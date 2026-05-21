Randevú lesz világ tetején az arannyal, ömleni fog a réz, de csak 2027-ben – Donald Trump is feltűnik a háttérben

A PT Freeport Indonesia megerősítette, hogy továbbra is az a célja, hogy 2027 végére helyreállítsa az indonéziai óriásbánya, a 4100 méterrel a tengerszint felett működő Grasberg teljes termelését, annak ellenére, hogy a folyamat a vártnál hosszabb ideig tart – áll a Mining.com cikkében. A Freeport-McMoRan leányvállalata jelenleg a Grasberg bánya üzemeltetője. Az arany- és réztermeléséről ismert létesítmény a világ egyik legnagyobb ilyen komplexuma, melynek – miként megírtuk – a munkások és a felszerelés szállítása miatt még saját repülőtere is van.
Sárlavina miatt eco-üzemmódban van a Grasberg
A Közép-Pápua tartományban, a Sudirman-hegység elzárt fennsíkjain található bányakomplexumot tavaly szeptemberben sárlavina temette be, amelyben hét munkás életét vesztette.
Az eset miatt a vállalat kénytelen volt felfüggeszteni a föld alatti kitermelést, és vis major helyzetet hirdetett a szállításokra.
Azóta a termelés részben újraindult, elsősorban a Deep Mill Level Zone és a Big Gossan nevű lelőhelyeken. A baleset helyszínén, a Grasberg Block Cave (GBC) területen csak nemrég indult újra a működés, a teljes kapacitás helyreállítása pedig fokozatosan zajlik.
Kiderült, hogy a GBC-ben található érctest a történtek után több vizet tartalmaz. S mivel az érc sokkal nedvesebb lett, mint amire számítottak korábban a csuszamlás következtében, módosítani kell a csúszdarendszert a kitermelés folytatásához – adott tájékoztatást a cég. A vállalat új infrastruktúrát is épít annak érdekében, hogy hasonló baleset ne ismétlődhessen meg.
A mostani tájékoztatás vegyes híreket követ a GBC termelésének helyreállítási üteméről. A vállalat korábban negyedéves jelentésében jelezte, hogy a bányászati infrastruktúrával kapcsolatos munkálatok lassabb haladása miatt a teljes termelés csak 2028 elejére állhat helyre.
Az amerikai anyavállalat ugyanakkor később „félrevezetőnek” nevezte a késésről szóló híreket, és ismét megerősítette a 2027 végi céldátumot.
A napokban a cég megerősítette, hogy
- a Grasberg jelenleg 50 százalékos kapacitással működik, ám ez
- az év későbbi részére elérheti a 65 százalékot.
Becslések szerint 2026-ban a termelés elérheti a 360 ezer tonna rézkatódot és a 700 ezer uncia aranyat, majd 2027-ben ezen értékek nagyjából másfélszeresükre emelkedhetnek.
Donald Trump is egyengette a bánya jövőjét
A Freeport Indonesia vezetője arról is beszélt, hogy mintegy 20 milliárd dollárnyi új beruházást különítettek el a Grasberg bánya számára 2041 utánra, amikor a vállalat jelenlegi bányászati engedélye lejár.
Az engedély meghosszabbításáról szóló szándéknyilatkozatot az év elején írták alá az indonéz elnök, Prabowo Subianto és az amerikai elnök, Donald Trump találkozóján.
Megerősítették azt is, hogy a hosszabbítás részeként a Freeport Indonesia további 12 százalékos tulajdonrészt ad át az indonéz államnak.
A vállalat piaci kapitalizációja jelenleg 87 milliárd dollár körül alakul.
A bánya termelésének alakulását nem véletlenül övezi kiemelt figyelem mind a bányaiparban, mind a befektetők részéről. A Grasberg a világ egyik legjelentősebb nyersanyagpiaci lelőhelyeként fontos beszállítója a réznek, melyre – miként az Origón bemutattuk – egyre nagyobb szükség van az elektrifikációban. Továbbá elsősorban ennek a bányának köszönhető, hogy Indonézia mostanra a világ tíz legnagyobb aranytermelő országa között szerepel, ami az arany árának elmúlt években látott menetelése mellett azért is érdemes figyelmet, mert a Föld egy másik pontján épp egy ebolajárvány fenyeget egy másik, világviszonylatban is fontos aranykitermelési helyszínt.