Elakadt csomagok, bosszankodó ügyfelek – mi zajlik a csomagautomatáknál?

Lapunk is kapott jelzéseket, hogy bosszantó elakadások történtek a csomagok átvételében, tehetetlenül ácsorogtak az ügyfelek például a budapesti 22. kerületi Camponában telepített automatánál. Így a Foxposthoz fordultunk, hogy mi az oka a problémának. Radeczky Zoltán, a Foxpost ügyvezetője elmondta, a FOXPOST és a Packeta Hungary egyesülési folyamatának részeként zajlik a Packeta Z-BOX automaták fokozatos integrációja a FOXPOST rendszerébe.

A Foxpost és a Packeta rendszerét integrálták, ez okozta a fennakadásokat/Fotó: Shutterstock

Hozzátette: ennek eredményeként a korábbi Packeta automaták FOXPOST Z-BOX néven, egységes működéssel és szolgáltatási háttérrel üzemelnek tovább. Az átállás a végéhez közeledik, már több mint 1000 Packeta Z-BOX integrációja megtörtént.

"Kiemelten figyelünk arra, hogy az átállás a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza, ezért a folyamat szakaszosan zajlik: egyszerre csak meghatározott számú automatát érint, amelyek ideiglenesen, jellemzően 1–2 hétre üzemen kívül lehetnek" – jelezte.



Van tájékoztatás vagy nincs?

Az ügyvezető azt is hangsúlyozta, hogy az átállásokról folyamatos tájékoztatást nyújtanak saját felületeinken, és a csomagfeladás vagy átvételi pont kiválasztása során a rendszer jelzi, ha egy automata átmenetileg nem elérhető. Ilyen esetben automatikusan alternatív, közeli automatát ajánlanak fel annak érdekében, hogy az ügyfelek a lehető legkisebb fennakadással tudják intézni csomagok feladását vagy átvételét - fűzte hozzá. Az ügyfelek a közösségi média felületeinken, a hírlevélben és a honlapon és az ügyfélszolgálati oldalon. Bár lapunknak azt jelezték a panaszosok, hogy nem érték el ügyfélszolgálatot 10 perc várakozás után sem, az ügyvezető azt mondta, az ügyfélszolgálat elérhető és folyamatosan működik.

A Foxpost chatbotja is értetlenkedett

Új fejlesztés a vállalatanál a chatbot szolgáltatás. A lapunknak nyilatkozó egyik panaszos elmondta, hogy a Réka névre keresztelt chatbot próbált ugyan segíteni, de valójában már azt sem értette, hogy nem működik az automata. Réka semmilyen kérdésre nem tudott válaszolni. Erre reagálva Radeczky Zoltán azt mondta, megértik azokat a visszajelzéseket, amikor egy ügyfél úgy érzi, hogy egy chatbot nem adott számára megfelelő választ. A chatbot célja nem az emberi ügyfélszolgálat kiváltása, hanem az, hogy a leggyakoribb kérdésekben gyors segítséget nyújtson és lehetővé tegye, hogy ügyintézőink több figyelmet fordíthassanak az összetettebb problémákra. Hozzátette, a chatbot teljesítményét folyamatosan fejlesztik.