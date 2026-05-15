Az energiaválság okán egyre gyakrabban szólnak arról a hírek, hogy a korábban vártnál akár jóval magasabb infláció is bekövetkezhet, miután a drágább olaj és gáz hatására a többi áruféleség előállítási ára és szállítási költsége is emelkedhet. A legfrissebb adatok szerint, amelyeket a Központi Statisztikai Hivatal közölt, a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Ez már mérsékelt emelkedés az előző hónaphoz képest. Aki az év elején a várakozsokból kiinduló inflációnak megfelelő béremelést kapott, amennyiben valóban megugrik a pénzromlás üteme, év közben joggal gondolhatja, hogy munkáltatónak ezt valahogy kompenzáltania kellene. Ugyanakkor nagyon nem mindegy, mikor és milyen érvekkel fordulunk beosztottként fizetésemelést kérve a vezetőkhöz. A bértárgyalás menetében próbálunk pár támpontot adni a következőkben.
Mikor érdemes fizetésemelést kérni?
Akkor a legjobb előállni vele, amikor nem csak az inflációra lehet hivatkozni, hanem teljesítményre is. Ilyen szempontból a legerősebb helyzetek:
- Sikeres projekt, lezárt eredmény után. Például nőtt a felelősségi kör, több feladatot visz, új kollégát tanított be, több bevételt/hatékonyságot sikerült hozni a cégnek, vagy láthatóan többet ad a cégnek, mint korábban.
- Éves vagy féléves értékelés előtt/körül. Ilyenkor a vezető fejében amúgy is napirenden van a teljesítmény, bérkeret, jövő évi tervezés.
- Amikor a cégnek jól megy, vagy stabilabb a helyzet. Ha épp költségvágás, létszámstop, veszteséges időszak van, akkor nehezebb. Ilyenkor is lehet beszélni róla, de jobb lehet lépcsőzetes vagy késleltetett emelést kérni.
- Ha a piaci bérünk elmaradt a hasonló pozícióktól. Ez különösen akkor erős érv, ha közben a feladatai vagy a felelősségi köre nőtt.
- Ha régóta nem volt bérrendezés. Egy év után már teljesen életszerű téma, két év után pedig kifejezetten indokolt lehet, főleg magasabb inflációs környezet után.
Mekkora fizetésemelés reális?
A jelenlegi infláció önmagában nem indokolna kétszámjegyű emelést. Mint jeleztük, a KSH szerint 2026 áprilisában a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál, márciushoz képest pedig 0,4 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor a béralkunál nem csak az aktuális havi infláció számít, hanem a várható éves infláció, a bérpiaci mozgás és a saját teljesítmény is: az MNB márciusi jelzése szerint az éves átlagos infláció 2026-ban 3,8 százalék, 2027-ben 3,7 százalék lehet. De az energiaválság és a szolgáltatócégek már most bejelentett áremelései ezen még változtathatnak.
Reális sávok:
|Helyzet
|Reális kérés
|Csak inflációkövetés, változatlan munkakör
|4–6%
|Jó teljesítmény, több feladat, de nem új pozíció
|7–10%
|Érdemi felelősségnövekedés, kulcsemberi szerep
|10–15%
|Előléptetés vagy piaci alulfizetettség
|15–25%, de ezt erősen alá kell támasztani
Fontos kapaszkodó, hogy 2025-ben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete nominálisan 9 százalékkal nőtt a KSH szerint. A minimálbér 2026-ban 11 százalékkal, a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedett, ami szintén mutatja, hogy a munkaerőpiacon továbbra is van bérfelhajtó hatás.
Amennyiben nincs rendkívüli teljesítmény vagy pozícióváltás, akkor 6–8 százalékos kéréssel érdemes nyitni. Ez elég komoly ahhoz, hogy legyen tárgyalási tér, de nem irreális. Ha nagyon erős érveid vannak, akkor 10 –15 százalék is védhető.
Mire építsük az érvelést?
Elsőként kiemeljük, hogy miként nem érdemes elkezdeni egy ilyen beszélegetést. Így például semmiként: „Minden drágább lett, ezért több pénzt szeretnék.”
Annak érdekében, hogy az érvek eljuthassanak a fogadó félhez, érdemes lehet inkább a munka és vállalati érdek oldaláról megközelíteni a támát. Péládul hetehetne egy ehhez hasonló mondattal kezdeni:
„Az elmúlt időszakban nőtt a felelősségem, több területet viszek, és szeretném, ha a bérem ezt jobban tükrözné. Az infláció és a piaci bérek alapján egy 6–8 százalékos korrekciót tartanék reálisnak.”
A legerősebb érvek:
- konkrét eredmények: mit sikerült megoldani, mennyi többletmunkát vállalt;
- felelősségnövekedés: új feladat, helyettesítés, betanítás, döntési jogkör;
- megbízhatóság: kevesebb hiba, gyorsabb munkavégzés, önállóság;
- piaci realitás: hasonló munkakörök bérezése;
- infláció: nem fő érvként, hanem háttérként.
