Megütheti a bokáját a FIFA – vizsgálat indul ellene a 2026-os világbajnokság drasztikusan magas jegyárai miatt

A torna, ahol a vb-k történetében először lép pályára 48 válogatott június 11-én kezdődik és július 19-ig tart. A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államok 11 városában, valamint három mexikói és két kanadai helyszínen bonyolítják le. Az esemény közeledtével azonban egyre nagyobb a botrány a vb-t rendező FIFA háza táján, mivel a dühös focirajongók tábora mellett, most már az amerikai ügyészségek is „mesterséges árfelhajtással” valamint a „szurkolók félrevezetésével” vádolják a világfutball irányító testületét – számolt be róla a BBC.

A FIFA-t rengeteg kritika érte a belépők drasztikusan magas árai miatt

A vizsgálat azután indult, hogy Rob Bonta kaliforniai főügyész a hónap elején levelet küldött a FIFA-nak, amelyben aggodalmát fejezte ki a „potenciálisan félrevezető jegyértékesítési gyakorlatok” miatt, amely a dinamikus árazás rendszerére összpontosít. A módszer a jegyárak emelkedését a kereslet függvényében határozza meg, és lehetővé tette a FIFA számára, hogy a 104 mérkőzésből mintegy 90 esetében átlagosan 34%-kal emelje az árakat. Emellett sok szurkoló arról is beszámolt, hogy „félrevezették” őket az ülőhelyek elhelyezkedésével kapcsolatban, ugyanis egyes, már megvásárolt jegyek értesítés nélkül alacsonyabb kategóriákba kerültek.

A 2026-os világbajnokságon az Európai Futball Szurkolók (Football Supporters Europe, FSE) elnevezésű szervezet által közzétett adatok szerint

a katari világbajnoksághoz képest megdöbbentő módon 370 százalékkal emelkedtek az árak.

Ráadásként a FIFA áprilisban azt közölte, hogy a decemberi csoportsorsolás után a még „csupán” 8680 dolláros csúcsbelépők árát 10 990 dollárra növeli. Így, aki a legjobb helyekről akarja nézni a foci-vb utolsó mérkőzését július 19-én az East Rutherford-i MetLife Stadionban annak körülbelül 3,67 millió forintot kell a belépőért fizetnie.

A nyomozás során a FIFA-nak többek közt arra is választ kell adnia, hogyan lehetséges az, hogy a 2026-os vb jegyárai ilyen jelentős mértékben emelkedtek az előző tornák belépőihez képest. Az idézés a FIFA-t meghatározott belső dokumentumok és információk kiadására kötelezi. A szövetség egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyben.