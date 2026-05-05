Meghalt a legendás ruházati lánc alapítója – gyászol a világmárka

Doris Fisher és néhai férje, Donald Fisher 1969-ben nyitották meg az első Gap üzletet a San Franciscó-i Ocean Avenue-n, ahol kezdetben Levi’s farmernadrágokat árultak, valamint a kor könnyűzenei lemezeit és kazettáit. A „The Gap” nevet a „baby boomerek” és szüleik közötti generációs szakadékra utalva alkották meg, ezzel segítve a márkát abban, hogy sikeressé válhasson a tinédzserek képviselte, akkor nagyon gyorsan növekvő ruházati piacon.

94 éves korábban meghalt Doris Fishetr, a Gap ruházati kiskereskedelmi márka társalapítója

Fotó: Wikipedia Commons

A farmer és a Fisher-házaspár munkája tette világmárkáva a Gap-et

Az 1970-es években a farmer iránti keresletnek köszönhetően a Gap a világ egyik legsikeresebb ruházati kiskereskedőjévé vált, egy olyan időszakban, amikor az üzleti életben a női vezetők kivételnek számítottak. Doris Fisher ugyanakkor a kezdetektől egyenrangú partner volt a vállalkozásban, ugyanannyi tőkét fektetett be, mint a férje, és az első üzletben személyesen is dolgozott.

A CNBC összesítése szerint a Gap ma világszerte körülbelül 3570 üzletet üzemeltet, beleértve több mint 2500 saját üzemeltetésű telephelyet és több mint 1000 franchise-üzletet, olyan márkákat tömörítve, mint az Old Navy, a Gap, a Banana Republic és az Athleta.

A vállalat legfrissebb jelentése szerint az éves árbevétel a legutóbbi pénzügyi évben 15 milliárd dollár volt.

A márka Magyarországon is jelen van.

Fisher 2003-ig a cég áruforgalmi tanácsadójaként dolgozott, 2009-ig az igazgatótanácsban maradt, később pedig tiszteletbeli igazgatói címet kapott. Emellett saját alapítványt hozott létre filantróp tevékenységeinek koordinálására.

Férje, Donald Fisher 2009-ben halt meg. Három fiúgyermekük született, akik jelenleg is részt vesznek a vállalat irányításában valamint a márkához köthető filantróp tevékenységekben.

A házaspárról 2007-ben készített felvétel:

Doris Fisher május 2-án halt meg, halálhírét néhány órája jelentették be. A Forbes vagyonos embereket követő nemzetközi listáján a 2453. helyen szerepel. Említett első üzletüket 63 000 dollár befektetésével nyitotta meg férjével közösen. Halálakor vagyonát 1,7 milliárd dollárra tették.