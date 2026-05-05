Az IWH Fizetésképtelenségi Trendkutatása szerint a németországi társas vállalkozások és vállalatok fizetésképtelenségeinek száma áprilisban elérte az 1776-ot. Ez 3 százalékkal magasabb, mint márciusban, és 10 százalékkal magasabb, mint 2025 áprilisában. A 2016 és 2019 közötti – azaz a COVID-19 világjárvány előtti – átlagos áprilisi adatokhoz képest a jelenlegi szám 82 százalékkal magasabb. Ez azt jelenti, hogy a fizetésképtelen társas vállalkozások és vállalatok száma áprilisban a 2005 júniusa óta mért legmagasabb volt, amikor 1859 fizetésképtelenséget regisztráltak.

Fizetésképtelen vállalatok Németországban/Fotó: Leibniz Institut für Economic Research Halle

Tovább nőhet a fizetésképtelenség

A Szövetségi Statisztikai Hivatal nem teszi közzé a fizetésképtelen társas vállalkozások és vállalatok ágazatonkénti bontását; ezeket az adatokat a Halle Gazdaságkutató Intézet (IWH) gyűjti 2020 januárja óta. Áprilisban új rekordokat regisztráltak a szálloda- és vendéglátóiparban, valamint az ingatlanszektorban. A kereskedelmi és szolgáltatási szektorban szűken elmaradtak az új rekordoktól. Regionális bontásban Berlinben és Bajorországban rekordadatokat mutatnak, a berlini növekedés a szállodai csődök szokatlanul magas számának tudható be.

A nagyvállalatok bezárása gyakran jelentős és tartós jövedelem- és bérkieséshez vezet az érintett alkalmazottak számára. A nagyszabású csődök által érintett munkahelyek száma szintén jó közelítést ad a csőd által érintett munkahelyek teljes számához.

Az IWH csődtrendje szerint áprilisban közel 20 000 munkahely volt érintett a fizetésképtelen vállalatok legnagyobb 10 százalékában.

Ez a szám jelentősen magasabb, mint márciusban (+43 százalék) és az előző év azonos hónapjában (+39 százalék), sőt több mint kétszerese (+112 százalék) a COVID előtti 2016 és 2019 közötti évek áprilisi átlagának. Az áprilisban érintett munkahelyek magas száma a kiskereskedelmi szektorban történt két nagy fizetésképtelenségnek is tulajdonítható, amelyek összesen közel 6000 munkahelyet érintenek.

Az IWH (Leibniz Institut für Economic Research Halle) olyan vezető indikátorokat gyűjt , amelyek jellemzően két-három hónappal megelőzik a fizetésképtelenségi eseményeket. Ezen vezető indikátorok nagyon magas értékei február és április hónapokban arra utalnak, hogy a következő hónapokban is nagyon magas fizetésképtelenségi adatokra lehet számítani, bár a májusi számokat némileg mérsékelheti a munkanapok számának csökkenése. Ezen adatok alapján Steffen Müller, az IWH fizetésképtelenségi kutatási vezetője feltételezi, hogy „júliusig bezárólag nagyon magas fizetésképtelenségi adatokra lehet számítani”.