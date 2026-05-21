Besokalltak a fogyasztóvédők, panaszt nyújtottak be a Meta, a TikTok és a Google ellen

Fogyasztóvédelmi szervezetek szerint a legnagyobb online platformok nem tesznek eleget a pénzügyi csalások elleni fellépési kötelezettségeiknek. A BEUC és a fogyasztóvédők 29 tagszervezete panaszt nyújtott be a Facebbokot működtető Meta, a TikTok és a Google ellen, mert állításuk szerint a cégek nem kezelik megfelelően a csaló hirdetések terjedését.

Az Európai Fogyasztói Szervezet, a BEUC május 20–21-én 27 országból 29 tagszervezettel együtt panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz és az illetékes nemzeti hatóságokhoz a Meta, a TikTok és a Google ellen. A beadvány szerint a három technológiai óriás nem védi megfelelően a fogyasztókat a pénzügyi csaló hirdetésekkel szemben, noha az Európai Unió Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabálya, a DSA ezt elvárja tőlük.

A kezdeményezésben a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége, a FEOSZ is részt vesz. A fogyasztóvédők azt kérik az Európai Bizottságtól és a nemzeti digitális szolgáltatási koordinátoroktól, Magyarországon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól, hogy vizsgálják ki, milyen intézkedéseket tettek a platformok a pénzügyi csalásokkal kapcsolatos rendszerszintű kockázatok mérséklésére.

A fogyasztóvédők szerint, több száz gyanús hirdetés maradhatott aktív

A BEUC és a fogyasztóvédelmi szervezetek 2025 decembere és 2026 márciusa között 13 országban közel 900 olyan hirdetést jelentettek, amelyek feltehetően sértik az uniós jogot. A közlemény szerint a platformok ezeknek mindössze 27 százalékát távolították el a bejelentések alapján, miközben a jelentések 52 százalékát elutasították vagy figyelmen kívül hagyták.

Ez a fogyasztóvédelmi szervezetek szerint azt jelenti, hogy több száz pénzügyi csalás továbbra is aktív maradhatott az online térben. A kifogásolt hirdetések havonta több mint 200 millió európai fogyasztót érhetnek el, és további pénzügyi veszteségeket, illetve más károkat okozhatnak.

A probléma azért különösen súlyos, mert az internetes pénzügyi csalások gyakran megtévesztő befektetési ajánlatokkal, hamis kriptovaluta-hirdetésekkel, ismert emberek nevével visszaélő reklámokkal vagy látszólag hiteles pénzügyi szolgáltatásokkal próbálják rávenni a felhasználókat arra, hogy pénzt utaljanak vagy érzékeny személyes adatokat adjanak meg.