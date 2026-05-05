Megmenekül a görög étteremlánc nagyja, a vendégek mellett a dolgozók is örülhetnek

A The Real Greek nevű, görög és mediterrán ételeket kínáló, az Egyesült Királyságban működő étteremlánc az összeomlástól menekült meg, miután a Cote Brasserie tulajdonosai felvásároltak a hálózat 28 egységéből 19-et. A The Real Greek anyavállalata, a Fulham Shore közleménye szerint az 509 munkahelyből 358-at sikerül megőrizni.
A The Real Greek korábbi tulajdonosai korábban bejelentették, hogy csődgondnok kijelölését kezdeményezik a mediterrán stílusú étteremlánc számára. A brit szabályok szerint ez még nem jelent közvetlen csődhelyzetet, hanem annak elkerülésére irányul, ám mivel egyúttal annak előszobája is, a bejelentés komoly aggodalmat keltett azzal kapcsolatban, hogy a lánc teljesen megszűnhet. Ezt követően azonban a Karali Group – amely tavaly év végén vásárolta meg a mintegy 70 étteremből álló Cote Brasserie hálózatot – ajánlatot tett az étteremlánc üzleteinek többségére.

Megmenekül a The Real Greek nevű, a brit piacon működő étteremlánc egységeinek többsége (illusztráció)
Megmenekül a The Real Greek éttermeinek többsége

A BBC cikkéből kiderül, hogy a görög étteremlánc megmentője, a Fulham Shore rutinos franchise-üzemeltető, mert a Franco Manca pizzaláncot is birtokolja. Elemzői kommentárok szerint ugyanakkor a The Real Greek-et jobban sújtotta a „gazdasági környezet romlása”, mint a pizzázóláncot.

A megmenekülés így nem teljes, az új tulajdonosi szereplő az alábbi egységeket zárja be a brit piacon:

  • Spitalfields
  • Westfield London
  • Dulwich Village
  • Bristol
  • Strand
  • Solihull
  • Gloucester Quays
  • Glasgow
  • Edinburgh

A Fulham Shore vezérigazgatója, Marcel Khan szerint „a vendéglátóipart érintő tartós nyomás – beleértve a magas költségnövekedést és azt a fiskális környezetet, amely továbbra is hátrányos helyzetbe hozza az Egyesült Királyságban működő vállalkozásokat nemzetközi versenytársaikkal szemben – jelentős kihívásokat jelent még a fejlődést mutató cégek számára is” – tette hozzá.

Khan szerint az úgynevezett „megelőző” csődeljárás és az azt követő értékesítés a Karali Group számára stabilabb alapokra helyezi a vállalatot, miközben a Fulham Shore a Franco Manca láncra és annak „jelentős növekedési potenciáljára” összpontosíthat.

Az étteremlánc egyik egységéről készített kép a Fulham Shore honlapján:

Nehezített pályán versenyeznek a brit éttermek

A The Real Greek-et 1999-ben alapították Londonban. A lánc célja, hogy „Görögországba repítse” vendégeit kék-fehér dizájnjával, közvetlen hangulatával, valamint hummuszt és muszakát kínáló étlapjával. Az éttermek közel fele Londonban található, a többi Skóciában és Anglia más részein működik. A legutóbbi pénzügyi beszámoló szerint a vállalat működési vesztesége 3,6 millió font volt.

Ugyanakkor a japán tulajdonos közleménye megerősítette azokat a figyelmeztetéseket, amelyeket az Egyesült Királyság vendéglátóipari szervezetei is megfogalmaztak: az ágazatra egyre nagyobb nyomás nehezedik a növekvő  adók, energiaárak és munkaerő-költségek miatt. Ezek összességében a működési környezetet kedvezőtlenebbé teszik a vendéglátóipar számára. Ezt mutatja az is, hogy a Fulham Shore nemrég bejelentette, hogy a mintegy 70 Franco Manca étterméből 16-ot bezár az Egyesült Királyságban egy átszervezési terv keretében.

 

