Végül az olajipar lehet, ami oltárt emelhet a mesterséges intelligenciának – jöhet a pénzeső

Hamarosan hálás lehet az olaj- és gázipar a mesterséges intelligenciának: a digitalizáció és a mesterséges intelligencia (MI) a Rystad Energy becslése szerint 2026 és 2030 között összesen közel 500 milliárd dollárnyi értéket teremthet a kutatással és kitermeléssel foglalkozó vállalatok számára. Ez az érték a hatékonyabb működésből fakadó költségcsökkentésekből, a nagyobb rendelkezésre állás és jobb kitermelési arány révén növekvő termelésből, valamint a fejlesztési időszakok lerövidüléséből adódik össze – azaz hamarabb indulhatnak be a fúrások és a kitermelés, mint MI nélkül.
Az olaj- és gázipar lehet az MI térnyerésének egyik legnagyobb nyertese, mert ezen a területen a költségcsökkentés és a termelésnövekedés jelentik a két legnagyobb értékforrást, amelyek 2030-ig nagyjából azonos mértékben járulnak hozzá az összesített eredményhez. Azok az olaj- és gázipari vállalatok, amelyek már most beruháznak digitalizációba és MI-megoldásokba, és e módon végeznek fúrásokat, 2030-ban éves szinten mintegy 80 milliárd dollárral nagyobb értéket érhetnek el a 2025-ös szinthez képest – állítja a Rystad Energy globális energiapiaci agytröszt az Oilprice oldalán megjelent értékelésében.

A képen a Seapup3 indonéz mobil tengeri olajplatform felülnézetből (illusztráció), fúrás
Fúrás nélkül nem megy, de akkor már érdemes MI-vel csinálni

Az elemzés azért is érdemel figyelmet, mert egy rendkívül tőkeigényes iparágban mutat rá az MI alkalmazásából fakadó pénzügyi és logisztikai előnyökre – ezekre pedig nagy szükség van akkor, amikor az olaj- és gázipar az iráni háború hatásaitól szenved. 

Az MI hozta megtérülés az elemzők szerint pedig már most is látható az iparágban, ezt mutatja az alábbi két példa is:

  • Az Egyesült Arab Emírségek olajipari vállalata, az ADNOC 2023-ban már 500 millió dollárnyi, MI által generált értékről számolt be, miközben a cég 1,5 milliárd dollárnyi digitális tőkebefektetést vállalt, amelynek célja évi 1 milliárd dollár értékteremtés. 
  • A norvég Equinor 2021 és 2024 között hozzávetőleg 200 millió dollár megtakarítást ért el MI-alapú megoldásokkal, majd csak 2025-ben további 130 millió dolláros eredményt jelentett. Ráadásul – miként az Origón megírtuk – a cég csak most lendül bele igazán a kutatási munkálatokba.

A fejlődés azonban nem lineáris: a digitális értékteremtés görbéje gyorsuló ütemű, ahogy nő az alkalmazás mértéke és fejlődnek a szervezeti képességek.

A kutatás-termelés (upstream) olaj- és gáziparban rejlő 500 milliárd dolláros értékteremtési lehetőség négy fő munkafolyamat-kategóriára oszlik. Az első az eszközfejlesztés, a második az üzemeltetés és karbantartás – ezek elsősorban felszíni folyamatokhoz kapcsolódnak. A harmadik a kutatás és rezervoárfejlesztés (azaz a hőenergia-termelés gazdaságosságának növelése), míg a negyedik a fúrás, kútműveletek és termelés, amelyek inkább felszín alatti munkafolyamatok. 

A vállalatok történelmileg már számos digitális eszközt vezettek be, különösen a kutatás és rezervoárfejlesztés területén. Az újabb megoldások közül az üzemeltetés és karbantartás területén terjednek leggyorsabban a technológiák, főként az előrejelző karbantartás és a távoli üzemeltetés révén, amelyek a vezető vállalatoknál két számjegyű költségcsökkenést eredményeznek. 

A Rystad szerint a legnagyobb kiaknázatlan potenciál azonban továbbra is a felszín alatti folyamatokban rejlik, különösen a kitermelhető mennyiségek növelésében és a fúrási költségek csökkentésében.

Mind a négy munkafolyamat-kategóriában fontos szerkezeti megállapítás, hogy az MI általában nem a legjobb iparági szereplők teljesítményének felső határát emeli tovább, hanem az iparág többi szereplőjét közelíti a legjobbak szintjéhez. A fúrás területén ez már jól látható: 

az amerikai palaolaj-termelők vezető vállalatai közel járnak a fizikai korlátokhoz, így a legjobb kutak teljesítménye már csak korlátozottan javítható, miközben a legnagyobb eredmény az átlagos kutak szintjének emeléséből származhat. 

Becslések szerint az amerikai szárazföldi kutaknál az átlagos javulási potenciál közel 10 százalék, míg az összetettebb mélytengeri kutaknál a megtakarítás akár 50 százalék fölé is emelkedhet szélsőséges esetekben.

Stratégiai eszközzé válhat a mesterséges intelligencia az olajiparban

A lehetőségek kiaknázásához jelentős beruházások szükségesek digitális eszközökbe, infrastruktúrába és integrációba. Az érintett vállalatok becslések szerint tavaly mintegy 25 milliárd dollárt költöttek digitalizációs és MI-megoldások beszerzésére. 

Az ilyen eszközöket és szolgáltatásokat nyújtó piac 2030-ra több mint 10 milliárd dollárral bővülhet, éves szinten meghaladva a 35 milliárd dolláros méretet, majd 2035-re megközelítheti az 50 milliárd dollárt.

A technológiai újítások korai alkalmazói jellemzően stratégiai szinten kezelik a digitalizációt és az MI-t.

Ugyanakkor az elemzők szerint nem mindegy, hogyan vezetik be az olajvállalatok ezeket a technológiákat. Napjainkra az integrált, komplex megoldások átveszik a helyet a pusztán csak egy-egy feladat megoldását kínáló vagy azt javító újítástól.

Bár számos áttörés történt, az upstream szektor jelenlegi MI-alkalmazásainak többsége továbbra is hagyományos gépi tanulási modellekre épül, amelyeket berendezés- és munkafolyamat-specifikus adatokkal tanítanak be. Ezeknek az adatoknak az összegyűjtése évekig tarthat, és a modellek ritkán alkalmazhatók más eszközökre jelentős átdolgozás nélkül.

Ám a Rystad Energy szerint elképzelhető egy olyan forgatókönyv is, amelyben az MI még a jelenlegi alapforgatókönyvnél is gyorsabban növeli az értékteremtést, mivel az áttörések leegyszerűsítik az integrációt és iparági szinten felgyorsítják az alkalmazást. Ebben az optimistább esetben a digitális kezdeményezésekből származó éves értékteremtés 

már 2030-ban elérheti a 150 milliárd dollárt, és 2035-re meghaladhatja a 300 milliárd dollárt, szemben az alapforgatókönyv 178 milliárd dolláros becslésével.

Ez a gyorsabb MI-forgatókönyv ugyanakkor további digitális beruházásokat is igényelne: az éves költés 2030-ra akár az 50 milliárd dollárt, 2035-re pedig a 80 milliárd dollárt is megközelítheti.

Ez összhangban lenne azzal a globális trenddel, hogy egyre több tőke áramlik a mesterséges intelligenciába. 

Fontos persze tudni: az MI elsősorban azt gyorsítja fel, ami már egy digitálisan érett szervezeten belül történik – magát a digitális érettséggé válás folyamatát nem feltétlenül.

 

