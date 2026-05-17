Trump és Kína különalkuja: lemarad Európa a nagyhatalmi játszmákban?

Kína hivatalosan nem klasszikus katonai szövetségi rendszerben gondolkodik, hanem stratégiai partnerségi kapcsolatokban. Ez igaz Oroszországra, Iránra, de ugyanúgy az Egyesült Államokra vagy az Európai Unióra is. Peking minden esetben elsősorban saját gazdasági és geopolitikai érdekeit veszi figyelembe – értékelte lapunk megkeresésére Donald Trump pekingi látogatását Horváth Levente, az MCC Ázsiai-magyar Kapcsolatok Iroda vezetője, korábbi sanghaji főkonzul.

Kína tisztában van vele, hogy nyomást tud gyakorolni Trumpra – Európa ismét lemaradhat

Aláhúzta, a mostani amerikai-kínai találkozó során a felek nemcsak gazdasági kérdéseket, hanem a legfontosabb geopolitikai konfliktusokat is áttekintették. Érdekes ugyanakkor, hogy a két fél kommunikációja eltérő hangsúlyokat mutatott.

A kínai nyilatkozatok inkább globális és történelmi perspektívából közelítették meg a találkozót: hangsúlyozták, hogy

a két nagyhatalom békés együttműködése az egész világnak stabilitást hozhat,

míg a kereskedelmi háborúk minden szereplő számára veszteségeket okoznak.

Az amerikai kommunikációban ezzel szemben elsősorban a konkrét gazdasági eredmények kerültek előtérbe. Washington részéről szó esett Boeing-repülőgépek, amerikai energiaforrások, mezőgazdasági termékek és más amerikai exportcikkek kínai vásárlásáról is. Ez jól mutatja, hogy Donald Trump továbbra is erősen gazdasági és belpolitikai szemszögből közelíti meg a külpolitikát.

Az energetikai dimenzió különösen fontos – emelte ki Horváth Levente. Kína ma a világ legnagyobb energiaimportőrei közé tartozik, olajszükségletének jelentős részét külföldről szerzi be.

A kínai importált kőolaj nagy része a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik,

ezért Peking számára alapvető érdek a Közel-Kelet stabilitása és a tengeri kereskedelmi útvonalak biztonsága.

Éppen ezért Kína vélhetően minden olyan diplomáciai megoldást támogat, amely csökkenti a regionális feszültségeket, biztosítja a Hormuzi-szoros nyitottságát, és stabilizálja az energiaárakat. Ez nemcsak Kína, hanem az egész világgazdaság érdeke is – mutatott rá Horváth Levente.

Ugyanakkor fontos látni, miközben Washington amerikai energiahordozók exportját szeretné növelni Kína felé, Oroszország továbbra is kiemelt energia- és nyersanyagpartner marad Peking számára. Vlagyimir Putyin közelgő kínai látogatása is azt mutatja, hogy

Kína több irányban egyszerre építi kapcsolatait, és nem kíván kizárólag egyetlen partnerre támaszkodni.

Az orosz-ukrán háború kapcsán ugyan továbbra is jelentős érdekellentétek vannak a nagyhatalmak között, de egy stabilabb amerikai-kínai kommunikáció önmagában is csökkentheti az eszkaláció veszélyét. Ha Washington és Peking képes bizonyos stratégiai kérdésekben együttműködni, az közvetve kedvezőbb nemzetközi környezetet teremthet a konfliktusok kezeléséhez is.