Megtörik a fáraók ősi átkát az óriási gázmezők – ezt keresik a tenger mélyén

Egyiptom bővíti a Földközi-tengeren rejtőző földgázmezők iránti kutatást, a most bejelentett megállapodás keretet biztosít a műszaki együttműködéshez a TotalEnergies-zel, amely magában foglalja az előzetes kutatási tanulmányokat, valamint a föld alatti geológiai rétegek vizsgálatát a Földközi-tenger nagy területén. Bár a felek nem közöltek részleteket sem a fúrási kötelezettségvállalásokról, sem a pénzügyi feltételekről, az egyezség lehetőséget teremt arra, hogy a TotalEnergies tovább erősítse jelenlétét Egyiptom offshore gázszektorában. Minderre akkor kerül sor, amikor Kairó az iráni háború árnyékában igyekszik megfordítani a csökkenő hazai termelési trendet, és visszaszerezni regionális energetikai központi szerepét.
Földgázzal erősítené Kairó az ellátásbiztonságot
Miként az Origón megírtuk, Egyiptom arra törekszik, hogy bővítse a belföldi, majd később akár az export számára is a földgázkitermelést, különösen azért, mert mint az iráni háború megmutatta, az ország importkitettsége jelentős az energia szempotjából. Emlékezetes: Egyiptom gázhoz jut a hatalmas Leviatán tengeri mezőről is, melynek kitermelését viszont Izraelnek átmenetileg fel kellett függeszteni a konfliktus elején.
„Ez a megállapodás támogatni fogja Egyiptom mélytengeri kutatási potenciáljának felmérését” – közölte nyilatkozatában Nicola Mavilla, a TotalEnergies kutatási üzletágának vezető alelnöke a mostani fejleménnyek összefüggésben.
Egyiptom az elmúlt években egyre inkább nemzetközi energetikai vállalatokra támaszkodik új földközi-tengeri gázkészletek feltárásában, miután a régebbi mezők termelése visszaesett. Beszámoltunk arról is, hogy Izraellel közösen hajtana végre gázvezeték-fejlesztést is, amivel akár Európát is gázexporttal céloznák meg. Ez a jövőbeni fejlemény enyhíthetné a kontinens Egyiptomhoz hasonlóan meglévő külföldi földgáz-kitettségét.
Az Oilprice cikke kitér rá, hogy
az országot korábban a cseppfolyósított földgáz (LNG) egyik feltörekvő exportőreként tartották számon, különösen azt követően, hogy az Eni 2015-ben felfedezte az óriási Zohr mezőt.
Miként pedig nemrég oldalunkon megírtuk, a közelmúltban több jelentős tengeri földgázlelőhelyet is azonosítottak.
Az utóbbi időszakban azonban Egyiptom egyre nagyobb kihívásokkal szembesült a szűkülő hazai kínálat és a nyári energiaigény növekedése miatt
A TotalEnergies-szel kötött megállapodás egybeesik a kelet-mediterrán térségben újra erősödő kutatási aktivitással. Az olyan energetikai óriások, mint
- a Chevron,
- az ExxonMobil,
- a Shell, és
- a BP az elmúlt években jelentősen bővítették kutatási programjaikat a térségben.
Az egyiptomi kormány emellett ösztönző intézkedéseket is bevezetett annak érdekében, hogy felgyorsítsa a kutatási és kitermelési projekteket, különösen a nagy költségű mélytengeri fejlesztéseket igénylő offshore területeken.
A TotalEnergies már jelenleg is kiterjedt jelenléttel rendelkezik Egyiptomban a földgáz-, LNG- és megújulóenergia-ágazatokban. A francia vállalat részesedéssel bír a Damietta LNG-exportüzemet működtető SEGAS LNG projektben, miközben további regionális földgázlehetőségeket is keres, ahogy Európa az orosz vezetékes gázszállítások visszaesését követően diverzifikálni próbálja energiaforrásait.