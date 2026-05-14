Idén nyáron tilos lesz a napozóágyak használata a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén

Görögország körülbelül 6000 szigettel és 13.000 kilométer hosszan elnyúló mediterrán tengerparttal rendelkezik, így nem csoda, régóta kedvelt célpont a nyári hónapokban a magyar utazók számára is. A tengerparti nyaralások mellett sok turistát vonzanak az ókori történelemmel teli városlátogatások is, amelyek kedvelt helyszíne Athén, Delphoi vagy a Peloponnészosz-félsziget. De sok más európai úti célhoz hasonlóan Görögország is érzi a saját népszerűségének negatív hatásait, ezért a kormány úgy döntött, hogy közbelép.

Görögország intézkedéseket hozott a túlturizmus negatív hatásainak kezelésére

Korlátozások várhatók az ország egyes régióiban

A görög környezetvédelmi, energiaügyi és turisztikai miniszterek felvázoltak egy új programcsomagot, amely a turizmushoz kapcsolódó fejlesztések módjának, helyének és idejének felülvizsgálatát tervezi – írja a Time Out utazási magazin.

A tervekről szóló közlemény így fogalmaztak: „A kulcs az átállás egy olyan fejlesztési modellre, amely ötvözi a minőséget és a fenntarthatóságot, tiszteletben tartva mind a természeti környezetet, mind az egyes régiók sajátosságait.”

Ez azt jelenti, hogy Görögország régióit öt kategóriába csoportosítják, ezek a következők:

a turisztikai szempontból nagy nyomás alatt álló,

a növekedési potenciállal rendelkező,

a különleges státuszú területek,

a szigeti úti célok

és a szárazföld.

Az egyes kategóriáktól függően szükség esetén korlátozásokat és szabályokat vezetnek be a környezet megőrzése érdekében. Ahogy a Euronews kifejti, ezek az adott szigeten található turisztikai férőhelyek számának korlátozásától a tengerpart menti környezet megóvásáig terjedhetnek, például a partvonaltól 25 méteren belüli építmények betiltásáig.

A terv céljai között szerepel a görög történelmi örökség szempontjából fontos építmények és régészeti lelőhelyek védelme is.

Milyen turisztikai korlátozások vannak érvényben Görögországban?

Athénban, a híres Akropoliszon 2023-ban bevezetett látogatói korlátozás továbbra is érvényben van, minden vendégnek előre kell időpontot foglalnia.

Strand Rodoszon: szigorú korlátozások léptek életbe számos görög tengerparti részen

Idén nyáron Görögország több mint 250 strandján tilos lesz például a napozóágyak használata, és ahogy beszámoltunk róla, a nemrégiben bevezetett új szabályok értelmében szigorúbb korlátozások lépnek életbe egyes strandokon a kereskedelmi tevékenységekre is.