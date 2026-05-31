Az Eurostat adatai világosan megmutatják, hogy mire számíthatunk a blokkolt források ügyében

Magyar Péter miniszterelnök lényegében teljes győzelmet hirdetett az Európai Bizottság elnökével folytatott pénteki egyeztetései után a mintegy 16,2 milliárd eurónyi visszatartott uniós támogatás ügyében, azonban már most utalnak jelek arra, hogy korántsem ilyen egyszerű a blokkolt források megszerzése. Ráadásul, mint arra Kármán András pénzügyminiszter szombaton rámutatott, a támogatás nagyobb részének – az úgynevezett Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) –, lehívására áll rendelkezésre kevesebb idő, ugyanis ehhez kellene augusztus 31-ig teljesítenie a kormánynak a 27 szupermérföldkő követelményeit. Cikkünkben összegyűjtöttük, hogy a többi uniós tagállam milyen gyorsan, illetve mekkora részéhez fért hozzá az RRF-hez, illetve a hagyományos hétéves költségvetési ciklus keretében folyósított uniós forrásokhoz az elmúlt időszakban.
Öt év alatt az RRF-források alig felét tudták lehívni a tagállamok
Az RRF 2021 februárjában indult, célja pedig az volt, hogy új lendületet adjon a covid-járvány után gyengélkedő uniós gazdaságnak. A tagállamok többsége 2021 második felében kapta meg az első, 13 százalékos előfinanszírozást a projektek elindítására, 2024 augusztusára pedig az EU-szinten rendelkezésre álló források mintegy 41 százalékát fizették ki. Tehát nagyjából három és fél évvel a program elindítása után kevesebb mint a teljes keret feléhez jutottak hozzá a tagországok. A 2026 májusi állapot szerint az Európai Bizottság összességében mintegy 398 milliárd eurót folyósított, ami még mindig csak valamivel több mint a teljes RRF-keret fele.
Ugyanakkor országokra lebontva már óriási eltérések láthatók. A Eurostat adatai alapján például
- Franciaország 2025 végére a számára rendelkezésre álló RRF-források 84,8 százalékát már megkapta.
- Második helyen Málta áll 80 százalék feletti aránnyal,
- amit Olaszország követ 75-80 százalék közötti aránnyal,
- majd a 4. helyen Portugália áll 70-75 százalékos aránnyal,
- míg az 5. helyen Spanyolország áll 70 százalék körüli lehívási aránnyal.
Ezzel együtt is az unió statisztikai hivatalának becslése szerint az átlag valahol 66 százalék környékén alakul jelenleg, azonban érdemes megjegyezni, hogy
Lengyelország 2025 végéig ezen források nem egészen 38 százalékát tudta lehívni, pedig nekik jóval több idő állt rendelkezésükre, mint amennyit a Magyar-kormány kapott a feltételek teljesítésére.
Lengyelország ráadásul kivételt képez, hiszen a Tusk-kormány messze az egyik legszívélyesebb kapcsolatot ápolja az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal. Az adatok alapján azonban elmondható, hogy a tagállamok átlagosan nagyjából 4–5 év alatt jutottak hozzá a nekik járó források mintegy kétharmadához, bár voltak, akik már 2022–2023-ban jelentős összegeket hívhattak le.
4-5 év helyett csak 4-5 hónap áll rendelkezésere a támogatások megszerzésére
Magyarország jelenleg összesen 10,43 milliárd eurónyi (4100 milliárd forintnyi) RRF-forrásra jogosult az Európai Bizottság által jóváhagyott helyreállítási terv alapján, ami két részből áll:
- tartalmaz 6 512 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást,
- illetve részét képezi mintegy 3 918 milliárd eurónyi kedvezményes hitel.
Márpedig ahhoz, hogy ez a teljes összeg lehívható legyen, a kormánynak nemcsak a 27 szupermérföldkő követelményeit kell maradéktalanul teljesítenie, de mint, ahogy azt Kármán András tájékoztatásából megtudhattuk: 2026. utolsó negyedévére a teljes pályáztatást és minden egyéb kapcsolódó feladatot is el kell végezni. Azaz a kabinetnek nem 4-5 éve, hanem csak 4-5 hónapja van, hogy a jogi, politikai és nem utolsósorban technikai feltételeknek eleget tegyen ezen források tekintetében. Az ügyre rálátó uniós bürokraták szerint hazánk legnagyobb eséllyel a források kedvezményes hitel alapú részéhez férhet hozzá a leghamarabb.
A kohéziós források hazahozatalára több idő maradt, de nem sokkal
A teljes 16,2 milliárd eurós zárolt összegnek ez a nagyobb része, ám a kisebbik hányad a mintegy 4,2 milliárd eurós kohéziós források. Ezek kifejezetten célhoz kötötten használhatók fel; többek közt megújuló energia és energiahatékonysági, hulladék- és vízgazdálkodási, a klímaváltozással kapcsolatos kockázatmegelőzési, illetve tömegközlekedési projektek finanszírozására.
Ezen túl pedig van még mintegy 2,2 milliárd eurónyi befagyasztott forrás, melynek kifizetését a bizottság a migrációs paktumban való részvételhez, az Európai Unió Bíróságának LMBTQ-jogokról szóló áprilisi döntésében foglaltak végrehajtásához, valamint a kekvák teljes átalakításhoz köti.
Ezek esetében – ellentétben az RRF forrásokkal – a szokásos uniós költségvetés hétéves ciklusa jelöli ki a keretet, azaz, ha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, ezen források letervezésére és megpályáztatására 2027 év végéig maradt ideje az új kormánynak, azaz ebben az esetben is igen szűknek mondható a határidő. Ugyanakkor
a kohéziós alap pénzeinek jelentős része hagyományosan a költségvetési ciklus utolsó éveiben és a ciklus lezárását követő elszámolási időszakban érkezik meg a tagállamokhoz.
Az adatok és hosszú évek uniós gyakorlata alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter állításával szemben üres kézzel érkezhetett haza, és egyelőre finoman szólva is igencsak ambiciózus vállalásnak tűnik, hogy az új magyar kabinet végül képes lesz a teljes 16 milliárd eurós zárolt összeg lehívására a megadott időkereten belül.