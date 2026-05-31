Az Eurostat adatai világosan megmutatják, hogy mire számíthatunk a blokkolt források ügyében

Magyar Péter miniszterelnök lényegében teljes győzelmet hirdetett az Európai Bizottság elnökével folytatott pénteki egyeztetései után a mintegy 16,2 milliárd eurónyi visszatartott uniós támogatás ügyében, azonban már most utalnak jelek arra, hogy korántsem ilyen egyszerű a blokkolt források megszerzése. Ráadásul, mint arra Kármán András pénzügyminiszter szombaton rámutatott, a támogatás nagyobb részének – az úgynevezett Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) –, lehívására áll rendelkezésre kevesebb idő, ugyanis ehhez kellene augusztus 31-ig teljesítenie a kormánynak a 27 szupermérföldkő követelményeit. Cikkünkben összegyűjtöttük, hogy a többi uniós tagállam milyen gyorsan, illetve mekkora részéhez fért hozzá az RRF-hez, illetve a hagyományos hétéves költségvetési ciklus keretében folyósított uniós forrásokhoz az elmúlt időszakban.

Öt év alatt az RRF-források alig felét tudták lehívni a tagállamok

Az RRF 2021 februárjában indult, célja pedig az volt, hogy új lendületet adjon a covid-járvány után gyengélkedő uniós gazdaságnak. A tagállamok többsége 2021 második felében kapta meg az első, 13 százalékos előfinanszírozást a projektek elindítására, 2024 augusztusára pedig az EU-szinten rendelkezésre álló források mintegy 41 százalékát fizették ki. Tehát nagyjából három és fél évvel a program elindítása után kevesebb mint a teljes keret feléhez jutottak hozzá a tagországok. A 2026 májusi állapot szerint az Európai Bizottság összességében mintegy 398 milliárd eurót folyósított, ami még mindig csak valamivel több mint a teljes RRF-keret fele.

Ugyanakkor országokra lebontva már óriási eltérések láthatók. A Eurostat adatai alapján például

Franciaország 2025 végére a számára rendelkezésre álló RRF-források 84,8 százalékát már megkapta.

Második helyen Málta áll 80 százalék feletti aránnyal,

amit Olaszország követ 75-80 százalék közötti aránnyal,

majd a 4. helyen Portugália áll 70-75 százalékos aránnyal,

míg az 5. helyen Spanyolország áll 70 százalék körüli lehívási aránnyal.

Ezzel együtt is az unió statisztikai hivatalának becslése szerint az átlag valahol 66 százalék környékén alakul jelenleg, azonban érdemes megjegyezni, hogy

Lengyelország 2025 végéig ezen források nem egészen 38 százalékát tudta lehívni, pedig nekik jóval több idő állt rendelkezésükre, mint amennyit a Magyar-kormány kapott a feltételek teljesítésére.

Lengyelország ráadásul kivételt képez, hiszen a Tusk-kormány messze az egyik legszívélyesebb kapcsolatot ápolja az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal. Az adatok alapján azonban elmondható, hogy a tagállamok átlagosan nagyjából 4–5 év alatt jutottak hozzá a nekik járó források mintegy kétharmadához, bár voltak, akik már 2022–2023-ban jelentős összegeket hívhattak le.