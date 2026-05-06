360 lett, maradhat? Brutális erőt mutat a forint, kérdés, lehet-e ennél is erősebb még a nyaralás előtt

A választások utáni első kamatülésén a monetáris tanács nem módosította az alapkamatot, amely így 6,25 százalékon maradt, összhangban a piaci várakozásokkal. A kamatfolyosó sem változott: az egynapos betéti kamat 5,25 százalék, a hitelkamat pedig 7,25 százalék maradt. A döntést követően a forint erősödni kezdett. A hazai fizetőeszköz szempontjából további kedvező fejleményt jelent, hogy közben az infláció a vártnál alacsonyabb lett – bár továbbra is vannak felfelé mutató kockázatok abban, erre összeállításunk végén visszatérünk. Ugyanakkor az iráni konfliktus miatt kialakuló energiapiaci feszültségek és az árfolyam ingadozása kihívások elé állíthatják a jegybankot. A hivatalos kommunikáció szerint a kamatcsökkentési ciklus szünetel, a hangsúly pedig a forint stabilitásán és az alacsony infláció fenntartásán van. A forint így erős támaszt kapott a mostani négyéves, 360 forintos csúcsot jelentő eredményéhez. Érthető, hogy a nyaralási szezon előtt sokan azon gondokodnak, érdemes-e most váltani eurót a nyaralásra, vagy esetleg kivárni még egy kicsit.
Euróváltás: kicsit elektronikusan, kicsit készpénz formájában is
Ha valaki nem befektetési céllal, hanem nyaralás miatt vált pénzt, érdemes azzal tisztában lennie, hogy a tudósításokban szereplő árfolyamok a bankközi piacra vonatkoznak, amelyekhez képest az utcai pénzváltók jelentős eltéréseket alkalmazhatnak (már csak költségeik miatt is, ami az üzlet fennntartása, a személyezet bérköltségére vonatkozik). Éppen ezért érdemes online összehasonlító oldalakon tájékozódni, mielőtt nagyobb összeget váltunk. Érdemes azt is szem előtt tartani, hogy a bankkártyás fizetés vagy más elektronikus fizetési megoldások alkalmazása a nyaralás alatt sokszor jobb megoldás, mint a fizikai készpénz magunknál tartása. Különösen úgy, hogy ez már nem csak a fintech cégek terepe, hanem egyre több nagybank is kínál erre korszerű digitális megoldást, kedvező árfolyammal. Egy nagyobb, például 2000 eurós összegnél akár több tízezer forint különbség is adódhat a választott szolgáltatótól függően.
Az elektronikus fizetési módon előnyben részesítésénél ugyanakkor érdemes szem előtt tartani, hogy
míg Magyarországon európai viszonylatban kiemelkedően fejlett az ezt támogató infrastruktúra, addig bár a kontinens általában véve szintén erős ezen a téren, úticélunktól függetlenül előfordulhat, hogy sok helyen csak készpénzzel tudunk fizetni egy egyébként még fejlett nyugat-európai országban is.
Ezek után térjünk rá az euróváltás időzítésére! Az euróváltás időzítése leginkább a céltól és az árfolyam alakulásától függ. Jelenleg az euró középárfolyama 360 forint körül mozog, ami erős forintot jelez.
Általános tanács, hogy ne egyszerre váltsuk át a teljes összeget. Érdemes néhány héttel az utazás előtt több részletben vásárolni eurót, így csökkenthető az árfolyamkockázat.
Készpénzből csak annyit érdemes vinni, amennyi feltétlenül szükséges – például kisebb kiadásokra vagy vészhelyzetre, illetve például belépőkre egy-egy kisebb múzeumban vagy turisztikai attrakciónál, ahol nem biztos, hogy megoldott a bankkártyás fizetés. A többi költést célszerű inkább bankkártyával intézni. Emellett érdemes kerülni a reptereken és turistaközpontokban történő pénzváltást, mert ott gyakran kedvezőtlenebb árfolyamokkal találkozhatunk.
Érdemes tehát szem előtt tartani az alábbiakat:
- Fokozatos váltás: érdemes több részletben, hetekkel vagy hónapokkal az indulás előtt elkezdeni a váltást, így átlagolható az árfolyam és csökkenthető az azzal kapcsolatos kockázat.
