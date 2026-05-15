Felelős döntés Ukrajnába exportálni a magyar gázolajat?

A Tisza-kormány eddigi nyilatkozataiból és döntéseiből kiderült, hogy a 480 forintos benzinár-ígéretet el kell felejteni. Marad egyelőre az Orbán-kormány által bevezetett védett ár, a Magyar Közlönyben pedig megjelent egy rendelet, amelynek értelmében további vésztartalékokat szabadítanak fel a piaci igényenk gördülékeny ellátása érdekében. mindezt úgy, hogy közben újraindították a gázolaj éxportot Ukrajna irányába.
Ez utobbi tényt, figyelembe véve, hogy biztonsági kőolajtartalékainkat éljük fel, érdemes kicsit behatobban górcső alá venni. Az Ukrajna felé tartó magyar üzemanyag-export – főleg dízel – alaphelyzetben piaci alapon működik, ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy Magyarországon kevesebb üzemanyag jut a kutakra. Ugyanakkor válsághelyzetben, amikor a kőolajellátás, a finomítói kapacitás vagy a stratégiai készletek is nyomás alá kerülnek, az export érzékenyebbé teheti a magyar ellátást, különösen a gázolajnál.
Miért a gázolaj a kulcskérdés?
Ukrajna a háború miatt jelentős részben importból fedezi az üzemanyagigényét, miután a saját finomítói kapacitásai súlyosan sérültek. A Reuters március végi beszámolója szerint Ukrajna napi dízelimportja 17–21 ezer tonna körüli szintre emelkedett, és az ország elsősorban Nyugat-, Közép- és Dél-Európából szerzi be az üzemanyagot.
Magyarország ebben fontos szereplő: korábbi ukrán piaci adatok alapján 2025-ben nagyjából 630 ezer tonna dízel érkezett Magyarország irányból Ukrajnába, ami nagyjából havi 50–55 ezer tonnás átlagot jelent. Ez literben hozzávetőleg 60–65 millió liter dízel havonta. Idén januárban is közel ugyanennyit szállítottunk, de februárban a magyar export Ukrajnában 20,3 ezer tonnára esett vissza, miután a szállításokat leállították. A magyar kormány azt követően állította le a szállítást, hogy az ukrán fél blokkolta a Barátság-olajvezetéket, majd kitört az iráni háború, amely okokból Magyarország kénytelen volt a tartalékokhoz nyúlni. Ekkor Orbán Viktor miniszterelnök azt is bejelentette, hogy Magyarország a gázolaj szállításokat is leállította Ukrajna iránáyban. Ezt követően nullára csökkent a kivitel egészen a Tisza-kormány döntéséig, miszerint újra indítják az exportot. Ukrán remények szerint májusban várhatóan mintegy 50 ezer tonna erőforrás érkezik Magyarországról, ami majdnem megegyezik a januári mennyiséggel. A döntés azért is meglepő, mert közben kiéleződött az iráni konfliktus is, ami egész Európában fokozta az energiabiztonsággal kapcsolatos aggodalmakat. A piaci szereplők attól tartanak, hogy a Hormuzi-szoros lezárása komoly fennakadásokat okozhat a globális olajszállításban, ami újabb energiaválságot és üzemanyagár-emelkedést idézhet elő Európában.
Mennyi tartalékot használtunk fel?
Az Magyar Szénhidrogén Készletezési Szövetség májusi tájékoztatása szerint a felszabadított benzin- és gázolajkészletek visszapótlása zajlik, és május 11-ig 152 millió liter benzint és 422,3 millió liter gázolajat pótoltak vissza; a biztonsági készletek ekkor 70 napnyi nettó importnak feleltek meg.
A nyilvánosan elérhető adatok alapján a magyar kormány három fő tételben nyúlt hozzá a biztonsági készletekhez:
|Termék
|Felszabadított mennyiség
|Döntés / időpont
|Kőolaj
|250 ezer tonna
|2026. februári kormányzati döntés
|Motorbenzin
|352 millió liter + újabb 150 millió liter = 502 millió liter
|márciusi felszabadítás + 2026. május 14-i rendelet
|Motorikus gázolaj / dízel
|610 millió liter + újabb 425 millió liter = 1,035 milliárd liter
|márciusi felszabadítás + 2026. május 14-i rendelet
Vagyis összesítve: 250 ezer tonna kőolaj, valamint 1,537 milliárd liter benzin és dízel került vagy kerülhet felszabadításra a biztonsági készletekből. Ez azt mutatja, hogy a rendszer nem omlott össze, miután a kormány és a készletezési szövetség is aktívan kezelte az ellátási kockázatot. A friss rendelet is kitér arra, hogy a felszabadított készlet visszapótlását a szövetségnek haladéktalanul meg kell kezdenie, és legkésőbb 2027. június 30-ig be is kell fejeznie.
Az ukrán export szűkítheti mozgásterünket?
Vagyis ez alapján kijelnethető, hogy az Ukrajnába irányuló magyar üzemanyag-export önmagában nem okoz magyarországi ellátási válságot, de a mostani piaci környezetben érezhetően szűkíti a mozgásteret. Különösen a dízel esetében jelenthet kockázatot, mert Ukrajna havi több tízmillió literes mennyiséget vásárolhat magyar irányból, miközben Magyarországon is nő a gázolaj-felhasználás, a kormány pedig az elmúlt hónapokban kőolaj- és üzemanyagkészletek felszabadításával igyekezett stabilizálni az ellátást. Normál helyzetben ez kezelhető külkereskedelmi forgalom, válsághelyzetben azonban már közvetlenül érintheti az árakat, a készletszinteket és a hazai kutak ellátásbiztonságát.
Az is érdemes megjegyezni, hogy amennyiben a százhalombattai finomító, az importútvonalak és a kőolajellátás rendben működik, az Ukrajnába irányuló export nem feltétlenül vesz el üzemanyagot a magyar autósoktól. Ilyenkor a kereskedők és finomítók a hazai, a régiós és az ukrán kereslet között osztják el a rendelkezésre álló mennyiségeket. Fontos kiemelni azt is, hogy a százhalombattai finomító AV3-as üzemében tavaly történt tűz miatt jelenleg közel a felére csökkent a finomító termelési kapacitása – így a társaság kapacitásainlál kevesebb alapanyagot tud feldolgozni.