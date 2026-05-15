Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva: itt az ideje felégetni Nyugat-Európát - ettől a nyilatkozattól félt mindenki

Fontos

Lemondott Semjén Zsolt

vonat

Keleti kényelmet kínál egy vadonatúj vonatjárat az Európai Unió két legnagyobb fővárosa között

45 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Unió két legnagyobb fővárosa, Párizs és Berlin között biztosít kényelmes, hálókocsis közlekedési lehetőséget egy új vonatjárat. A European Sleeper három kényelmi fokozatot kínál az utazni vágyóknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatBrüsszelBerlinPárizshálókocsi

Elindult egy új hálókocsis vonatjárat, a European Sleeper, amely összeköti az Európai Unió két legnagyobb fővárosát, Párizst és Berlint. Hétfőn, szerdán és pénteken indul Berlinből, megállva Liège-ben és Brüsszelben. Párizsból pedig kedden, csütörtökön és vasárnap ugyanazon az útvonalon vissza Berlinbe.

European Sleeper, PRODUCTION - 08 September 2025, ---: View into a compartment in the sleeping car of the Nightjet of the Austrian Federal Railways ÖBB on the way to Vienna. Photo: Christian Charisius/dpa (Photo by Christian Charisius/picture alliance via Getty Images)
Elindult a European Sleeper hálókocsis vonatjárat Párizs és Berlin között
Fotó: Getty Images/picture alliance

Kellemes éjszakai pihenést kínál a European Sleeper

A Travel+Leisure magazin szerint bármelyik irányt is választjuk, az éjszakai vonatozás egy praktikus és megfizethető módja annak, hogy nagy távolságokat tegyünk meg úgy, hogy közben a szállás is biztosított.

Az utasoknak elég nagyjából 15 perccel indulás előtt megjelenniük az állomáson, nincs hosszadalmas biztonsági ellenőrzés, így gyakorlatilag azonnal fel lehet szállni a vonatra. 

A szerelvény hét vagonból áll, a felszállást követően a személyzet bemutatkozik, és frissítővel kínálja az utasokat. A fülkékben hívógomb is található, ha az utazás során valakinek további segítségre lenne szüksége.

Három kényelmi kategória közül lehet választani: budget, classic és comfort. A vonatkocsikban a fülkéket tolóajtó és függönyök választják el a folyosótól. Méretük azonos, függetlenül a foglalási osztálytól. 

  • A budget osztályon hat, 
  • a classicon öt, 
  • míg a comfort osztályon három férőhelyes fülkéket alakítottak ki.

A budget kategória a legolcsóbb, ezek a kabinok azonban nem alakíthatók át éjszakára hálófülkévé. A budget és a classic osztályokon közös a WC és két további, mosdókagylóval ellátott mosdó áll rendelkezésre, amelyek a kocsik végén találhatók.

Passengers walk in the first night train operated by the Dutch-Belgian railway cooperative European Sleeper, which runs the Paris-Berlin line, as it departs from Gare du Nord in Paris, on March 26, 2026. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
Három kényelmi kategória közül lehet választani 
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A classic osztályon ágyak hajthatók ki, párnával, tiszta lepedővel és takaróval együtt, ami biztosítja az éjszakai pihenést. Lehet választani csak nők számára fenntartott kabint is.

A vonat éjszaka megállás nélkül közlekedik

A comfort osztály kagylóülésekkel és vastag paplanhuzattal ellátott, összecsukható ágyakkal felszerelt fülkékkel rendelkezik. Egy falra szerelt szekrényben tükör, mosdó és pohártartó is található. A vagon végén alakítottak ki közös WC-ket. Minden ágyhoz tartozik egy éjjeli lámpa, az ablak alatt konnektor és szemetes található, de a vonaton nincs Wi-Fi. A poggyász az ülés alatt vagy egy felső polcon helyezhető el. 

A vonat este 11 és reggel 7 óra között megállás nélkül közlekedik.

A European Sleeperen reggelit kínálnak, emellett üdítők, kávé, bor és könnyebb harapnivalók is kaphatók, illetve kérhetők a kabinba. A reggeli, amely joghurtot, gyümölcsöt, gyümölcslevet, kávét és kenyeret foglal magában, jegyfoglaláskor, vagy a vonatra való felszálláskor lehet megrendelni a kabinban található QR-kód segítségével.

Nemrégiben arról is beszámoltunk, hogy a Venice Simplon-Orient-Express nyerte el a kontinensünk első számú luxusvonatának járó díjat a World Travel Awards legutóbbi díjátadóján. A járat az előkelőség megtestesítője, amit az árak is tükröznek: a legdrágább lakosztályra több tízmillió forintért lehet jegyet váltani, de még az olcsóbb opciók is éjszakánként milliós nagyságrendű összegbe kerülnek. Közép-Európában számos útvonalon közlekedik, ezek egyike Budapestre vezet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!