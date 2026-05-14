Idén nyáron tilos lesz a napozóágyak használata a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén

Görögországban a jövőben szeretnék pontosabban meghatározni a turisztikai fejlesztések megvalósulását, valamint az erőforrásokat kevésbé ismert területekre irányítanák át. Ennek hátterében az áll, hogy az ország továbbra is rekordszámú látogatót fogad, eközben például számos népszerű sziget a nyári csúcsidőszakban nehezen birkózik meg a tömeggel. Bár a turizmus kulcsszerepet játszik Görögország gazdaságában, a döntéshozók szerint egyensúlyt kell találni a hosszú távú károk elkerülése érdekében.
Görögország körülbelül 6000 szigettel és 13.000 kilométer hosszan elnyúló mediterrán tengerparttal rendelkezik, így nem csoda, régóta kedvelt célpont a nyári hónapokban a magyar utazók számára is. A tengerparti nyaralások mellett sok turistát vonzanak az ókori történelemmel teli városlátogatások is, amelyek kedvelt helyszíne Athén, Delphoi vagy a Peloponnészosz-félsziget. De sok más európai úti célhoz hasonlóan Görögország is érzi a saját népszerűségének negatív hatásait, ezért a kormány úgy döntött, hogy közbelép. 

Görögország intézkedéseket hozott a túlturizmus negatív hatásainak kezelésére
Korlátozások várhatók az ország egyes régióiban

A görög környezetvédelmi, energiaügyi és turisztikai miniszterek felvázoltak egy új programcsomagot, amely a turizmushoz kapcsolódó fejlesztések módjának, helyének és idejének felülvizsgálatát tervezi – írja a Time Out utazási magazin.

A tervekről szóló közlemény így fogalmaztak: „A kulcs az átállás egy olyan fejlesztési modellre, amely ötvözi a minőséget és a fenntarthatóságot, tiszteletben tartva mind a természeti környezetet, mind az egyes régiók sajátosságait.”

Ez azt jelenti, hogy Görögország régióit öt kategóriába csoportosítják, ezek a következők: 

  • a turisztikai szempontból nagy nyomás alatt álló, 
  • a növekedési potenciállal rendelkező, 
  • a különleges státuszú területek, 
  • a szigeti úti célok
  • és a szárazföld. 

Az egyes kategóriáktól függően szükség esetén korlátozásokat és szabályokat vezetnek be a környezet megőrzése érdekében. Ahogy a Euronews kifejti, ezek az adott szigeten található turisztikai férőhelyek számának korlátozásától a tengerpart menti környezet megóvásáig terjedhetnek, például a partvonaltól 25 méteren belüli építmények betiltásáig. 

A terv céljai között szerepel a görög történelmi örökség szempontjából fontos építmények és régészeti lelőhelyek védelme is.

Milyen turisztikai korlátozások vannak érvényben Görögországban?

Athénban, a híres Akropoliszon 2023-ban bevezetett  látogatói korlátozás  továbbra is érvényben van, minden vendégnek előre kell időpontot foglalnia. 

Strand Rodoszon: szigorú korlátozások léptek életbe számos görög tengerparti részen
Idén nyáron  Görögország több mint 250 strandján tilos lesz például a napozóágyak használata, és ahogy beszámoltunk róla, a nemrégiben bevezetett új szabályok értelmében szigorúbb korlátozások lépnek életbe egyes strandokon a kereskedelmi tevékenységekre is

A szabályozás szigorúan tiltja ezeken a helyeken az alábbiakat:

  1. napágyak, napernyők és egyéb turisztikai infrastruktúra engedélyezését,
  2. állandó építmények létesítését,
  3. motoros járművek használatát vagy olyan kereskedelmi tevékenységeket, amelyek megzavarhatják az ökoszisztémát,
  4. minden olyan tevékenységet, amely megváltoztatná a part geomorfológiáját vagy veszélyeztetné a helyi élővilágot, például a fészkelő tengeri teknősöket.

A jelenlegi – szám szerint – 251 „érintetlen strand” között Kréta különösen kiemelkedik: a lista lefedi Hania, Rethymno, Heraklion és Laszithi fontos partszakaszait. 

Ide tartoznak azok a strandok is – például Balos és Falassarna –, amelyeket a Tripadvisor a világ legjobbjai közé sorolt, ám a túlzsúfoltság komoly problémát jelentett rajtuk. A védelem kiterjed továbbá Gavdos szigetére, a déli partvidék eldugott öbleire, valamint a híres rózsaszín homokos Elafonisi strandra is.

A listán szerepel továbbá a korfui Halikounas, az Ano Koufonisi szigetén található Pori és Italida, valamint a lefkadai Kastro strand. Utóbbi különösen nagy figyelmet kapott az utóbbi években egy tervezett turisztikai beruházás miatt, amely egy régi borászat és egy kioszk fejlesztését célozta. A projekt ellen egy több mint 1500 fős helyi civil csoport indított jogi eljárást.

A Halikounas strand eközben Korfu délnyugati partján található, mintegy három kilométer hosszú, homokos és viszonylag érintetlen partszakasz, amely az Ión-tenger és a festői Korission-tó között húzódik. Természetes dűnéiről, sekély vizéről és időnként erős szeleléséről ismert, így a kiteszörf és a szörf kedvelt helyszíne. A strandot cédrus- és borókafák övezik, míg a szomszédos Korission-tó fontos madárélőhely, több mint száz fajjal, köztük kócsagokkal.

A görög kormány nem a turizmus visszaszorítására törekszik – csupán megpróbálja átalakítani és jobban kezelni azt.

 

 

