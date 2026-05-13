Gwyneth Paltrow a színészet mellett egy másik területen is egyre sikeresebb

A Goop Kitchen 2021-es indulása óta széles rajongótábort épített ki, amelyben szakácsok, hírességek, wellness-guruk és sportolók egyaránt megtalálhatók – most pedig már a New York-iak is megtudhatják, mitől lett olyan népszerű a gyorsétteremlánc. A világhírű színésznő, Gwyneth Paltrow Los Angeles-i elviteles és házhozszállító vállalkozása ugyanis megnyitotta első New York-i éttermét a Midtown Westben.

Gwyneth Paltrow Goop Kitchen étteremmárkája megjelent New Yorkban is

Több Goop Kitchen is nyílik New Yorkban

Az első, csak házhozszállítást vállaló helyszínt egy másik követi East Williamsburgben (szintén csak házhozszállítással), majd egy másik az Upper East Side-on, ahol már elvitelre is lehetőség fog nyílni. Ezeket az egyégeket egy újabb a Flatiron épületében az idén nyáron követi, de az év végéig további helyszínek nyílnak Manhattanben és Brooklynban – mondta a cég egyik képviselője az Eater New Yorknak.

A Goop Kitchen jelenleg 14 étteremmel rendelkezik Kaliforniában, a márka a következő megjelenést pedig New York után Floridában tervezi.

Az étlapon saláták, pizzák, tészták, wrapek, levesek, grillcsirke és desszertek is szerepelnek, rendelhető náluk egyebek között ropogós tavaszi saláta spárgával, kecskesajttal, zöldborsóval és pulykás bolognai – mindkettő 16,95 dollárért, azaz körülbelül 5200 forintos áron. Az ételek gluténmentesek, és finomított cukor, magolaj, kukorica, földimogyoró, illetve tartósítószerek nélkül készülnek.

Paltrow saját elmondása szerint részt vesz minden egyes fogás kialakításában.

A Goop egy wellness, valamint életmód márka és vállalat, amelyet az amerikai színésznő, Gwyneth Paltrow alapított. 2008 szeptemberében indult heti e-mail hírlevélként, amely New Age tanácsokat tartalmazott, szlogenje a „tápláld a belső aspektusodat” volt.

A Goop később az e-kereskedelem felé is bővítette tevékenységét, divatmárkákkal működött együtt, pop-up üzleteket üzemeltetett, wellness rendezvényeket tartott, valamint nyomtatott magazint, podcastot, majd dokumentumsorozatokat is indított a Netflixen.