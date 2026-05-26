Most érkezett: bezár az egyik legnagyobb magyar online piactér, napjai maradhattak hátra

Bezár a fizz.hu online piactér, az értesüléseket az OTP Csoport közleménye is megerősítette. Abban felidézik, hogy a fizz.hu egy innovatív kezdeményezés volt, egyfajta startup, amelynek célja a piacvezető e-kereskedelmi pozíció megszerzése volt új digitális megoldások kialakítása és egy széles ügyfélkör megszólítása révén. Ez az elképzelés azonban csak két évig volt talpon ebben a formában. Az e-kereskedelmi piac az elmúlt években jelentősen átalakult. A remélt növekedés elmaradt, és a kedvezőtlen makro környezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új, globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra.

Két év működés után bezár a fizz.hu, az OTP online piactere

Befejezi pályafutását a fizz.hu

Az OTP értékelése szerint mostanra annyira eltávolodott az eredeti cél elérése a tervezési időtávtól, hogy

a pénzügyi racionalitás jegyében az OTP Csoport az e-piactér bezárása mellett döntött.

Az OTP Csoport beyond banking stratégiája folytatódik, az eddigi sikeres kezdeményezések mellett új irányokat is vizsgál a Csoport – jelzik, majd kitérnek arra, hogy a felület bezárásával kapcsolatban első számú prioritásuk jelenleg az érintett kollégák támogatása és ügyfeleik, valamint kereskedő partnereik megfelelő tájékoztatása. „Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az átmenet számukra korrekt és átlátható legyen” – jelzik.

Arra a közlemény nem tér ki, pontosan milyen ütemezésben valósul meg a bezárás, de egyes értesülések szerint már csak néhány napig üzemel a felület. Elképzelhető tehát, hogy a bezárás május végével meg is valósul. Arról egyelőre nincs információ, hogy a bezárás hogyan érinti a futó rendelések teljesítését.

Komoly veszteséget termelt tavaly a felület

Az OTP Csoport piacterének bezárása – még ha csak két év működés után is – újabb fejezet a magyar tulajdonú e-kereskedelemben – írja a Forbes, mely kitér rá, hogy 2025 nagyon rossz éve volt a piactérnek, hiszen 8,5 milliárd forintos veszteséggel zárták az előző évet. Pedig az előzmények alapján ígéretes volt a fizz.hu, de két év elég volt ahhoz, hogy a lendület végleg megtörjön.

Gyors piaci növekedés: az indulást követően a platform alig féléves működés után felkerült a legnagyobb magyar tulajdonú e-kereskedők toplistájának 15. helyére.

2024-es induló év: a cégnyilvántartás adatai szerint az OTP Ecosystem Kft. 2024-ben még mindössze 242,8 millió forintos nettó árbevételt könyvelhetett el.

A bezárás oka: bár a forgalom 2025-re több mint ötszörösére, 1,3 milliárd forintra nőtt, a működtetési költségek, a logisztika és a marketingkiadások miatt felhalmozott 8,5 milliárdos veszteség fenntarthatatlanná tette a működést

A Forbes egyik forrása szerint a cég a múlt héten elküldte az összes próbaidős kollégát, lekerültek a jelenleg futó álláshirdetések, most pedig kisebb körökben középvezetői tájékoztatókat tartanak, majd céges összfórum következik, ahol valószínűleg bejelentik a hírt. Az értesülés szerint csoportos felmondással szüntetik meg a dolgozók munkaviszonyát (két opcióval, közös megegyezéssel vagy elbocsátással) a piactér felszámolásával együtt.