Hogyan kezdeményezhető fizetésemelés?
Mindenképpen érdemes előre egy megbeszélési időpontot kérni, nem szerencsés a folyosón menet közben csak úgy odabökni a gondolatot vagy feszített helyzetben előhozni azt.
Egy rövid, korrekt felvezetés segíthet a beszélgetés elindításában. Elég lehet annyit mondani, hogy szeretnénk kérni egy külön beszélgetést a bérről és a feladatok alakulásáról. Egyben lehet jelezni is, ha az elmúlt időszakban több területen nőtt a felelősségünk, rámutatva, hogy ezért szeretnénnk átbeszélni, hogy a jelenlegi bérezésünk mennyire van összhangban a munkavégzéssel és a piaci helyzettel.
A beszélgetésen mondható verzió
Az elmúlt időszakban igyekeztem stabilan és önállóan vinni a feladataimat, több pluszfeladatot is átvállaltam, és úgy érzem, a hozzájárulásom nőtt a csapat munkájához. Emiatt szeretném kérni a bérem felülvizsgálatát. A jelenlegi inflációs és bérpiaci környezetet is figyelembe véve egy 8–10 százalékos emelést tartanék reálisnak.
Ha erősebb pozícióban vagy
Az elmúlt hónapokban a munkaköröm tartalma érezhetően bővült: több felelősséget viszek, nagyobb önállósággal dolgozom, és több olyan feladat is hozzám került, amely korábban nem tartozott a pozíciómhoz. Ezért nem egyszerű inflációkövető korrekciót, hanem a szerepemhez igazodó bérrendezést szeretnék kérni. Ennek mértékét 12–15 százalék körül tartanám indokoltnak.
Mire figyeljünk a bértárgyaláson?
Ne kezdjünk ultimátumszerű gondolatokkal. A „ha nem kapok emelést, elmegyek” típusú mondat csak akkor működik, ha tényleg van másik ajánlatod, de még akkor is kockázatos. Sőt, rossz üzenetet is közveetit, hiszen mérsékelten benne van az is, hogy nem számít a munkánk, csak a pénzért csináljuk Az ilyen munkatársak általában is elmennek, a vezetők ilyenkor csak nagy szükség esetében tartják meg ezeket a dolgozókat.
Fontos, hogy a béremelés felvetésekor legyen konkrét számunk, igényünk, az nagyon nem jó, ha csak annyit mondunk, hogy szeretnénk többet keresni. Fel kell vetni egy béremelési sávot, annak megfelelően, mint amit a korábbiakban jeleztünk.
Érdemes lehet még B tervvel is készülni, ugyanis, ha kiderül, hogy a cég jeenleg nincs a legjobb helyzetben, úgy előrevetítve is kitárgyalható egy béremelés, vagyis időzített bérrendezést kérhetünk, 3-6 hónappal eltólva annak életbelépését, vagy a teljesítményhez köthető juttatást is kérhetünk.
Ha visszautsítanak, ami lássuk be gyakori helyzet lehet, akkor is fontos udvarisanak maradni, jelezni, hogy megértettük, hogy most korlátozott a cég mozgástere. Eze esetben ismét felvethető, egy későbbi rendezés lehetősége, ezzel nyitva hagyva a lehetőséget. Érdemes ilyenkor még megkérdezni, hogy esetleg abban meg tudunk állapodni, hogy három hónap múlva visszatérünk rá, és addig meghatározzuk, milyen teljesítmény vagy eredmény esetén lehet reális a bérrendezés?
Egy multinacionális cég HR munkatársával beszélgetve, az derült ki, hogy Budapesten, a jelenlegi magyar inflációs és bérpiaci környezet alapján általános bérrendezésként 6–10 százalék, erős teljesítmény vagy bővült felelősség esetén 10–15 százalék kérhető reálisan. Azt hozzá kell tenni, hogy az első negyedévben a multicégek már túl szoktak lenni a bérrendezésen. A fizetés emelésén ezért leginkább munkahelyváltás, vagy félévkor érdemes elgondolodni. A kérést nem érdemes kizárólag a drágulásra építeni: a legerősebb érv az, ha meg tudjuk mutatni, hogy többet, jobban vagy nagyobb felelősséggel dolgozunk, mint amikor a jelenlegi fizetésünk kialakult.
A tavaly év végi inforámciók szeirnt, a bértárgyalások alapján idén 7-8 százalékkal emelhették a fizetéseket a magyarországi vállalatok, ugyanakkor óriási eltérések lehetnek az egyes ágazatok között – számolt be a Világgazdaságnak Mészáros Melinda. A Liga Szakszervezetek vezetője szerint azok a munkavállalók vannak kedvezőbb helyzetben, akiknek a béremeléseiről csak 2026 első negyedévében várható döntés. Számukra a javuló piaci környezet jelenthet segítséget a bértárgyalásokon.
Egyébként 2026 januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600, a nettó átlagkereset 585 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28,0, a reálkereset pedig 25,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).