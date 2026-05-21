Randevú lesz világ tetején az arannyal, ömleni fog a réz, de csak 2027-ben – Donald Trump is feltűnik a háttérben

A PT Freeport Indonesia megerősítette, hogy továbbra is az a célja, hogy 2027 végére helyreállítsa az indonéziai óriásbánya, a 4100 méterrel a tengerszint felett működő Grasberg teljes termelését, annak ellenére, hogy a folyamat a vártnál hosszabb ideig tart – áll a Mining.com cikkében. A Freeport-McMoRan leányvállalata jelenleg a Grasberg bánya üzemeltetője. Az arany- és réztermeléséről ismert létesítmény a világ egyik legnagyobb ilyen komplexuma, melynek – miként megírtuk – a munkások és a felszerelés szállítása miatt még saját repülőtere is van.

A Grasberg bányában 2027-re állhat vissza a teljes kapacitást kihasználó termelés

Sárlavina miatt eco-üzemmódban van a Grasberg

A Közép-Pápua tartományban, a Sudirman-hegység elzárt fennsíkjain található bányakomplexumot tavaly szeptemberben sárlavina temette be, amelyben hét munkás életét vesztette.

Az eset miatt a vállalat kénytelen volt felfüggeszteni a föld alatti kitermelést, és vis major helyzetet hirdetett a szállításokra.

Azóta a termelés részben újraindult, elsősorban a Deep Mill Level Zone és a Big Gossan nevű lelőhelyeken. A baleset helyszínén, a Grasberg Block Cave (GBC) területen csak nemrég indult újra a működés, a teljes kapacitás helyreállítása pedig fokozatosan zajlik.

Kiderült, hogy a GBC-ben található érctest a történtek után több vizet tartalmaz. S mivel az érc sokkal nedvesebb lett, mint amire számítottak korábban a csuszamlás következtében, módosítani kell a csúszdarendszert a kitermelés folytatásához – adott tájékoztatást a cég. A vállalat új infrastruktúrát is épít annak érdekében, hogy hasonló baleset ne ismétlődhessen meg.

A mostani tájékoztatás vegyes híreket követ a GBC termelésének helyreállítási üteméről. A vállalat korábban negyedéves jelentésében jelezte, hogy a bányászati infrastruktúrával kapcsolatos munkálatok lassabb haladása miatt a teljes termelés csak 2028 elejére állhat helyre.

Az amerikai anyavállalat ugyanakkor később „félrevezetőnek” nevezte a késésről szóló híreket, és ismét megerősítette a 2027 végi céldátumot.

A napokban a cég megerősítette, hogy

a Grasberg jelenleg 50 százalékos kapacitással működik, ám ez

az év későbbi részére elérheti a 65 százalékot.

Becslések szerint 2026-ban a termelés elérheti a 360 ezer tonna rézkatódot és a 700 ezer uncia aranyat, majd 2027-ben ezen értékek nagyjából másfélszeresükre emelkedhetnek.