Magyarország lekörözte az EU-t: nálunk voltak a legalacsonyabbak a lakossági földgázárak

Az Eurostat frissen megjelent adatai szerint az átlagos, adókat is tartalmazó, háztartásokra vonatkozó, azaz lakossági földgázár 12,28 euróra emelkedett 100 kilowattóránként (kWh), szemben az év első felében mért 11,43 euróval. Az árak ugyanakkor nagyjából megegyeztek a 2024 második felében tapasztalt szinttel, miközben az adók mértéke az elmúlt három félév során lényegében stabil maradt. Az EU statisztikai hivatala által közzétett adatokból az is kiderül, hogy a tavalyi év második felében Magyarországon volt a legolcsóbb a lakossági földgáz az EU-s módszertan szerint.

Európában Magyarországon voltak a legalacsonyabb földgázárak 2025 második félévében (illusztráció)

Fotó: MW

Jelentős eltérések az uniós országok között a földgázárakban

Az EU-tagállamok között továbbra is jelentős különbségek mutatkoztak a lakossági gázárakban.

A legmagasabb árakat Svédországban mérték, ahol 100 kWh földgáz átlagosan 20,92 euróba került.

Ezt Hollandia követte 17,19 euróval, majd Olaszország 14,81 euróval.

A legalacsonyabb árakat Magyarországon regisztrálták, ahol 100 kWh földgáz ára mindössze 3,40 euró volt.

Horvátországban 5,43 eurót, Romániában pedig 5,66 eurót kellett fizetni ugyanennyi energiáért.

Az alábbi, az Eurostat részletezőjében közölt grafikon megmutatja a kilowattóránkénti árat a vizsgált időszakban, azaz 2025 második félévében. Az angol nyelvű grafikonon látható, hogy a lakossági gázár Magyarországon volt a legolcsóbb. (Ciprus, Finnország és Málta nem közöl külön lakossági földgázár-adatokat, Lengyelország pedig nem hozza azt nyilvánosságra; a grafikonon jobbra, Lichensteintől Törökországig felsorolt államok nem EU-tagok, de az EU szempontjából legalább földrajzilag fontos, vagy integrációra törekvő államokról van szó).

Lakossági földgázárak az EU-ban és néhány európai országban 2025 második félévében - Magyarországon volt a legolcsóbb a lakossági földgáz

Fotó: Eurostat

Fontos rögzíteni, hogy a fenti árak abszolút értékű összehasonlítást jelentenek,

így adódhat a kérdés, hogy ha az eltérő jövedelmi és árszínvonal adatokat is figyelembe vesszük, akkor is Magyarországon volt-e a legolcsóbb a földgáz.

Az Eurostat a tagállamok eltérő árszínvonalával természetesen tisztában van, ezért egy külön kidolgozott egységet alkalmaz az összehasonlításhoz az EU-ban. Ez a PPS. Az Európai Unióban a PPS (Purchasing Power Standard) egy mesterséges valutaegység, amely kiküszöböli az árszínvonal-különbségeket, így az energiaárak összehasonlíthatókká válnak. Elméletileg egy PPS-ért minden országban azonos mennyiségű árut és szolgáltatást lehet megvásárolni. A határok közötti árkülönbségek azonban azt jelentik, hogy ugyanazon áruk és szolgáltatások megvásárlásához országonként eltérő mennyiségű nemzeti pénzegységre van szükség. A PPS-t úgy számítják ki, hogy egy ország bármely gazdasági aggregátumát nemzeti pénznemben osztják a megfelelő vásárlóerő-paritással.