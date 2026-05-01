Forradalmi frissítés: mesterséges intelligencia tájékoztat az olcsó szállásokról

A 2016-ban indult szolgáltatás nyomkövetési lehetőségét a Google tavaly a hotelekre is kiterjesztette: az utazók már azokat a szállodákat is figyelhetik ár szerint, amelyek megfelelnek az igényeiknek, például márka, szolgáltatások, csillagok száma vagy ár alapján.

A Google már ebben is segít

A Google azokra is gondol, akik rugalmasan utaznának

Mostanáig azonban várni kellett arra, hogy a kereső konkrétan annál a szállodánál is engedje az árkövetést, ahol meg szeretnénk szállni. A leendő vendégek mostantól rákereshetnek egy konkrét hotelre, és ha megadják a tervezett utazási dátumaikat, e‑mail-ben kérhetnek értesítést az árváltozásokról – számolt be az Euronews.

Az elmúlt év augusztusában a Google elindította új Flight Deals felületét, egy mesterséges intelligenciával működő keresőeszközt azoknak az utazóknak, akik rugalmasak az úti célt illetően.

Használatához csak azt kell megadni, honnan indulunk, illetve hogy mikor, hová és hogyan szeretnénk utazni. A konkrét helyszín helyett azonban elég általános leírásokat beírni, például: „egyhetes utazás idén télen egy városba, ahol jó a konyha, csak közvetlen járattal”, vagy „10 napos síút friss porhóval rendelkező, világszínvonalú síközpontba” – a többit az eszköz intézi. A kereséshez további szűrők is hozzáadhatók, például az utazási osztály, az átszállások száma, a légitársasági szövetség vagy az ár.

Vannak még szolgáltatások az utazás könnyítésére

A repülőjegyek és utazási ajánlatok követésére nem csak a Google kínál megoldásokat. A Skyscanner az egyik legismertebb árfigyelő platform, míg a Kayak komplex összehasonlító oldalként nemcsak repülőjegyeket, hanem szállásokat és autóbérléseket is egy helyen mutat. A kedvező ajánlatokra vadászóknak a Thrifty Traveler Premium küld célzott értesítéseket a legjobb lehetőségekről, a Going pedig kifejezetten az extra olcsó repülőjegyekre specializálódott. Ezek a szolgáltatások jól kiegészítik egymást és alternatívát nyújtanak mindazoknak, akik a lehető legjobb áron szeretnének utazni.