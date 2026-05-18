Vége a forint ralijának: lélektani határ fölött ragadt az euró

Úgy tűnik, hogy a piac fogta a kormányzat és az elemzők üzenetét, mely szerint a 355 forintos euró már túlzás. Miután pénteken újra 360 forint fölé drágult az euró, sőt rövid időre még 362 forint fölé is betekintett, hétfőn sem tud tartósan a 360-as lélektani határ alá csökkenni az árfolyam.
Bár délelőtt 10 óra után 359,97 forintig szúrt le az európai közös deviza kurzusa, innen újfent fölfelé vette az irányt, s dél körül már ismét 361 körül ingadozik – számolt be róla a Világgazdaság.

Fotó: MTI/Faludi Imre

Az Erste elemzői kiemelték:

A piac, úgy tűnik, vette a gazdaságpolitikai döntéshozók üzeneteit, miszerint 355-nél talán már túl erős a forint. Emellett a dollár erősödése a nemzetközi piacokon szintén hathatott áttételesen a forintra. 

Hozzáfűzték: „A héten alapvetően továbbra is az új kormánnyal és az iráni háborúval kapcsolatos hírekre figyel majd a piac. A globális kockázatkerülés a patthelyzet miatt ugyanis ismét erősödni látszik. A hét második felében egyre inkább a jövő keddi MNB-kamatdöntés kerülhet fókuszba.”

Az Equilor Befektetési Zrt. szakemberei szerint:

Az euró-forint jegyzése visszatért a 360-as szint fölé, így a 15 éves trendvonalhoz köthető támasz letörése egyelőre nem volt szignifikáns. A következő időszakban is erre a szintre érdemes kiemelten figyelni. A következő meghatározó ellenállás a 30 napos mozgóátlag 363,53-nál, melyet a 364-es szint követ.

A dollárral szemben is leszálló ágba került a hazai deviza a napokban. A zöldhasú egységét jelenleg 310,6 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon, ami a pénteki záróhoz mérten minimálisan erősebb forintot jelent.

Így érdemes eurót váltani a nyaralásra

A nyári utazások közeledtével sokan gondolkodnak euróvásárláson, ugyanakkor fontos tudni, hogy a tudósításokban szereplő árfolyamok a bankközi piacra vonatkoznak, amelyekhez képest az utcai pénzváltók jelentős eltéréseket alkalmazhatnak (már csak költségeik miatt is, ami az üzlet fenntartása, a személyzet bérköltségére vonatkozik). Éppen ezért érdemes online összehasonlító oldalakon is tájékozódni, mielőtt nagyobb összeget váltunk. 

Az Origo egy, pár nappal ezelőtti cikkében összeszedte, hogy mire érdemes figyelni a pénzváltáskor. A cikket ide kattintva olvashatja.

 

