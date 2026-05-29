Brüsszel háborúba kezdene a kínai techcégekkel, de ez már sok a németeknek és a spanyoloknak

Németország és Spanyolország vezeti az ellenállást az Európai Bizottság azon terve ellen, amely új kiberbiztonsági szabályozással tiltaná ki a kínai technológiai beszállítókat az európai távközlési hálózatokból – írta a Bloomberg értesüléseire hivatkozva a Yahoo.
A lap információi szerint a két ország ragaszkodik ahhoz, hogy a döntések továbbra is nemzeti hatáskörben maradjanak. Emellett attól tartanak, hogy a Huawei Technologies és más kínai vállalatok uniós szintű korlátozása gazdasági megtorlást válthat ki Peking részéről. A források szerint több tagállam arra is figyelmeztetett, hogy a kínai technológia kizárása jelentősen megdrágíthatja az Európai Unió mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának fejlesztését.
Az Európai Bizottság korábban
- a Huaweit
- és a ZTE-t
„magas kockázatú beszállítónak” minősítette a távközlési hálózatok szempontjából, és arra ösztönözte a tagállamokat, hogy zárják ki a két céget a kritikus kommunikációs infrastruktúrából. Bár a hálózatfejlesztésekről jelenleg a nemzeti kormányok döntenek, Brüsszel a Kiberbiztonsági Törvény módosításával erősebb ellenőrzést kíván bevezetni.
A tervezett változtatások kiterjesztenék a kiberbiztonsági vizsgálatokat a külföldi állami befolyás és az egyes beszállítóktól való függőség kockázataira is., emellett az Európai Bizottság ajánlásai kötelező érvényűvé válnának az EU egész területén.
Peking megvédi a kínai távközlési cégek érdekeit: kemény választ ígérnek, ha jönnek a szigorítások
A kínai külügyminisztérium közölte: a pekingi vezetés „komoly aggodalmát” fejezte ki a lehetséges új szabályozás miatt. A minisztérium arra figyelmeztetett, hogy a korlátozások gazdasági következményekkel járhatnak Európa számára, és Kína kész válaszlépéseket tenni.
„Ha a kínai vállalatokat diszkriminatív bánásmód éri, Kína határozott intézkedéseket fog hozni a kínai cégek jogainak és érdekeinek védelmében” – közölte a tárca.
Az európai kormányok egyre nehezebb helyzetben találják magukat az Egyesült Államok és Kína közötti geopolitikai versengésben. Miközben az EU szeretné csökkenteni a stratégiai infrastruktúrák külső függőségét, számos tagállam továbbra is fontos gazdasági partnerként tekint Kínára.
A németek és a spanyolok önmérsékletre intik az Európai Bizottságot
A német kancellár, Friedrich Merz korábban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy országának gazdasága túlságosan függ Kínáétól, idén azonban már a kínai–német kapcsolatok erősítéséről beszélt. Az Európai Unió eközben azt is fontolgatja, hogy ideiglenesen felold bizonyos szankciókat egy kínai chipgyártóval szemben az autóipari ellátási lánc stabilizálása érdekében.
Az Egyesült Államokban és Európában évek óta felmerülnek biztonsági aggályok a kínai technológiai cégekkel kapcsolatban. Politikusok és szakértők attól tartanak, hogy a kínai vállalatok úgynevezett „hátsó kapukat” építhetnek be eszközeikbe, amelyek illetéktelen hozzáférést biztosíthatnak európai felhasználók adataihoz. A Huawei és a ZTE következetesen tagadta ezeket a vádakat.
A Huawei szóvivője szerint a kínai cégek származási ország alapján történő kizárása „sérti az Európai Unió alapvető jogi és méltányossági elveit”.
Az Európai Bizottság hivatalosan nem kommentálta az egyes tagállamok álláspontját, ugyanakkor hangsúlyozta: „Európa nem engedheti meg magának, hogy stratégiai hálózatai magas kockázatú beszállítóknak legyenek kitéve.”
A bizottság becslése szerint a mobilhálózat-üzemeltetőknek három év alatt 3,4–4,3 milliárd eurót kellene költeniük a kínai technológia lecserélésére.
A német belügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy a tárgyalások még zajlanak, és a minisztériumok közötti egyeztetések ezen a héten kezdődtek meg. Spanyolország képviselője közölte: Madrid támogatja a jogszabály felülvizsgálatát, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a tagállamoknak továbbra is megfelelő beleszólásuk legyen abba, mely országok, beszállítók vagy termékek jelentenek strukturális kockázatot.
Spanyolország az elmúlt években egyre nyíltabban támogatta a kínai gazdasági kapcsolatokat az Európai Unión belül. Pedro Sánchez miniszterelnök négy év alatt négyszer is Pekingbe látogatott, miközben országa igyekszik kínai beruházásokat vonzani az elektromos autóipar és a megújuló energia területén.
Németországban is megosztott a kormány álláspontja. Bár több minisztérium támogatná a Kínától való függőség csökkentését, mások szerint a kérdés politikailag rendkívül érzékeny. Berlin 2024-ben már döntött arról, hogy nemzetbiztonsági okokra hivatkozva év végéig eltávolítja a Huawei és a ZTE egyes elemeit az ország 5G-hálózatának központi rendszeréből.
Katherina Reiche német gazdasági miniszter szerdán Pekingben arról beszélt: az Európai Uniónak ügyelnie kell arra, hogy a Kínával szembeni kereskedelmi intézkedések ne veszélyeztessék az európai exportot. „Exportorientált országként két érdekünk van: fel kell lépnünk a tisztességtelen versennyel szemben, ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy vállalataink továbbra is exportálhassanak” – fogalmazott a miniszter.