Felelős döntés Ukrajnába exportálni a magyar gázolajat?

A Tisza-kormány eddigi nyilatkozataiból és döntéseiből kiderült, hogy a 480 forintos benzinár-ígéretet el kell felejteni. Marad egyelőre az Orbán-kormány által bevezetett védett ár, a Magyar Közlönyben pedig megjelent egy rendelet, amelynek értelmében további vésztartalékokat szabadítanak fel a piaci igényenk gördülékeny ellátása érdekében. mindezt úgy, hogy közben újraindították a gázolaj éxportot Ukrajna irányába.

Az ukrán exporttal kapcsolatban a gázolaj elérhetősége vethet fel kérdéseket (Képünk illusztráció)

Ez utobbi tényt, figyelembe véve, hogy biztonsági kőolajtartalékainkat éljük fel, érdemes kicsit behatobban górcső alá venni. Az Ukrajna felé tartó magyar üzemanyag-export – főleg dízel – alaphelyzetben piaci alapon működik, ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy Magyarországon kevesebb üzemanyag jut a kutakra. Ugyanakkor válsághelyzetben, amikor a kőolajellátás, a finomítói kapacitás vagy a stratégiai készletek is nyomás alá kerülnek, az export érzékenyebbé teheti a magyar ellátást, különösen a gázolajnál.

Miért a gázolaj a kulcskérdés?

Ukrajna a háború miatt jelentős részben importból fedezi az üzemanyagigényét, miután a saját finomítói kapacitásai súlyosan sérültek. A Reuters március végi beszámolója szerint Ukrajna napi dízelimportja 17–21 ezer tonna körüli szintre emelkedett, és az ország elsősorban Nyugat-, Közép- és Dél-Európából szerzi be az üzemanyagot.

Magyarország ebben fontos szereplő: korábbi ukrán piaci adatok alapján 2025-ben nagyjából 630 ezer tonna dízel érkezett Magyarország irányból Ukrajnába, ami nagyjából havi 50–55 ezer tonnás átlagot jelent. Ez literben hozzávetőleg 60–65 millió liter dízel havonta. Idén januárban is közel ugyanennyit szállítottunk, de februárban a magyar export Ukrajnában 20,3 ezer tonnára esett vissza, miután a szállításokat leállították. A magyar kormány azt követően állította le a szállítást, hogy az ukrán fél blokkolta a Barátság-olajvezetéket, majd kitört az iráni háború, amely okokból Magyarország kénytelen volt a tartalékokhoz nyúlni. Ekkor Orbán Viktor miniszterelnök azt is bejelentette, hogy Magyarország a gázolaj szállításokat is leállította Ukrajna iránáyban. Ezt követően nullára csökkent a kivitel egészen a Tisza-kormány döntéséig, miszerint újra indítják az exportot. Ukrán remények szerint májusban várhatóan mintegy 50 ezer tonna erőforrás érkezik Magyarországról, ami majdnem megegyezik a januári mennyiséggel. A döntés azért is meglepő, mert közben kiéleződött az iráni konfliktus is, ami egész Európában fokozta az energiabiztonsággal kapcsolatos aggodalmakat. A piaci szereplők attól tartanak, hogy a Hormuzi-szoros lezárása komoly fennakadásokat okozhat a globális olajszállításban, ami újabb energiaválságot és üzemanyagár-emelkedést idézhet elő Európában.