Az energiaválság okán egyre gyakrabban szólnak arról a hírek, hogy a korábban vártnál akár jóval magasabb infláció is bekövetkezhet, miután a drágább olaj és gáz hatására a többi áruféleség előállítási ára és szállítási költsége is emelkedhet. A legfrissebb adatok szerint, amelyeket a Központi Statisztikai Hivatal közölt, a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Ez már mérsékelt emelkedés az előző hónaphoz képest. Aki az év elején a várakozsokból kiinduló inflációnak megfelelő béremelést kapott, amennyiben valóban megugrik a pénzromlás üteme, év közben joggal gondolhatja, hogy munkáltatónak ezt valahogy kompenzáltania kellene. Ugyanakkor nagyon nem mindegy, mikor és milyen érvekkel fordulunk beosztottként fizetésemelést kérve a vezetőkhöz. A bértárgyalás menetében próbálunk pár támpontot adni a következőkben.

Mikor érdemes fizetésemelést kérni?

Akkor a legjobb előállni vele, amikor nem csak az inflációra lehet hivatkozni, hanem teljesítményre is. Ilyen szempontból a legerősebb helyzetek:

Sikeres projekt, lezárt eredmény után. Például nőtt a felelősségi kör, több feladatot visz, új kollégát tanított be, több bevételt/hatékonyságot sikerült hozni a cégnek, vagy láthatóan többet ad a cégnek, mint korábban. Éves vagy féléves értékelés előtt/körül. Ilyenkor a vezető fejében amúgy is napirenden van a teljesítmény, bérkeret, jövő évi tervezés. Amikor a cégnek jól megy, vagy stabilabb a helyzet. Ha épp költségvágás, létszámstop, veszteséges időszak van, akkor nehezebb. Ilyenkor is lehet beszélni róla, de jobb lehet lépcsőzetes vagy késleltetett emelést kérni. Ha a piaci bérünk elmaradt a hasonló pozícióktól. Ez különösen akkor erős érv, ha közben a feladatai vagy a felelősségi köre nőtt. Ha régóta nem volt bérrendezés. Egy év után már teljesen életszerű téma, két év után pedig kifejezetten indokolt lehet, főleg magasabb inflációs környezet után.

Mekkora fizetésemelés reális?

A jelenlegi infláció önmagában nem indokolna kétszámjegyű emelést. Mint jeleztük, a KSH szerint 2026 áprilisában a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál, márciushoz képest pedig 0,4 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor a béralkunál nem csak az aktuális havi infláció számít, hanem a várható éves infláció, a bérpiaci mozgás és a saját teljesítmény is: az MNB márciusi jelzése szerint az éves átlagos infláció 2026-ban 3,8 százalék, 2027-ben 3,7 százalék lehet. De az energiaválság és a szolgáltatócégek már most bejelentett áremelései ezen még változtathatnak.