- Időszakos trendek: a tapasztalatok szerint a nyári hónapokban a megnövekedett kereslet miatt gyakran gyengül a forint (drágul az euró), ezért a nyaralásra szánt összeget érdemes még a szezon előtt beszerezni, különösen, ha nyaralásunkat a szezon elejére tervezzük.
- Technikai szint figyelése: érdemes figyelni a kerek szinteket (pl. most a 360 forintot), mert ezeknek lélektani hatása is jelentős. Ha az árfolyam egy ilyen pszichológiai határ alá benéz és ott tartósan megmarad, az jó belépési pont lehet a váltáshoz.
Van azonban néhány olyan szempont, amely amellett szól, hogy legalább megfontolni érdemes az euróváltás idejének csekély kitolását, különösen azoknak, akik nyaralásukat a szezon második felére tervezik.
Ezért nem jó túl korán eurót váltani – de mit jelent a „túl korán”?
Az euróváltással kapcsolatos döntésnél azt is érdemes szem előtt tartani, hogy addig, amíg a nyaralási pénzünket nem váltjuk át, hanen forintban tartunk, a kamatkülönbözettel akár 1 hónap alatt jobban járhatunk.
Ugyanis amíg forintban tartjuk a pénzünk, addig magasabb kamatot kapunk rá, mint euróban.
Ha a forint nem gyengül jelentősen, a kamatveszteség miatt nem biztos, hogy megéri korán váltani.
Az, hogy mi számít „korainak”, alapvetően a nyaralásig még hátralévő időtartamtól, valamint – bármilyen furcsa elsőre – az átváltásra összesen tervezett összeg nagyságától függ.
Mit érdemes ennek mérlegelésekor figyelni? Először is érdemes kiszámolni, hogy mennyit nyerünk akkor, ha a kamatkülönbözetet helyezzük előtérbe, ezen mekkora „bevételünk” keletkezik, és mellétenni azt, hogy egy esetleges árfolyamcsökkenésnél mennyit nyerünk a váltási ügyleten.
Azt persze nagyon nehéz megmondani, hogy a második negyedév hátralévő részében, valamint a harmadik negyedévben hogyan alakul a forint/euró kurzus. Egyrészt a forint erősödését támogathatja a hamarosan felálló új kormány gazdaságpolitikája valamint a jegybanki kamatdöntések. Egyes elemzések szerint (ING) a forint év végére akár 350-es árfolyamra, év elején pedig 342-re is erősödhet az euróval szemben – ez viszont már nem jelent segítséget az idei nyaralási szezonra készülőknek.
Ők most jobban bízhatnak a dollár további gyengülésében, melyet az iráni háború elhúzódása, valamint a Washington szempontjából nézve vártnál kedvezőtlenebb amerikai külkereskedelmi adatok mozgatnak. Noha a dollár gyengülése gyakran az euró erősödésével jár együtt, a fenti hatások visszafoghatják ezt az ellensúlyt, azaz a forint képes lehet mind az euróval, mind a dollárral szemben némi további erősödére nyáron.
Másrészt a forintot rövid távon is gyengítheti a küszöbön álló inflációs válság (azaz a jegybanki óvatosság igazolást nyer), amelynek fő hajtóereje az iráni háború és az abból fakadó energiaár-sokk, valamint az, ha az év további negyedévre várt gazdasági bővülést valóban a fogyasztás növekedése, illetve ezzel összefüggésben az import erősödése hajtja, és azok mellé nem zárkóznak fel a beruházások. Márpedig az elemzői vélemények inkább az előbbi tendenciát valószínűsítik, aminek óhatatlanul inflációerősítő hatása van, ami akár már a nyár második felében jelentkezhet. Épp ezek miatt a jelek miatt óvatos a jegybank, és kamatdöntési ciklus helyett vélhetően hónapról hónapról meghozott döntésekben gondolkodik, megelőzve, hogy a kamatcsökkentés miatti likviditás-emelkedés is növelje az inflációt.
Összességében tehát a nyaralási euróváltásnál a legjobb megoldás a tudatos, több lépcsőben történő pénzváltás, a költségek összehasonlítása és a túlzott kockázat elkerülése lehet. Egyéni döntéseink meghozatalanál pedig érdemes az árfolyam alakulását rendszeresen követni, és ezt összevetni a nyaralásunkig még hátralévő idővel.
