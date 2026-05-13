Erős forint: érdemes most euróba fektetni a pénzünket, vagy válasszunk inkább más megoldást?

Miután az elmúlt hetekben jelentősen erősödött a forint az euróhoz képest, sokan legondolkozhattak azon, hogy most lehet érdemes euróba fektetni a kisebb megtakarításaikat. A friss kamatkörnyezetet és az alacsonyabb kockázatú magyar megtakarítási lehetőségeket figyelembe véve – azért ezt, mert például egymillió vagy kétmillió forintnál sokat számít a futamidő, likviditás és devizakitettség – tekintjük át a lehetőségeket. Fontos, hogy cikkünkben nem személyre szabott befektetési tanácsot adunk, hanem döntési szempontokat és lehetséges irányokat vizsgálunk meg. Már az elején megjegyezzük, hogy kétmillió forintos megtakarítás befektetésekor nem az euróvásárlás tűnik az első számú lépésnek, mert a forint az elmúlt hetekben már jelentősen erősödött, de vissza is gyengül valamelyest. Azért a kétmilliós szintet vizsgáltuk, mert ekkora megtakarításnál szoktak már elgondolkodni az emberek annak esetleges befektetésén.
Az MNB árfolyamtáblája szerint az euró április 7-én még 381,41 forint volt egy euró, míg április 12-én 356,70 forint. A bankközi devizapiacon pedig ma már 360 forint közelébe gyengül a forint az euróhoz képest. Ennek oka, hogy lépett az MNB, miután egyre nagyobb feszültségek vannak a rendszerben, vagyis úgy ítélhette meg, hogy már tényleg túl erős lehet a forint. Az MBH elemzői szerint, az MNB mai FX-swap tenderen megtett lépésével tovább erősödnek azok a kockázatok, hogy az alapkamat csökkentésére már a negyedik negyedévnél hamarabb, akár a következő hónapokban sor kerülhet. Ugyanakkor a mai MNB lépés megerősíti azt a várakozásunkat, hogy a forint már túlságosan erős lett az elmúlt hetekben, így fenntartjuk azt a várakozásunkat, hogy a nyári hónapokban inkább 360-370 forint között mozoghat az EURHUF devizapár, őszre pedig 370 forint fölé drágulhat az euró.
Miután az árfolyam ennyire kiszámíthatatlan, befektetésnek is rizikósnak tűnik. A megfelelő befektetés kiválasztásakor elsőként fontos meghatározni a célt. A jelenlegi helyzetben érdemes lehet három részre bontva gondolkodni a pénz befektetésekor, főleg ha a szóban forgó összeg nem kell azonnal. Ha ezt vesszük alapul, úgy az alábbi táblázatban lévő arányban lehetne felosztani az összeget:
|Cél
|Lehetséges eszköz
|Arány 2 millió forintból
|Biztonság, kiszámítható kamat
|magyar lakossági állampapír
|60–70%
|Devizakockázat elleni védelem
|euró / eurós megtakarítás / eurós állampapír
|20–30%
|Rugalmasság, vésztartalék
|bankszámla, rövid lekötés, diszkont kincstárjegy jellegű megoldás
|10–20%
A magyar kamatkörnyezet még mindig viszonylag magas: a Magyar Nemzeti Bank alapkamata 6,25 százalék. Eközben az áprilisi infláció a Központi Statisztikai Hivatal szerint 2,1 százalék volt, vagyis a reálkamat-környezet most kedvezőbb, mint a magas inflációs években. Ezért lehet érdemes első sorban állampapírban gondolkozni, legalábbis, ha alacsonyabb kockázatú eszközben gondolkodunk.
A lakossági állampapírok között a Bónusz Magyar Állampapír aktuális kamata például 7,31 százalék körül szerepel az Állampapír.hu kamattáblája szerint. Ez azt jelenti, hogy aki nem akar nagy kockázatot vállalni, annak a forintos állampapír most továbbra is racionális alapmegoldás lehet. Például, amennyiben 1,4 millió forintot évi 6,5–7,3 százalék körüli hozamú állampapírban tartunk, az éves bruttó kamat nagyságrendileg 91–102 ezer forint lehet. Ez nem garantált minden konstrukciónál és futamidőnél, de irányadó nagyságrendnek jó.
Ugyanakkor, mint jeleztük, az erősödő forint miatt csábító lehet eurót venni, mert 360 körüli vagy az alatti árfolyamon már kedvezőnek tűnhet, hiszen nemrég még 380 körül mozgott az árfolyam.. De mint tapasztalhatjuk az árfolyam rövid távon kiszámíthatatlan.
Ezért nem túl jó ötlet a teljes 2 millió forintot egyszerre euróra váltani. Inkább lépcsőzetesen:
- most 300–400 ezer forintnyi euró,
- később újabb részlet, ha tovább erősödik a forint,
- vagy eladni akkor, ha gyengül.
Ez különösen akkor észszerű, ha lesz eurós kiadásunk: nyaralás, külföldi vásárlás, tandíj, utazás, importtermék, vagy hosszabb távon euróban gondolkodsz. Konzervatív, kockázatot kerülő befektetőként az alábbi módon osztanánk fel a kétmillió forintot, ha euró vásárlását is szeretnénk:
Konzervatív változat 2 millió forintra:
|Eszköz
|Összeg
|Miért?
|Magyar lakossági állampapír
|1 300 000 forint
|kamat, biztonság, forintos célokra jó
|Euró vagy eurós megtakarítás
|500 000 forint
|árfolyamkockázat elleni védelem
|Likvid tartalék
|200 000 forint
|váratlan kiadásokra
Összességében tehát a jelenlegi helyzetben 2 millió forintnál nem tűnik a legésszerűbbnek az a kérdés, hogy „forint vagy euró”. Jó megoldás lehet az, hogy forintos befektetésünk után kamatot is bezsebelünk, miközben valamennyi eurós védelmet is felépítünk Az erős forint jó beszállási pont lehet devizára, de nem biztos, hogy most érte el az alját az euróárfolyam. Ezért a teljes átváltás helyett a megosztott, lépcsőzetes stratégia tűnik a legvédhetőbbnek.
A forint erősödésének gazdasági hatásaival kapcsolatban az Origo korábban írt cikket. Az erős forint első ránézésre jó hír a magyar családoknak, hiszen olcsóbbá teheti az importot, fékezheti az inflációt és könnyítheti a jegybank helyzetét. A túlzott árfolyam-erősödés azonban már komoly gondot okozhat az exportáló cégeknek, miközben az uniós pénzek érkezése tovább erősítheti a forintot.