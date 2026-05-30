Végül az olajipar lehet, ami oltárt emelhet a mesterséges intelligenciának – jöhet a pénzeső

Az olaj- és gázipar lehet az MI térnyerésének egyik legnagyobb nyertese, mert ezen a területen a költségcsökkentés és a termelésnövekedés jelentik a két legnagyobb értékforrást, amelyek 2030-ig nagyjából azonos mértékben járulnak hozzá az összesített eredményhez. Azok az olaj- és gázipari vállalatok, amelyek már most beruháznak digitalizációba és MI-megoldásokba, és e módon végeznek fúrásokat, 2030-ban éves szinten mintegy 80 milliárd dollárral nagyobb értéket érhetnek el a 2025-ös szinthez képest – állítja a Rystad Energy globális energiapiaci agytröszt az Oilprice oldalán megjelent értékelésében.

A képen a Seapup3, fúrásokat is támogatni képes indonéz mobil tengeri olajplatform felülnézetből (illusztráció)

Fúrás nélkül nem megy, de akkor már érdemes MI-vel csinálni

Az elemzés azért is érdemel figyelmet, mert egy rendkívül tőkeigényes iparágban mutat rá az MI alkalmazásából fakadó pénzügyi és logisztikai előnyökre – ezekre pedig nagy szükség van akkor, amikor az olaj- és gázipar az iráni háború hatásaitól szenved.

Az MI hozta megtérülés az elemzők szerint pedig már most is látható az iparágban, ezt mutatja az alábbi két példa is:

Az Egyesült Arab Emírségek olajipari vállalata, az ADNOC 2023-ban már 500 millió dollárnyi, MI által generált értékről számolt be, miközben a cég 1,5 milliárd dollárnyi digitális tőkebefektetést vállalt, amelynek célja évi 1 milliárd dollár értékteremtés.

A norvég Equinor 2021 és 2024 között hozzávetőleg 200 millió dollár megtakarítást ért el MI-alapú megoldásokkal, majd csak 2025-ben további 130 millió dolláros eredményt jelentett. Ráadásul – miként az Origón megírtuk – a cég csak most lendül bele igazán a kutatási munkálatokba.

A fejlődés azonban nem lineáris: a digitális értékteremtés görbéje gyorsuló ütemű, ahogy nő az alkalmazás mértéke és fejlődnek a szervezeti képességek.

A kutatás-termelés (upstream) olaj- és gáziparban rejlő 500 milliárd dolláros értékteremtési lehetőség négy fő munkafolyamat-kategóriára oszlik. Az első az eszközfejlesztés, a második az üzemeltetés és karbantartás – ezek elsősorban felszíni folyamatokhoz kapcsolódnak. A harmadik a kutatás és rezervoárfejlesztés (azaz a hőenergia-termelés gazdaságosságának növelése), míg a negyedik a fúrás, kútműveletek és termelés, amelyek inkább felszín alatti munkafolyamatok.