ezért érdemes online összehasonlító oldalakon tájékozódni, mielőtt nagyobb összeget váltunk. Érdemes azt is szem előtt tartani, hogy a bankkártyás fizetés vagy más elektronikus fizetési megoldások alkalmazása a nyaralás alatt sokszor jobb megoldás, mint a fizikai készpénz magunknál tartása. Különösen úgy, hogy ez már nem csak a fintech cégek terepe, hanem egyre több nagybank is kínál erre korszerű digitális megoldást, kedvező árfolyammal. Egy nagyobb, például 2000 eurós összegnél akár több tízezer forint különbség is adódhat a választott szolgáltatótól függően.