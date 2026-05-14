Idén nyáron tilos lesz a napozóágyak használata a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén

Görögország körülbelül 6000 szigettel és 13.000 kilométer hosszan elnyúló mediterrán tengerparttal rendelkezik, így nem csoda, régóta kedvelt célpont a nyári hónapokban a magyar utazók számára is. A tengerparti nyaralások mellett sok turistát vonzanak az ókori történelemmel teli városlátogatások is, amelyek kedvelt helyszíne Athén, Delphoi vagy a Peloponnészosz-félsziget. De sok más európai úti célhoz hasonlóan Görögország is érzi a saját népszerűségének negatív hatásait, ezért a kormány úgy döntött, hogy közbelép.
Korlátozások várhatók az ország egyes régióiban
A görög környezetvédelmi, energiaügyi és turisztikai miniszterek felvázoltak egy új programcsomagot, amely a turizmushoz kapcsolódó fejlesztések módjának, helyének és idejének felülvizsgálatát tervezi – írja a Time Out utazási magazin.
A tervekről szóló közlemény így fogalmaztak: „A kulcs az átállás egy olyan fejlesztési modellre, amely ötvözi a minőséget és a fenntarthatóságot, tiszteletben tartva mind a természeti környezetet, mind az egyes régiók sajátosságait.”
Ez azt jelenti, hogy Görögország régióit öt kategóriába csoportosítják, ezek a következők:
- a turisztikai szempontból nagy nyomás alatt álló,
- a növekedési potenciállal rendelkező,
- a különleges státuszú területek,
- a szigeti úti célok
- és a szárazföld.
Az egyes kategóriáktól függően szükség esetén korlátozásokat és szabályokat vezetnek be a környezet megőrzése érdekében. Ahogy a Euronews kifejti, ezek az adott szigeten található turisztikai férőhelyek számának korlátozásától a tengerpart menti környezet megóvásáig terjedhetnek, például a partvonaltól 25 méteren belüli építmények betiltásáig.
A terv céljai között szerepel a görög történelmi örökség szempontjából fontos építmények és régészeti lelőhelyek védelme is.
Milyen turisztikai korlátozások vannak érvényben Görögországban?
Athénban, a híres Akropoliszon 2023-ban bevezetett látogatói korlátozás továbbra is érvényben van, minden vendégnek előre kell időpontot foglalnia.
Idén nyáron Görögország több mint 250 strandján tilos lesz például a napozóágyak használata, és ahogy beszámoltunk róla, a nemrégiben bevezetett új szabályok értelmében szigorúbb korlátozások lépnek életbe egyes strandokon a kereskedelmi tevékenységekre is.
A szabályozás szigorúan tiltja ezeken a helyeken az alábbiakat:
- napágyak, napernyők és egyéb turisztikai infrastruktúra engedélyezését,
- állandó építmények létesítését,
- motoros járművek használatát vagy olyan kereskedelmi tevékenységeket, amelyek megzavarhatják az ökoszisztémát,
- minden olyan tevékenységet, amely megváltoztatná a part geomorfológiáját vagy veszélyeztetné a helyi élővilágot, például a fészkelő tengeri teknősöket.
A jelenlegi – szám szerint – 251 „érintetlen strand” között Kréta különösen kiemelkedik: a lista lefedi Hania, Rethymno, Heraklion és Laszithi fontos partszakaszait.
Ide tartoznak azok a strandok is – például Balos és Falassarna –, amelyeket a Tripadvisor a világ legjobbjai közé sorolt, ám a túlzsúfoltság komoly problémát jelentett rajtuk. A védelem kiterjed továbbá Gavdos szigetére, a déli partvidék eldugott öbleire, valamint a híres rózsaszín homokos Elafonisi strandra is.
A listán szerepel továbbá a korfui Halikounas, az Ano Koufonisi szigetén található Pori és Italida, valamint a lefkadai Kastro strand. Utóbbi különösen nagy figyelmet kapott az utóbbi években egy tervezett turisztikai beruházás miatt, amely egy régi borászat és egy kioszk fejlesztését célozta. A projekt ellen egy több mint 1500 fős helyi civil csoport indított jogi eljárást.
A Halikounas strand eközben Korfu délnyugati partján található, mintegy három kilométer hosszú, homokos és viszonylag érintetlen partszakasz, amely az Ión-tenger és a festői Korission-tó között húzódik. Természetes dűnéiről, sekély vizéről és időnként erős szeleléséről ismert, így a kiteszörf és a szörf kedvelt helyszíne. A strandot cédrus- és borókafák övezik, míg a szomszédos Korission-tó fontos madárélőhely, több mint száz fajjal, köztük kócsagokkal.
A görög kormány nem a turizmus visszaszorítására törekszik – csupán megpróbálja átalakítani és jobban kezelni azt.