Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Kitalálós

Nem hiszi el, de ez az állat megszólalásig hasonlít egy ismert politikusra – kitalálja, kire?

termálfürdő

Félárú belépők, extra olcsó hétköznapi jegyek – ezekbe a hazai fürdőkbe érdemes most ellátogatni

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Számos hazai termálfürdőben még elérhetőek az előszezoni árengedmények, azonban érdemes sietni, a nyári főszezon közeledtével ugyanis sorra kifutnak ezek az akciók. Mutatjuk a fürdőket, ahol az elkövetkező hetekben még különösen kedvezményes árakon mártózhatunk meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
termálfürdőgyógyfürdőzésgyógyfürdő

A hazai fürdőknél általában május végéig, helyenként június közepéig tart az előszezon. Érdemes kihasználni ezt a pár hetet, mert számos létesítményben kínálnak akár féláron is belépőket – írja Termálonline.

Félárú belépők, extra olcsó hétköznapi jegyek – ezekbe a hazai fürdőkbe érdemes most ellátogatni (illusztráció) Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Félárú belépők, extra olcsó hétköznapi jegyek – ezekbe a hazai fürdőkbe érdemes most ellátogatni (illusztráció) Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Fürdők, ahol különösen kedvező előszezoni akciókat kínálnak:

  • A Bogácsi Gyógyfürdőben májusban hétköznapokon a fedett élménymedence még felár nélkül használható. Hétvégén és a hétköznapokra eső ünnepnapokon egyébként ennek a díja 1600 forint az alap belépőn felül. 
  • A kisújszállási Kumánia Gyógyfüdrőben januárban indult egy szerdai akció, ami még júniusig tart. A szuper szerda kedvezmény keretében a hét harmadik napjain csak 2300 forintban kerül a belépő.
  • A Mórahalmi Gyógyfürdőben márciusban indult egy akció, kifejezetten a Csongrád-Csanád megyei nyugdíjasoknak. A megyében élő szépkorúak – hétköznapokon – a 3 órás belépő áráért, azaz 3700 forintért egész nap fürdőzhetnek. Ez a lehetőség még május 31-ig érvényes.
  • A nyíregyházi Aquarius Élményfürdőben június 13-án indul a főszezon, és addig érvényes egy, a nyugdíjasoknak szóló különleges árengedmény is, amelynek keretében hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjas belépő 4100, ugyanez a helybéli időseknek pedig mindössze 2300 forint.
  • A pápai Várkertfürdő nyugdíjas napok akciója május 31-ig tart. Eddig a dátumig hétfőnként és csütörtökönként (az ünnepnapok kivételével) 50 százalékkal olcsóbbak a nyugdíjas belépők.
  • A szegedi Napfényfürdő Aquapolisban a szenior és mozgáskorlátozott belépő – hétfőtől péntekig – mindössze 1200 forintba kerül. Ez a jegytípus még június 15-ig vásárolható meg.
  • A tiszakécskei Barack Gyógy- és Élményfürdő közkedvelt akciója a termál napok még június 17-ig érvényes (május 25. kivételével). Ennek keretében hétfőnként és szerdánként mindössze 3000 forint a belépő, valamint a fürdő étterme is kedvezménnyel készül ezekre a napokra. A komplexumnak egy másik akciója is van, amely a kedvező hétköznapok néven fut. Ez azt takarja, hogy hétköznapokon a délutáni belépőjegyek árából 20 százalékos kedvezményt biztosítanak. Ez az akció június 19-ig tart, de a május 25. szintén kivételt jelent.
  • A Túrkevei Termálfürdőben június 18-ig keddenként és csütörtökönként minden jegy árából 20 százalékos árengedményt biztosítanak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!