Megtörik a fáraók ősi átkát az óriási gázmezők – ezt keresik a tenger mélyén

Egyiptom bővíti a Földközi-tengeren rejtőző földgázmezők iránti kutatást, a most bejelentett megállapodás keretet biztosít a műszaki együttműködéshez a TotalEnergies-zel, amely magában foglalja az előzetes kutatási tanulmányokat, valamint a föld alatti geológiai rétegek vizsgálatát a Földközi-tenger nagy területén. Bár a felek nem közöltek részleteket sem a fúrási kötelezettségvállalásokról, sem a pénzügyi feltételekről, az egyezség lehetőséget teremt arra, hogy a TotalEnergies tovább erősítse jelenlétét Egyiptom offshore gázszektorában. Minderre akkor kerül sor, amikor Kairó az iráni háború árnyékában igyekszik megfordítani a csökkenő hazai termelési trendet, és visszaszerezni regionális energetikai központi szerepét.

Földgázzal erősítené Kairó az ellátásbiztonságot

Miként az Origón megírtuk, Egyiptom arra törekszik, hogy bővítse a belföldi, majd később akár az export számára is a földgázkitermelést, különösen azért, mert mint az iráni háború megmutatta, az ország importkitettsége jelentős az energia szempotjából. Emlékezetes: Egyiptom gázhoz jut a hatalmas Leviatán tengeri mezőről is, melynek kitermelését viszont Izraelnek átmenetileg fel kellett függeszteni a konfliktus elején.

„Ez a megállapodás támogatni fogja Egyiptom mélytengeri kutatási potenciáljának felmérését” – közölte nyilatkozatában Nicola Mavilla, a TotalEnergies kutatási üzletágának vezető alelnöke a mostani fejleménnyek összefüggésben.

Egyiptom az elmúlt években egyre inkább nemzetközi energetikai vállalatokra támaszkodik új földközi-tengeri gázkészletek feltárásában, miután a régebbi mezők termelése visszaesett. Beszámoltunk arról is, hogy Izraellel közösen hajtana végre gázvezeték-fejlesztést is, amivel akár Európát is gázexporttal céloznák meg. Ez a jövőbeni fejlemény enyhíthetné a kontinens Egyiptomhoz hasonlóan meglévő külföldi földgáz-kitettségét.

Az Oilprice cikke kitér rá, hogy

az országot korábban a cseppfolyósított földgáz (LNG) egyik feltörekvő exportőreként tartották számon, különösen azt követően, hogy az Eni 2015-ben felfedezte az óriási Zohr mezőt.

Miként pedig nemrég oldalunkon megírtuk, a közelmúltban több jelentős tengeri földgázlelőhelyet is azonosítottak.