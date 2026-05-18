Bár délelőtt 10 óra után 359,97 forintig szúrt le az európai közös deviza kurzusa, innen újfent fölfelé vette az irányt, s dél körül már ismét 361 körül ingadozik – számolt be róla a Világgazdaság.

Vége a forint ralijának: lélektani határ fölött ragadt az euró

Az Erste elemzői kiemelték:

A piac, úgy tűnik, vette a gazdaságpolitikai döntéshozók üzeneteit, miszerint 355-nél talán már túl erős a forint. Emellett a dollár erősödése a nemzetközi piacokon szintén hathatott áttételesen a forintra.

Hozzáfűzték: „A héten alapvetően továbbra is az új kormánnyal és az iráni háborúval kapcsolatos hírekre figyel majd a piac. A globális kockázatkerülés a patthelyzet miatt ugyanis ismét erősödni látszik. A hét második felében egyre inkább a jövő keddi MNB-kamatdöntés kerülhet fókuszba.”

Az Equilor Befektetési Zrt. szakemberei szerint:

Az euró-forint jegyzése visszatért a 360-as szint fölé, így a 15 éves trendvonalhoz köthető támasz letörése egyelőre nem volt szignifikáns. A következő időszakban is erre a szintre érdemes kiemelten figyelni. A következő meghatározó ellenállás a 30 napos mozgóátlag 363,53-nál, melyet a 364-es szint követ.

A dollárral szemben is leszálló ágba került a hazai deviza a napokban. A zöldhasú egységét jelenleg 310,6 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon, ami a pénteki záróhoz mérten minimálisan erősebb forintot jelent.

