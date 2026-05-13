Veszélyes túlzásba eshet a forint: csapdát állíthat a magyar gazdaságnak

A magyar gazdaságnak mérsékelten erős, stabil forint általában kedvezőbb, mint a hektikusan gyengülő árfolyam. A túl gyors vagy túlzott erősödés viszont már fájhat az exportőröknek és a költségvetésnek is. A lakosság szempontjából sz erősebb forint olcsóbbá teheti az importált termékeket, az üzemanyagot, az energiát, a külföldi nyaralást, az elektronikai cikkeket és a devizában árazott beszerzéseket. Ez fékezheti az inflációt, különösen egy olyan országban, amely sok energiát, alapanyagot és fogyasztási cikket importál.
Kedvező hatása lehet tehát az inflációra, ami segítheti a Magyar Nemzeti Bank döntéseit is. Amennyiben az árfolyam tartósan stabil vagy erős, az a jegybanknak mozgásteret adhat a kamatcsökkentéshez. A piaci értékelések szerint a forintot most több tényező is támogatja: a magas reálkamat, a javuló nemzetközi hangulat, az országkockázati prémium csökkenése és az új gazdaságpolitikai várakozások. A forint az elmúlt napokban ötéves csúcs közelébe erősödött, az euró árfolyama 355 alá is benézett.
Forint árfolyam: kinek mi a jó?
Az erős forint rövid tehát távon kedvező a magyar háztartásoknak és az infláció elleni küzdelemnek, mert olcsóbbá teszi az importot, fékezi az energia- és üzemanyagárak begyűrűzését, valamint növeli a jegybank mozgásterét. Ugyanakkor a túl erős árfolyam már rontja az exportőrök versenyképességét, csökkentheti a külföldi bevételek forintértékét, és a turizmusnak sem feltétlenül kedvez.
A magyar export jelentős része euróban vagy dollárban realizálódik. Ha a forint erősödik, akkor ugyanaz az euróbevétel kevesebb forintot ér, miközben a bérek, adók, hazai költségek forintban jelentkeznek. Ez ronthatja a profitot, különösen azoknál a cégeknél, amelyek nem tudnak árat emelni a külpiacokon. Turizmus szempntjából sem kedvező, mert a Magyarországra érkező külföldieknek az erősebb forint drágábbá teszi az országot. Ez ronthatja az árversenyképességet a régiós turisztikai célpontokkal szemben. Ugyanakkor a nyaralni készülőknek ez a helyzet kiváló alkalom arra, hogy beszerezzék az ehhez szükséges valutát.
Mit tekinthetünk egyensúlyi árfolyamnak?
A korábbi piaic-elemzői becslés szerint 370-380 forint körüli euróárfolyam lehet a magyar gazdaság számára egyensúlyt hozó árfolyam. A becslés arra a lapult, hogy a magyar gazdaság egyszerre:
- exportorientált, ezért a túl erős forint rontja a kivitel jövedelmezőségét;
- import- és energiafüggő, ezért a túl gyenge forint gyorsan inflációt okoz;
- magas kamatkörnyezetből próbálna lazítani, amihez stabil, de nem túl erős árfolyam kell;
- euróban számolt uniós pénzeket is kap, amelyek forintra váltva más-más költségvetési hatást jelentenek.
Vagyis a téma most azért lett aktuális, mert a forint az euróval szemben a napokban 355 körüli szinteken is járt, ami már jóval erősebb a korábban sok elemző által egyensúlyinak tekintett 370–390-es sávnál.
Bajban az exportáló cégek
Mérpedig a magyar gazdaság jelentős része exportra termel: autóipar, elektronika, élelmiszeripar, beszállítói láncok. Ezeknél a cégeknél gyakori, hogy az árbevétel euróban keletkezik, a bérek, adók, hazai szolgáltatások viszont forintban jelentkeznek.
Emiatt van az, hogy például ugyanaz az exportügylet 380-as árfolyamnál 25 millió forinttal többet ér, mint 355-ös árfolyamnál. Ez javítja a marzsokat, bértömeget, beruházási képességet. Nem véletlen, hogy a Portfolio friss elemzése szerint az exportvállalatok már érzik az erős forint negatív hatását.
A másik oldal: Magyarország jelentős mennyiségben importál energiát, ipari alapanyagot, gépet, fogyasztási cikket. Ha az euró 400–420 forint körül van, az gyorsan megjelenhet:
- az üzemanyagárakban,
- az élelmiszerárakban,
- az importált tartós fogyasztási cikkekben,
- a vállalati költségekben,
- végül a fogyasztói inflációban.
Az MNB inflációs jelentései rendszeresen az inflációt meghatározó makrogazdasági folyamatok között kezelik az árfolyam és az importált árak hatását.
Ezért mondja azt a legtöbb elemző, hogy a 400 feletti euró már veszélyesen infláció nővelő hatású lehet, míg a 350–360 körüli árfolyam ugyan fékezi az inflációt, de közben túl nagy terhet rakhat az exportőrökre és az iparra.
Mi történik ha érekznek az uniós források?
Van még egy csavar az ügyben, mivel az uniós pénzek beáramlása alapvetően forinterősítő tényező lehet, mert devizát hoz az országba, javítja a befektetői bizalmat és csökkentheti Magyarország kockázati felárát. A hatás azonban attól függ, mennyi pénz érkezik ténylegesen, milyen gyorsan, milyen feltételekkel, és ebből mennyit árazott már be előre a piac. A piac számára az EU-pénzek nemcsak pénzt jelentenek, hanem politikai és intézményi kockázatcsökkenést is. Ha Brüsszel és Budapest között javul a viszony, az csökkentheti a magyar eszközöktől elvárt kockázati felárat. Ez erősítheti a forintot és mérsékelheti az állampapírhozamokat. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a befektetők már most arra számítanak, hogy jönnek az EU-pénzek, ezért a forint már a tényleges átutalások előtt is erősödött. Ezért a pénz tényleges megérkezésekor kisebb lehet az újabb árfolyamhatás, mert a jó hír egy része már beépült az árfolyamba.
Jelenleg ez azért különösen fontos, mert Magyarország az EU helyreállítási alapjából mintegy 10,4 milliárd euró felszabadításáért dolgozik, ebből körülbelül 6,5 milliárd euró támogatás, 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel lehet, emellett további strukturális források is befagyasztva maradtak. Mint látható a mostani árfolyam is már gondokat okoz az exportorientált cégeknek, márpedig ezek gyengülése súlyos károkat okozhat a teljes gazdaságnak.
Kiszámíthatóság kell
Volt már példa arra, hogy egy ország gazdasága megszenvedte a túl erős nemzeti valutát. Svájcban a frank hirtelen erősödése az exportőröket és a turizmust hozta nehéz helyzetbe, Japánban pedig az erős jen hosszú időn át rontotta az exportorientált vállalatok versenyképességét. A legismertebb példa mégis Hollandia, ahonnan a „holland betegség” kifejezés ered: a nagy devizabeáramlás felértékelte a valutát, miközben a feldolgozóipar versenyképessége romlott. Ezek az esetek azt mutatják, hogy egy ország számára nem feltétlenül a minél erősebb árfolyam az ideális, hanem a kiszámítható, stabil valuta, amely nem szakad el a gazdaság teljesítőképességétől.