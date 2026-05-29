Brüsszel háborúba kezdene a kínai techcégekkel, de ez már sok a németeknek és a spanyoloknak

Németország és Spanyolország vezeti az ellenállást az Európai Bizottság azon terve ellen, amely új kiberbiztonsági szabályozással tiltaná ki a kínai technológiai beszállítókat az európai távközlési hálózatokból – írta a Bloomberg értesüléseire hivatkozva a Yahoo.

A lap információi szerint a két ország ragaszkodik ahhoz, hogy a döntések továbbra is nemzeti hatáskörben maradjanak. Emellett attól tartanak, hogy a Huawei Technologies és más kínai vállalatok uniós szintű korlátozása gazdasági megtorlást válthat ki Peking részéről. A források szerint több tagállam arra is figyelmeztetett, hogy a kínai technológia kizárása jelentősen megdrágíthatja az Európai Unió mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának fejlesztését.

Az Európai Bizottság korábban

a Huaweit

és a ZTE-t

„magas kockázatú beszállítónak” minősítette a távközlési hálózatok szempontjából, és arra ösztönözte a tagállamokat, hogy zárják ki a két céget a kritikus kommunikációs infrastruktúrából. Bár a hálózatfejlesztésekről jelenleg a nemzeti kormányok döntenek, Brüsszel a Kiberbiztonsági Törvény módosításával erősebb ellenőrzést kíván bevezetni.

A tervezett változtatások kiterjesztenék a kiberbiztonsági vizsgálatokat a külföldi állami befolyás és az egyes beszállítóktól való függőség kockázataira is., emellett az Európai Bizottság ajánlásai kötelező érvényűvé válnának az EU egész területén.

A kínai külügyminisztérium közölte: a pekingi vezetés „komoly aggodalmát” fejezte ki a lehetséges új szabályozás miatt. A minisztérium arra figyelmeztetett, hogy a korlátozások gazdasági következményekkel járhatnak Európa számára, és Kína kész válaszlépéseket tenni.

„Ha a kínai vállalatokat diszkriminatív bánásmód éri, Kína határozott intézkedéseket fog hozni a kínai cégek jogainak és érdekeinek védelmében” – közölte a tárca.

Az európai kormányok egyre nehezebb helyzetben találják magukat az Egyesült Államok és Kína közötti geopolitikai versengésben. Miközben az EU szeretné csökkenteni a stratégiai infrastruktúrák külső függőségét, számos tagállam továbbra is fontos gazdasági partnerként tekint Kínára.