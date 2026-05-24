Új fürdő épülhet Garam mellett

Új, egész évben működő fürdő épülhet Zselízen, miután a régi strand felújítása helyett egy modern wellness- és élményközpont kialakítását tervezik. A fürdőkomplexumban külső és fedett medencék, szaunavilág, valamint egészségmegőrző szolgáltatások is helyet kapnának.
Új fürdőt építenének Zselízen, de nem az egykori hideg vizes strandról van szó, mert a tervezett, új létesítményt máshol képzelik el. A leendő fürdő ugyanis a Garam felé vezető út másik, déli oldalán lenne - számolt be az újszó.com.

Új fürdő épülhet Zselízen/Fotó: Vershinin / 123RF

A fürdő számtalan szolgáltatást ígér

A projekt egész éves működést feltételez. A fürdőben külső medencék, fedett úszómedence, élménymedencék, wellnessrészleg, szaunavilág, valamint relaxációs és egészségmegtartó szolgáltatások kapnának helyet.

A honlap kérdésére, miszerint a leendő fürdő kapcsán terveznek-e geológiai kutatásokat, illetve ez veszélyeztetheti-e a gyűgyi és a párkányi termálfürdő működését, Juhász András, Zselíz polgármestere úgy válaszolt, hogy nem terveznek további geológiai kutatásokat.

„A projekt jelenlegi stádiumában nem számol a meglévő termálforrás hasznosításával, bár távlatilag ez a lehetőség sincs kizárva” – közölte az Új Szóval. Azt pedig, hogy a gyűgyi és a párkányi fürdőt ilyen szempontból veszélyeztetné-e, azt csak egy további, átfogó kutatás után lehetne megválaszolni.

A tervezet megvalósításához pályázati források kellenének és valószínűleg hitelfinanszírozásra is szükség lesz. A tanulmány egy hosszú beruházási folyamat első lépése.

Tekintettel a tervezett beruházás nagyságrendjére, a fürdő építése szakaszonként valósulna meg, a város mindenkori pénzügyi lehetőségeinek függvényében.

 

