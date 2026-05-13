Veszélyes túlzásba eshet a forint: csapdát állíthat a magyar gazdaságnak

A magyar gazdaságnak mérsékelten erős, stabil forint általában kedvezőbb, mint a hektikusan gyengülő árfolyam. A túl gyors vagy túlzott erősödés viszont már fájhat az exportőröknek és a költségvetésnek is. A lakosság szempontjából sz erősebb forint olcsóbbá teheti az importált termékeket, az üzemanyagot, az energiát, a külföldi nyaralást, az elektronikai cikkeket és a devizában árazott beszerzéseket. Ez fékezheti az inflációt, különösen egy olyan országban, amely sok energiát, alapanyagot és fogyasztási cikket importál.

A túl erős forint csapdába csalhatja a magyar gazdaságot Fotó: belizar / Shutterstock

Kedvező hatása lehet tehát az inflációra, ami segítheti a Magyar Nemzeti Bank döntéseit is. Amennyiben az árfolyam tartósan stabil vagy erős, az a jegybanknak mozgásteret adhat a kamatcsökkentéshez. A piaci értékelések szerint a forintot most több tényező is támogatja: a magas reálkamat, a javuló nemzetközi hangulat, az országkockázati prémium csökkenése és az új gazdaságpolitikai várakozások. A forint az elmúlt napokban ötéves csúcs közelébe erősödött, az euró árfolyama 355 alá is benézett.

Forint árfolyam: kinek mi a jó?

Az erős forint rövid tehát távon kedvező a magyar háztartásoknak és az infláció elleni küzdelemnek, mert olcsóbbá teszi az importot, fékezi az energia- és üzemanyagárak begyűrűzését, valamint növeli a jegybank mozgásterét. Ugyanakkor a túl erős árfolyam már rontja az exportőrök versenyképességét, csökkentheti a külföldi bevételek forintértékét, és a turizmusnak sem feltétlenül kedvez.

A magyar export jelentős része euróban vagy dollárban realizálódik. Ha a forint erősödik, akkor ugyanaz az euróbevétel kevesebb forintot ér, miközben a bérek, adók, hazai költségek forintban jelentkeznek. Ez ronthatja a profitot, különösen azoknál a cégeknél, amelyek nem tudnak árat emelni a külpiacokon. Turizmus szempntjából sem kedvező, mert a Magyarországra érkező külföldieknek az erősebb forint drágábbá teszi az országot. Ez ronthatja az árversenyképességet a régiós turisztikai célpontokkal szemben. Ugyanakkor a nyaralni készülőknek ez a helyzet kiváló alkalom arra, hogy beszerezzék az ehhez szükséges valutát.