Magyarország 2026 első negyedévét a várakozásokat meghaladó gazdasági teljesítménnyel zárta: az Eurostat legfrissebb gyorsbecslése alapján a hazai GDP-növekedés az uniós élmezőnybe emelte az országot. Míg az Európai Unió egészében mindössze 1 százalékos bővülést mértek, addig a magyar gazdaság 1,7 százalékkal nőtt éves alapon, az év hátralévő szakaszára pedig ennél is magasabb, éves szinten pedig bőven 2 százalék feletti növekedés valószínűsíthető. Ezek a számok különös súlyt kapnak a májusi kormányváltás előtt, hiszen egyrészt a leköszönő Orbán-kormány utolsó – és meggyőző – gazdasági mérlegének tekinthetők, másrészt kiindulópontot adnak az új kabinet számára. Ám egyáltalán nemcsak a nehezített pályán a növekedés beindításában mérhető és látható a leköszönő kabinet sikere, hanem több más szegmensben is.

A leköszönő, Orbán Viktor vezette kabinet eredménye, hogy erős és stabil gazdasággal, markáns és kevéssé méltatott eredményekkel adja át a kormányrudat a hamarosan felálló új kormánynak

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Nem túlzás: a gazdasági növekedésben állva hagytuk az EU-t

A magyar, KSH által publikált GDP-adat mellett már az uniós statisztikai hivatal is megjelentette a vonatkozó adatokat, így immár átfogó képet lehet alkotni az európai gazdaságok első negyedéves teljesítményéről. A legnagyobb tagállamok számai is ismertté váltak, ami lehetővé teszi az összehasonlítást. A magyar GDP éves összevetésben 1,7 százalékkal nőtt, negyedéves alapon pedig 0,8 százalékos bővülést mutatott, ami sokakat meglepett.

Ezzel szemben az Eurostat adatai szerint 2026 első negyedévében a szezonálisan kiigazított GDP az euróövezetben és az EU egészében is csupán 0,1 százalékkal emelkedett az előző negyedévhez képest. Éves alapon az eurózóna 0,8 százalékos, az EU pedig 1 százalékos növekedést produkált. Magyarországot csak Finnország előzte meg (0,9 százalék), de például olyan bezzegállamok, mint Írország, GDP-csökkenést mutattak (-2 százalék). A következetesség a fennálló nehézségek mellett is igazolta az Orbán-kabinet döntéseit, melyeket a család- és otthontámogatások, valamint a rezsiköltség-maximalizálás kapcsán hozott meg. Bár Orbán Viktor viszonya kormányfőként olykor konfliktusos volt az EU-n belül egyes aktorokkal (például a szankciós politikákkal kapcsolatban), a vezetésével működő kabinet döntéseit a GDP-növekedés megindulása mind ezekben a konfliktusokban, mind a nemzeti érdekek szempontjából igazolta.