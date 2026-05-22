Betiltották a pecázást az egyik népszerű hazai horgászparadicsomban

Az önkormányzat úgy látja, a Fóti-tó nem csupán szabadidős helyszín, hanem különleges, védelemre érdemes élőhely, amely számos fajnak ad otthont, köztük védett mocsári teknősöknek, halaknak, vízimadaraknak, békáknak és más apró élőlényeknek. Egy tó akkor tekinthető egészségesnek, ha ezek az élőlények is megfelelő környezetben élhetnek.

Horgászparadicsom volt eddig a Fóti-tó, de az önkormányzat betiltotta a horgászást a tavon (képünk illusztráció)

Az önkormányzat Facebook-oldalán található közlemény szerint az elmúlt időszakban egyértelművé vált, hogy a tó ökológiai állapota súlyosan romlott. Oxigénhiány, kékalgásodás (cianobaktériumok), élővilágpusztulás és inváziós fajok megjelenése is szerepel a problémák között. A lakossági bejelentések és szakmai vizsgálatok is azt mutatták, hogy a tó beavatkozást igényel.

A vizsgálatok szerint ebben több tényező is szerepet játszik, de az is látható, hogy a tó jelenlegi használati módja már nem szolgálja ennek az érzékeny ökoszisztémának a fennmaradását. A vízbe kerülő etetőanyagok, a meder folyamatos bolygatása, az idegenhonos halfajok jelenléte tovább terhelték ezt a törékeny rendszert.

Ezért hozták meg „azt a nehéz, de felelős döntést”, hogy a horgászegyesülettel fennálló szerződést felbontják, és a tó rehabilitációját helyezik előtérbe, hogy a természeti értékeik megőrzése mellett a lakosság számára élvezhető rekreációs ponttá alakítsák.

A fóti önkormányzat közleményében azt is írta, hogy elkötelezettek abban, hogy „ezt a különleges területet rehabilitálja, és minél szebb és élőbb környezetben pihenhessenek a fótiak”.

A Fóti-tó rehabilitációja érdekében, az összetett probléma megoldására komplex intézkedéstervvel reagálnak az alábbiak szerint:

tavasszal 6 darab kocsányos tölgyet és 4 darab enyves égert telepítettek a tópartra, mivel ezek a fák nagy mennyiségű szerves anyagot vonnak ki a vízből,

az égerfa gyökérzetén élő frankia baktériumok megkötik a környezeti nitrogént, amelyet a fa fel is használ,

mocsári íriszeket ültettek a tópart szegélyébe, a nőszirmokat víztisztító képességük miatt szennyvíztisztító telepeken is alkalmazzák,

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézete folyamatosan méri a vízminőséget és a főbb paramétereket,

a Dr. Puky Miklós Varangy Akciócsoport Egyesület hidrobiológusai eltávolítják az inváziós fajokat, amelyeket a Fővárosi Állat- és Növénykert területére szállítanak, és intézkedési tervet is készítenek,

a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársai eltávolítják a tóba és a partra került illegális hulladékot,

folyamatos a vízutánpótlás,

szellőztető berendezést helyeztek el a víz oldott oxigéntartalmának növelésére, amelynek hatásaként csökkent a habzás és a szag is.

Sütő Gábor, a Fóti Horgász Egyesület elnöke a Pecaverzum megkeresésére hangsúlyozta, nem fogadják el az önkormányzat döntését, és a jogi lehetőségeket keresik a horgászati tevékenység további folytatására.