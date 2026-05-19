Számos hazai termálfürdőben még elérhetőek az előszezoni árengedmények, azonban érdemes sietni, a nyári főszezon közeledtével ugyanis sorra kifutnak ezek az akciók. Mutatjuk a fürdőket, ahol az elkövetkező hetekben még különösen kedvezményes árakon mártózhatunk meg.

Vágólapra másolva!

A hazai fürdőknél általában május végéig, helyenként június közepéig tart az előszezon. Érdemes kihasználni ezt a pár hetet, mert számos létesítményben kínálnak akár féláron is belépőket – írja Termálonline. Félárú belépők, extra olcsó hétköznapi jegyek – ezekbe a hazai fürdőkbe érdemes most ellátogatni (illusztráció) Fotó: MTI/Balogh Zoltán Fürdők, ahol különösen kedvező előszezoni akciókat kínálnak: A Bogácsi Gyógyfürdőben májusban hétköznapokon a fedett élménymedence még felár nélkül használható. Hétvégén és a hétköznapokra eső ünnepnapokon egyébként ennek a díja 1600 forint az alap belépőn felül.

májusban hétköznapokon a fedett élménymedence még felár nélkül használható. Hétvégén és a hétköznapokra eső ünnepnapokon egyébként ennek a díja 1600 forint az alap belépőn felül. A kisújszállási Kumánia Gyógyfüdrőben januárban indult egy szerdai akció, ami még júniusig tart. A szuper szerda kedvezmény keretében a hét harmadik napjain csak 2300 forintban kerül a belépő.

januárban indult egy szerdai akció, ami még júniusig tart. A szuper szerda kedvezmény keretében a hét harmadik napjain csak 2300 forintban kerül a belépő. A Mórahalmi Gyógyfürdőben márciusban indult egy akció, kifejezetten a Csongrád-Csanád megyei nyugdíjasoknak. A megyében élő szépkorúak – hétköznapokon – a 3 órás belépő áráért, azaz 3700 forintért egész nap fürdőzhetnek. Ez a lehetőség még május 31-ig érvényes.

márciusban indult egy akció, kifejezetten a Csongrád-Csanád megyei nyugdíjasoknak. A megyében élő szépkorúak – hétköznapokon – a 3 órás belépő áráért, azaz 3700 forintért egész nap fürdőzhetnek. Ez a lehetőség még május 31-ig érvényes. A nyíregyházi Aquarius Élményfürdőben június 13-án indul a főszezon, és addig érvényes egy, a nyugdíjasoknak szóló különleges árengedmény is, amelynek keretében hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjas belépő 4100, ugyanez a helybéli időseknek pedig mindössze 2300 forint.

június 13-án indul a főszezon, és addig érvényes egy, a nyugdíjasoknak szóló különleges árengedmény is, amelynek keretében hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjas belépő 4100, ugyanez a helybéli időseknek pedig mindössze 2300 forint. A pápai Várkertfürdő nyugdíjas napok akciója május 31-ig tart. Eddig a dátumig hétfőnként és csütörtökönként (az ünnepnapok kivételével) 50 százalékkal olcsóbbak a nyugdíjas belépők.

nyugdíjas napok akciója május 31-ig tart. Eddig a dátumig hétfőnként és csütörtökönként (az ünnepnapok kivételével) 50 százalékkal olcsóbbak a nyugdíjas belépők. A szegedi Napfényfürdő Aquapolisban a szenior és mozgáskorlátozott belépő – hétfőtől péntekig – mindössze 1200 forintba kerül. Ez a jegytípus még június 15-ig vásárolható meg.

a szenior és mozgáskorlátozott belépő – hétfőtől péntekig – mindössze 1200 forintba kerül. Ez a jegytípus még június 15-ig vásárolható meg. A tiszakécskei Barack Gyógy- és Élményfürdő közkedvelt akciója a termál napok még június 17-ig érvényes (május 25. kivételével). Ennek keretében hétfőnként és szerdánként mindössze 3000 forint a belépő, valamint a fürdő étterme is kedvezménnyel készül ezekre a napokra. A komplexumnak egy másik akciója is van, amely a kedvező hétköznapok néven fut. Ez azt takarja, hogy hétköznapokon a délutáni belépőjegyek árából 20 százalékos kedvezményt biztosítanak. Ez az akció június 19-ig tart, de a május 25. szintén kivételt jelent.

közkedvelt akciója a termál napok még június 17-ig érvényes (május 25. kivételével). Ennek keretében hétfőnként és szerdánként mindössze 3000 forint a belépő, valamint a fürdő étterme is kedvezménnyel készül ezekre a napokra. A komplexumnak egy másik akciója is van, amely a kedvező hétköznapok néven fut. Ez azt takarja, hogy hétköznapokon a délutáni belépőjegyek árából 20 százalékos kedvezményt biztosítanak. Ez az akció június 19-ig tart, de a május 25. szintén kivételt jelent. A Túrkevei Termálfürdőben június 18-ig keddenként és csütörtökönként minden jegy árából 20 százalékos árengedményt biztosítanak.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!