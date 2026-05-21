Besokalltak a fogyasztóvédők, panaszt nyújtottak be a Meta, a TikTok és a Google ellen

Fogyasztóvédelmi szervezetek szerint a legnagyobb online platformok nem tesznek eleget a pénzügyi csalások elleni fellépési kötelezettségeiknek. A BEUC és a fogyasztóvédők 29 tagszervezete panaszt nyújtott be a Facebbokot működtető Meta, a TikTok és a Google ellen, mert állításuk szerint a cégek nem kezelik megfelelően a csaló hirdetések terjedését.
Az Európai Fogyasztói Szervezet, a BEUC május 20–21-én 27 országból 29 tagszervezettel együtt panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz és az illetékes nemzeti hatóságokhoz a Meta, a TikTok és a Google ellen. A beadvány szerint a három technológiai óriás nem védi megfelelően a fogyasztókat a pénzügyi csaló hirdetésekkel szemben, noha az Európai Unió Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabálya, a DSA ezt elvárja tőlük.
A kezdeményezésben a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége, a FEOSZ is részt vesz. A fogyasztóvédők azt kérik az Európai Bizottságtól és a nemzeti digitális szolgáltatási koordinátoroktól, Magyarországon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól, hogy vizsgálják ki, milyen intézkedéseket tettek a platformok a pénzügyi csalásokkal kapcsolatos rendszerszintű kockázatok mérséklésére.
A fogyasztóvédők szerint, több száz gyanús hirdetés maradhatott aktív
A BEUC és a fogyasztóvédelmi szervezetek 2025 decembere és 2026 márciusa között 13 országban közel 900 olyan hirdetést jelentettek, amelyek feltehetően sértik az uniós jogot. A közlemény szerint a platformok ezeknek mindössze 27 százalékát távolították el a bejelentések alapján, miközben a jelentések 52 százalékát elutasították vagy figyelmen kívül hagyták.
Ez a fogyasztóvédelmi szervezetek szerint azt jelenti, hogy több száz pénzügyi csalás továbbra is aktív maradhatott az online térben. A kifogásolt hirdetések havonta több mint 200 millió európai fogyasztót érhetnek el, és további pénzügyi veszteségeket, illetve más károkat okozhatnak.
A probléma azért különösen súlyos, mert az internetes pénzügyi csalások gyakran megtévesztő befektetési ajánlatokkal, hamis kriptovaluta-hirdetésekkel, ismert emberek nevével visszaélő reklámokkal vagy látszólag hiteles pénzügyi szolgáltatásokkal próbálják rávenni a felhasználókat arra, hogy pénzt utaljanak vagy érzékeny személyes adatokat adjanak meg.
Bírságot is követelhetnek, ha tartós a jogsértés
A fogyasztóvédelmi szervezetek szerint a Meta, a TikTok és a Google esetében nem egyszeri hibákról, hanem rendszerszintű problémáról lehet szó. Ezért azt kérik a hatóságoktól, hogy kötelezzék a cégeket a DSA betartására, tartós meg nem felelés esetén pedig az Európai Bizottság szabjon ki bírságokat.
Agustín Reyna, a BEUC főigazgatója szerint a Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján a nagy online platformoknak hatékony mechanizmusokat kell működtetniük a csaló hirdetések ellen, és csökkenteniük kell a fogyasztókat érintő kockázatokat. Úgy fogalmazott:
a kutatásuk riasztó különbséget mutat aközött, amit a platformok állítanak, és ami a gyakorlatban történik.
A BEUC főigazgatója szerint a Meta, a TikTok és a Google nemcsak proaktívan nem távolítja el megfelelően a csaló hirdetéseket, hanem a bejelentett eseteknél is csak korlátozottan lép fel. Hozzátette: ha a cégek nem kezelik a platformjaikon terjedő pénzügyi csalásokat, a csalók továbbra is naponta milliószámra érhetik el az európai fogyasztókat, akik közül sokan több száz vagy akár több ezer eurót is elveszíthetnek.
Magyar fogyasztókat is érinthet a probléma
A panasz magyar szempontból is fontos, mert az online pénzügyi csalások a hazai felhasználókat is elérik. A közösségi médiában és videómegosztókon megjelenő hirdetések gyakran gyors hozamot, könnyű pénzkeresetet vagy kockázatmentes befektetést ígérnek, miközben a háttérben adathalász oldalak, hamis ügyfélszolgálatok vagy nem létező befektetési konstrukciók állhatnak.
A BEUC és tagszervezetei szerint a most összegyűjtött bizonyítékok tovább erősítik azt a képet, hogy a legnagyobb online platformok nem kezelik megfelelően a pénzügyi csaló hirdetések problémáját. A fogyasztóvédők ezért uniós és nemzeti szintű fellépést sürgetnek, hogy a platformok ne csak utólag, hanem hatékonyabb megelőző rendszerekkel is akadályozzák a csaló hirdetések terjedését.
A kezdeményezésben többek között osztrák, német, francia, spanyol, holland, portugál, lengyel, dán, szlovák, szlovén, román, cseh, görög, svéd, horvát és magyar fogyasztóvédelmi szervezetek is részt vesznek. Magyarországról a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége csatlakozott a munkához.
Progálkozások már történtek az online platformok részéről
Új védelmi vonalakat kapnak a csalók leszerelése érdekében a Meta közösségi szolgáltatásai. A cég bejelentése szerint rövidesen a Facebook, a Messenger, továbbá a WhatsApp is képesek lesznek riasztani a felhasználókat, ha megtévesztésre vagy fióklopásra irányuló, gyanús tevékenységeket észlelnek.