Ellentmondásokra bukkant a GVH: vizsgálja a hatóság az Indamedia-Ringier felvásárlást

A közleményben felidézték: 2025. október 30-án más lapok mellett a Blikket is birtokló Ringier Hungary Kft., illetve a portfóliójába tartozó kiadványok a többek közt az Indexet, az Economx-ot és a TV Csoport egy részét is birtokló Indamedia Network Zrt. tulajdonába kerültek. A tranzakció a vonatkozó törvény szerint nem volt bejelentésköteles, mert az érintett vállalkozáscsoportok együttes árbevétele nem érte el a 20 milliárd forintot. Ezért a GVH-hoz nem volt kötelező bejelenteni az összefonódást.

A GVH a helyzet tisztázására indított eljárást

A versenyhivatal hozzátette: bár a 2017. január 15-től bevezetett szabályok alapján külön versenyfelügyeleti eljárásban vizsgálhatók azok a kisebb fúziók is, amelyeknél a részes felek együttes árbevétele meghaladja az 5 milliárd forintot és az érintett piacon a verseny jelentős mértékű csökkenésének esélye nem zárható ki, de az előzetes egyeztetés során rendelkezésére bocsátott információk alapján nem volt indokolt, hogy a GVH hivatalból eljárást indítson. Ugyanakkor idén március 2-án bejelentés érkezett a nemzeti versenyhatósághoz, a bejelentő által ott rendelkezésre bocsátott új adatok, információk alapján a GVH úgy ítélte meg, hogy a különböző adatok közötti ellentmondások, bizonytalanságok miatt egy versenyfelügyeleti eljárásban lehet megnyugtató módon tisztázni a tranzakció versenyhatásait – jelezte a versenyhivatal.

A közleményben a GVH kiemelte: hatásköre a versenytörvény alapján kizárólag az összefonódások piaci versenyre gyakorolt hatásának értékelésére terjed ki. A sokszínű tájékoztatás követelményének biztosítása, az ehhez kapcsolódó szempontok vizsgálata a versenyfelügyeleti eljárásban szakhatóságként eljáró Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának hatáskörébe tartozik. A GVH az összefonódások ellenőrzése során minden esetben a törvény előírásai szerint jár el.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az összefonódás beavatkozást igénylő káros versenyhatásokkal jár, továbbá ilyen esetekben a tranzakció bejelentés nélküli végrehajtása nem minősül a végrehajtási tilalom megsértésének. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a versenyhatások megállapítására és értékelésére irányul

– hangsúlyozta a versenyhivatal.